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«No Scotland, No party»
Les Écossais mettent le feu lors d'un match... de base-ball

Venus en masse pour la première Coupe du monde de leur sélection depuis vingt-huit ans, les supporters écossais ont déserté les pubs le temps d'une soirée. Ils ont envahi le temple du base-ball bostonien.
Publié: il y a 11 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 9 minutes
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Les milliers de fans écossais ont pris Fenway Park d'assaut.
Photo: Twitter
Blick Sport

Il y a des soirées où le vieux Fenway Park, cathédrale du baseball plantée au cœur de Boston depuis 1912, oublie son orgue et ses hot-dogs pour résonner d'un son qu'il n'avait jamais entendu: des chants dignes des stades britanniques. Dimanche soir, le temple des Red Sox a été pris d'assaut. Pacifiquement, mais pris quand même.

Les coupables? Les fans écossais. Venus en nombre pour assister à la première Coupe du monde de leur équipe depuis 1998, les supporters de la Tartan Army ont littéralement annexé la Nouvelle-Angleterre. La veille, ils avaient vu l'Écosse battre Haïti 1-0 à Gillette Stadium, rebaptisé «Boston Stadium» pour le Mondial, à Foxboro. De quoi mettre tout le monde d'une humeur de fête.

De la statue de Burns aux gradins

Tout est parti d'Evans Way Park, là où trône une statue du poète national Robert Burns. De là, des milliers d'Écossais ont remonté la ville jusqu'à Lansdowne Street, menés par une fanfare de cornemuses, kilts sur le dos et drapeaux au vent. Les Red Sox, eux, avaient tout anticipé. Connaissant le calendrier du Mondial depuis des mois, le club avait transformé ce match contre les Texas Rangers en «Scottish Heritage Night», maillots tartan offerts à l'appui.

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Une fois dans les gradins, les Écossais ont chanté à pleins poumons, important la culture des tribunes du football européen au beau milieu d'un match de baseball. Le score? Boston s'est incliné 6-4 face au Texas, mais soyons honnêtes: personne en kilt n'a vraiment suivi le tableau d'affichage. Beaucoup ne maîtrisaient pas la moindre règle du jeu, et s'en amusaient ouvertement. C'est peut-être ça, le plus beau du sport: des fans venus du bout du monde qui s'éclatent à un match de mi-juin auquel ils ne comprennent goutte.

Le piège Sweet Caroline

Restait un petit suspense très bostonien. À Fenway, on entonne «Sweet Caroline» comme une seconde nature. Sauf que l'hymne de Neil Diamond est aussi devenu un marqueur anglais, et les Écossais l'avaient copieusement sifflé lors d'un match en Allemagne, où un DJ mal informé s'était fait huer pour l'avoir lancé. Glisser ce refrain sous le nez de la Tartan Army? Terrain miné.

Mais pas lors de cette soirée.

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Enfin presque

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Cette «invasion», un homme l'avait pourtant annoncée. Le manager David Moyes avait prévenu les Américains qu'une «invasion» écossaise se préparait, leur conseillant de se ruer sur les Tunnock's Tea Cakes. Détail savoureux: les supporters ont même décroché auprès de la FIFA le droit de porter leur sporran dans les stades, malgré les règles drastiques sur les sacs. 

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La fête ne fait d'ailleurs que commencer. L'Écosse défie le Maroc le 19 juin à Foxboro, avant un choc face au Brésil à Miami. Le slogan de la Tartan Army n'aura jamais aussi bien collé: «No Scotland, No Party». Les villes de Boston et Miami sont prévenue.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
1
0
1
2
Canada
Canada
1
0
1
3
Qatar
Qatar
1
0
1
4
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
Écosse
1
1
3
2
Maroc
Maroc
1
0
1
3
Brésil
Brésil
1
0
1
4
Haïti
Haïti
1
-1
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
Australie
1
2
3
3
Turquie
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
1
6
3
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
1
1
3
3
Equateur
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suède
Suède
1
4
3
2
Japon
Japon
1
0
1
3
Pays-Bas
Pays-Bas
1
0
1
4
Tunisie
Tunisie
1
-4
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgique
Belgique
1
0
1
4
Egypte
Egypte
1
0
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
1
0
1
3
Espagne
Espagne
1
0
1
4
Cap Vert
Cap Vert
1
0
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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