Johan Manzambi risque-t-il de manquer le huitième de finale contre la Colombie? Tout comme Djibril Sow et Ruben Vargas, le prodige genevois a dû quitter l'entraînement avant la fin lundi. L'état de son genou suscite de vives inquiétudes à quelques heures du match.

Tobias Wedermann

Tout respirait la sérénité dimanche matin à Vancouver. Le soleil brillait et, autour de la Nati, les sourires étaient partout. Joueurs comme membres du staff affichaient une confiance presque contagieuse. Vingt-quatre heures plus tard, l'ambiance est méconnaissable.

Lors de la conférence de presse précédant le huitième de finale contre la Colombie, Adrian Arnold, responsable de la communication de l'ASF, ouvre les débats. Beaucoup s'attendent à une prise de position sur la polémique entourant Folarin Balogun. Il n'en est rien. Le porte-parole annonce une tout autre mauvaise nouvelle: la Suisse est frappée par une véritable hécatombe.

Aux absences déjà connues de Michel Aebischer et Luca Jaquez pourraient désormais s'ajouter celles de Rubén Vargas, Djibril Sow et surtout Johan Manzambi. «Tous les trois ont dû interrompre prématurément le dernier entraînement», annonce Adrian Arnold.

Deux détails montrent à quel point la situation a pris tout le monde de court. Quelques minutes plus tôt, lors des interviews destinées aux télévisions, les blessures n'avaient pas encore été évoquées. Nico Elvedi parlait même d'«un excellent dernier entraînement». Puis, avant de céder la parole à Murat Yakin, Adrian Arnold lance aux journalistes: «S'il vous plaît, évitez de poser uniquement des questions sur les blessés.» Une demande inhabituelle, qui en dit long sur la tension du moment.

Johan Manzambi blessé au genou

Le sélectionneur suisse passe ensuite une bonne partie de sa conférence de presse à répondre aux interrogations concernant l'état de santé de ses joueurs. Toutes les attentions se portent naturellement sur Johan Manzambi, révélation de cette Coupe du monde. «Ce serait une énorme perte s'ils ne pouvaient pas être sur le terrain demain», admet Murat Yakin.

Au même moment, le milieu de terrain de 20 ans passe une IRM. Selon les informations de Blick, c'est son état qui inspire le plus d'inquiétude. Il se serait blessé au genou lors du tout dernier exercice du dernier entraînement, un cinq contre cinq, apparemment sans le moindre contact avec un coéquipier.

Le camp suisse retient son souffle

Toujours selon les informations de Blick, les premières réactions sur la pelouse du National Soccer Development Centre laissaient craindre une blessure sérieuse. Le choc aurait été immense au sein de la délégation suisse.

Il faut dire que Johan Manzambi est devenu bien plus que la révélation de ce Mondial. En quelques semaines, le joueur de 20 ans s'est imposé comme l'un des leaders techniques de cette équipe et a gagné l'admiration de tout le vestiaire.

«Il nous fait franchir un cap. Avec lui, nous sommes une meilleure équipe, et il a encore une énorme marge de progression», confiait Dan Ndoye à Blick après la victoire contre l'Algérie. Il n'est toutefois pas exclu que l'IRM apporte au moins un léger soulagement en écartant les scénarios les plus inquiétants.

L'ASF prévoit de communiquer dans la soirée de lundi (heure locale), une fois tous les examens médicaux terminés. Pour Ruben Vargas et Djibril Sow également, l'incertitude demeure. D'ici là, toute la Suisse espère que les premiers diagnostics étaient trop pessimistes.