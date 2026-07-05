«Johan Manzambi se rapprocherait plus de Franck Ribéry »

Le Genevois Johan Manzambi, 20 ans, brille à la Coupe du monde 2026 avec trois buts et deux passes décisives. Révélation du tournoi, il attire l'attention des médias et recruteurs internationaux. Voici ce que pense le monde du nouveau joyau de la Nati.

Christian Finkbeiner et Lucas Werder

Johan Manzambi est la grande révélation de la Suisse dans cette Coupe du monde. Face à l'Algérie, c'est encore lui qui a débloqué la rencontre: son dribble ayant éliminé toute la défense adverse avant d'offrir à Breel Embolo l'ouverture du score (1-0).

Ses coéquipiers ne cachent plus leur admiration. «Il nous a fait franchir un cap. Avec lui, nous sommes tout simplement meilleurs», résume Dan Ndoye. Le capitaine Granit Xhaka est tout aussi élogieux: «Il a une immense envie de réussir. Il nous apporte énormément, avec et sans ballon, et il affiche un état d'esprit exemplaire.»

Mais la cote de Johan Manzambi ne cesse pas seulement de grimper en Suisse. Avec trois buts et deux passes décisives, le Genevois de 20 ans s'est imposé comme l'une des grandes révélations du tournoi à l'échelle mondiale. Son nom est désormais sur toutes les lèvres. Rares sont les conférences de presse de Murat Yakin où une question ne lui est pas consacrée.

Comment est-il perçu à l'étranger? Blick a demandé à plusieurs journalistes venus des quatre coins du monde quel regard ils portent sur le nouveau joyau de la Nati.

Sébastien Buron, L’Équipe, France

«L’immense majorité des fans de foot en France ne connaissait pas Johan Manzambi avant la Coupe du monde. Forcément, ses performances ne laissent pas indifférent, et L’Equipe lui a consacré deux articles depuis le début de l’épreuve, plus que pour n’importe quel autre joueur de la Nati.

Si les stars répondent présent, Manzambi est, peut-être, LA révélation de ce Mondial, mais il passe encore inaperçu en France. En plus de sa vitesse et sa puissance, j’ai été marqué par son instinct et sa capacité à déstabiliser les défenses. Son action sur l’ouverture du score contre l’Algérie a épaté, comme son entrée en jeu face à la Bosnie-Herzégovine.

A qui le comparer dans l’histoire récente de notre équipe nationale dans cette compétition? Kylian Mbappé était plus jeune en 2018, il ne joue pas au même poste, et s’il s’est révélé au monde lors du 8e de finale face à l’Argentine (4-3), il avait déjà remporté le titre de champion avec Monaco et le PSG, et avait marqué face à Manchester City, Dortmund, la Juventus ou le Bayern Munich en Champions League. Johan Manzambi, s'il a déjà atteint la finale de l'Europa League, se rapprocherait plus de Franck Ribéry. Ce feu follet avait apporté un véritable vent de fraîcheur à 23 ans durant le tournoi en 2006, reléguant même Sylvain Wiltord sur le banc, comme Johan Manzambi l’a fait avec Dan Ndoye.

La Suisse n’a pas affronté de favoris, le match face à l’Algérie s’est déroulé la nuit chez nous, donc Johan Manzambi n’a peut-être pas eu l’exposition méritée en France, où son nom parle peu encore. Il lui reste aussi à confirmer lors d’oppositions plus relevées et, vu qu’il va être plus attendu, le plus dur commence sans doute pour ce grand espoir de 20 ans..»

Ben Fisher, The Guardian, Angleterre

«J'ai vu Johan Manzambi en direct pour la première fois en mai, à Istanbul. Malgré la lourde défaite de Freiburg en finale de l'Europa League, il m'avait déjà fait forte impression. Ce soir-là, sur les rives du Bosphore, son nom circulait dans toutes les discussions entre recruteurs. Et depuis, l'engouement n'a fait que grandir.

Sa passe décisive contre l'Algérie résume parfaitement son immense potentiel: une course interminable, une accélération foudroyante, une conduite de balle parfaitement maîtrisée et, surtout, la lucidité de servir son coéquipier au bon moment.

Après la rencontre, j'ai interrogé Murat Yakin sur la prestation de Manzambi. J'ai eu le sentiment qu'il savait parfaitement qu'il tenait entre ses mains un joueur hors du commun.»

