Quelle mauvaise nouvelle ce lundi! À la veille d'affronter la Colombie en huitièmes de finale de la Coupe du monde, trois joueurs – Johan Manzambi, Ruben Vargas et Djibril Sow – ont dû interrompre l'entraînement.

Alerte rouge! Johan Manzambi a dû quitter l'entraînement de la Nati ce lundi

Alerte rouge! Johan Manzambi a dû quitter l'entraînement de la Nati ce lundi

Lucas Werder

Grosse alerte dans le camp suisse à moins de vingt-quatre heures du huitième de finale de la Coupe du monde contre la Colombie!

Comme l'a annoncé l'ASF lors de la conférence de presse de lundi après-midi (heure locale), Johan Manzambi, Ruben Vargas et Djibril Sow ont tous les trois dû interrompre le dernier entraînement avant le match. Une éventuelle absence de Johan Manzambi (3 buts, 2 passes décisives) et de Ruben Vargas (2 buts, 1 passe décisive) constituerait un énorme coup dur pour Murat Yakin.

«C'est évidemment très frustrant qu'ils aient dû arrêter la séance à la veille d'un match aussi important. Ce serait une grande perte s'ils ne pouvaient pas être sur le terrain demain», regrette le sélectionneur.

Les trois joueurs vont désormais subir des examens médicaux afin de déterminer la gravité de leurs blessures. «Nous allons les examiner de près aujourd'hui et demain avant de prendre une décision. Nous espérons encore qu'ils pourront jouer», explique Murat Yakin.

Cinq absents pour la Nati?

La Suisse pourrait ainsi devoir composer avec cinq absents. Michel Aebischer et Luca Jaquez n'ont déjà plus participé aux derniers entraînements et ne devraient eux non plus pas être disponibles face à la Colombie.

Interrogé plus particulièrement sur Johan Manzambi, le sélectionneur se veut malgré tout optimiste. «Nous faisons tout pour qu'il puisse être de la partie. Ce serait vraiment dommage qu'il ne puisse pas jouer demain.»

L'ASF devrait communiquer dans le courant de la journée l'état de santé des trois joueurs concernés. En attendant, toute la Suisse retient son souffle, suspendue aux nouvelles concernant celui qui est devenu la révélation de cette Coupe du monde.