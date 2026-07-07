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Gros coup dur pour la Nati?
Alerte rouge! Johan Manzambi a dû quitter l'entraînement de la Nati ce lundi

Quelle mauvaise nouvelle ce lundi! À la veille d'affronter la Colombie en huitièmes de finale de la Coupe du monde, trois joueurs – Johan Manzambi, Ruben Vargas et Djibril Sow – ont dû interrompre l'entraînement.
Publié: 00:09 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 59 minutes
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Johan Manzmabi risque de ne pas pouvoir disputer les huitièmes de finale de la Coupe du monde.
Photo: TOTO MARTI
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Lucas Werder

Grosse alerte dans le camp suisse à moins de vingt-quatre heures du huitième de finale de la Coupe du monde contre la Colombie!

Comme l'a annoncé l'ASF lors de la conférence de presse de lundi après-midi (heure locale), Johan Manzambi, Ruben Vargas et Djibril Sow ont tous les trois dû interrompre le dernier entraînement avant le match. Une éventuelle absence de Johan Manzambi (3 buts, 2 passes décisives) et de Ruben Vargas (2 buts, 1 passe décisive) constituerait un énorme coup dur pour Murat Yakin.

«C'est évidemment très frustrant qu'ils aient dû arrêter la séance à la veille d'un match aussi important. Ce serait une grande perte s'ils ne pouvaient pas être sur le terrain demain», regrette le sélectionneur.

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Les trois joueurs vont désormais subir des examens médicaux afin de déterminer la gravité de leurs blessures. «Nous allons les examiner de près aujourd'hui et demain avant de prendre une décision. Nous espérons encore qu'ils pourront jouer», explique Murat Yakin.

Cinq absents pour la Nati?

La Suisse pourrait ainsi devoir composer avec cinq absents. Michel Aebischer et Luca Jaquez n'ont déjà plus participé aux derniers entraînements et ne devraient eux non plus pas être disponibles face à la Colombie.

Interrogé plus particulièrement sur Johan Manzambi, le sélectionneur se veut malgré tout optimiste. «Nous faisons tout pour qu'il puisse être de la partie. Ce serait vraiment dommage qu'il ne puisse pas jouer demain.»

L'ASF devrait communiquer dans le courant de la journée l'état de santé des trois joueurs concernés. En attendant, toute la Suisse retient son souffle, suspendue aux nouvelles concernant celui qui est devenu la révélation de cette Coupe du monde.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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