Raphael Honigstein, Sky, Allemagne

«Pour ceux qui suivent de près la Bundesliga, Johan Manzambi n'est plus une révélation. Il possède une excellente technique, une accélération dévastatrice, une très bonne lecture du jeu et un vrai sens du but.

Il donne aussi l'impression de pouvoir évoluer à presque tous les postes offensifs. C'est un joueur extrêmement complet. Fribourg a eu la chance de le conserver jusque-là, mais cette époque touche désormais à sa fin.

Je suis convaincu qu'il franchira encore un cap lorsqu'il évoluera entouré de joueurs de très haut niveau. On en voit déjà les premiers signes avec la Nati.»

Camila Gonzalez, TSN, Canada

«Dès que j'ai commencé à suivre la Suisse, Johan Manzambi m'a immédiatement semblé être l'un des joueurs capables d'exploser pendant cette Coupe du monde. Sa vitesse et son audace sautent aux yeux.

Il est encore très jeune, mais on comprend parfaitement pourquoi tout le monde en Suisse attend tant de lui. Avant même son match contre le Canada, j'avais déjà conseillé à mes collègues de le surveiller de très près s'il était titularisé.

Aujourd'hui, il confirme tout le bien que l'on pensait de lui. C'est un joueur qu'il faudra continuer à suivre bien après cette Coupe du monde.»

Magnus Wolff Eikrem, expert NRK, Norvège

«Nous l'avions déjà remarqué contre la Bosnie, puis lors du match face au Canada. Il nous a bluffés. Ici, en Norvège, on l'apprécie énormément. Il possède une palette de qualités impressionnante. Il joue sans la moindre peur. C'est un véritable joueur de rue, et cela se voit: il prend énormément de plaisir sur un terrain. Nous n'avons pas un profil comme le sien en Norvège. Je ne remplacerais évidemment pas Erling Haaland par Johan Manzambi, mais il serait un joker idéal dans notre sélection.»

Fabio Licari, La Gazzetta dello Sport, Italie

«Qui connaissait vraiment Johan Manzambi avant cette Coupe du monde? On en viendrait presque à se demander si Murat Yakin lui-même mesurait tout son potentiel. Il l'a d'abord laissé sur le banc avant de comprendre qu'il ne pouvait plus s'en passer.

Contre le Qatar, la Suisse donnait l'impression d'être une équipe en fin de cycle, vieillissante et sans élan. Puis Manzambi est arrivé. Il a apporté sa vitesse, son imprévisibilité, mais surtout un enthousiasme communicatif.

Parmi tous les joueurs qui étaient encore inconnus du grand public avant le tournoi, c'est celui qui se rapproche le plus, à mes yeux, des véritables phénomènes comme Harry Kane, Erling Haaland ou Vinícius Júnior. C'est un footballeur ultra-moderne, capable de transformer n'importe quelle équipe. Il ferait un bien fou à la sélection italienne… mais j'ai bien peur que cela n'arrive jamais. Quel dommage!»

Salah Abou Zaid, Kora Plus / On Sports, Égypte

«Johan Manzambi est, à mes yeux, la plus grande révélation de cette Coupe du monde. Son nom est désormais cité aux côtés de ceux de superstars comme Lionel Messi, Erling Haaland ou Harry Kane.

Ce qui le rend si spécial, c'est son explosivité. Il possède une vitesse exceptionnelle, une capacité rare à transpercer les défenses et une accélération fulgurante qui lui permet d'atteindre sa vitesse maximale en quelques foulées seulement. Et il parvient à conserver une maîtrise parfaite du ballon, même lancé à pleine vitesse.»

Felix Haselsteiner, Süddeutsche Zeitung, Allemagne

«Sur l'action qui amène le 1-0 contre l'Algérie, Johan Manzambi a résumé en quelques secondes tout ce qui fait sa force: sa vitesse, sa puissance dans les dribbles, sa capacité à éliminer son adversaire et cette confiance qui grandit de match en match.

Pour moi, il est un sérieux prétendant au titre de meilleur jeune joueur de cette Coupe du monde. Et il mérite déjà de rejoindre un club plus ambitieux que Freiburg. Cela m'étonnerait par exemple beaucoup qu'à Munich, personne n'ait encore remarqué son talent.»