Avoir égalé le record du plus grand nombre de buts marqués en Coupe du monde est un «honneur», a reconnu mardi le capitaine argentin Lionel Messi. Il a toutefois relativisé la portée de son exploit.

AFP Agence France-Presse

Le prodige argentin est entré mardi un peu plus dans la légende. Lors de la Coupe du monde 2026, il est devenu le premier footballeur à disputer une sixième Coupe du monde, en même temps que le meilleur buteur de l'histoire de la compétition. Il a établi ces marques en inscrivant un triplé contre l'Algérie (3-0) à Kansas City.

Il rejoint en tête de ce classement l'attaquant allemand Miroslav Klose (16 buts), juste devant le Brésilien Ronaldo (15), le Français Kylian Mbappé et l'Allemand Gerd Muller (14).

Lionel Messi désamorce

«C'est un honneur de me retrouver au côté de Klose et d'autres grands, Ronaldo, Kylian Mbappé qui en a marqué deux aujourd'hui... Mais je pense que cela ne signifie rien, au final, ce n'est qu'une statistique et rien de plus», a tenté de sobrement désamorcer Messi après sa soirée pourtant historique.

Son coéquipier Alexis Mac Allister a de son côté dit qu'il n'y avait «pas de mot pour décrire» ce que fait Messi sur le terrain. «Certains pensaient que ce groupe était meilleur sans Leo, mais il est aujourd'hui évident qu'il est le plus important de tous», a-t-il ajouté.

Un groupe d'amis

«Leo, c'est difficile à expliquer, a pour sa part commenté le sélectionneur de l'Argentine, Lionel Scaloni. Il nous émerveille toujours, même si on le côtoie au quotidien.» Le technicien a poursuivi: «C'est le meilleur depuis 20 ans, et il continue à tout bien faire à chaque match. Il n'y a pas besoin d'être un supporter argentin pour admirer ce qu'il a accompli à 38 ans».

L'épanouissement actuel de Messi s'explique en partie, selon Scaloni, par la fraternité existante au sein de l'équipe argentine. «Il joue avec un groupe d'amis, avec des gens qui vont tout donner pour lui», a affirmé le sélectionneur, qui a vanté la simplicité de l'octuple Ballon d'or: «tout le monde le voit comme un leader, mais aussi comme le gars du coin, le pote du quartier. Quand ils ont besoin de lui parler, ils peuvent simplement l'aborder, et c'est vraiment difficile d'expliquer ce qu'il transmet».