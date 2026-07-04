Le mercato est ouvert! Les stars de la Nati se mettent en valeur lors de la Coupe du monde, mais certains éléments ont pris un risque en se retrouvant en fin de contrat. Qui sortira gagnant de cet été de feu? Voici un aperçu complet de la situation, joueur par joueur.

Dan Ndoye de retour en Italie? Les stars de la Nati vivent un début de mercato agité

Dan Ndoye de retour en Italie? Les stars de la Nati vivent un début de mercato agité

Tobias Wedermann et Toto Marti

Au sein de la Nati, les approches diffèrent. Certains joueurs veulent être tenus au courant au jour le jour des intérêts que leur portent d'autres clubs, tandis que d'autres préfèrent faire totalement abstraction du mercato jusqu'à la fin de la Coupe du monde.

Si une partie de la planète football ne parle que de Johan Manzambi depuis plusieurs jours, le jeune milieu n'est de loin pas le seul international suisse à susciter des convoitises. Pas moins de 17 joueurs de Murat Yakin figurent actuellement sur les tablettes de différents clubs, et plusieurs transferts pourraient se concrétiser dans les prochaines semaines. Le marché s'est d'ailleurs encore emballé après les performances de la Suisse lors du Mondial, notamment celles de Johan Manzambi, désormais convoité par plusieurs grands clubs européens.

Blick fait le point sur la situation de chacun de ces internationaux et sur l'intensité de l'intérêt qu'ils suscitent.

Gregor Kobel vers l'Angleterre?

Le numéro un de la Nati a encore confirmé son statut parmi les meilleurs gardiens du monde. En Bundesliga, Gregor Kobel a signé 15 blanchissages, soit le meilleur total du championnat. Avec Dortmund, il a également terminé la saison avec la défense la plus hermétique et le meilleur pourcentage d'arrêts parmi tous les gardiens titulaires.

Comme chaque été ou presque, son avenir alimente les rumeurs. Un départ vers un cador européen semble de nouveau envisageable. L'an dernier déjà, le portier suisse avait résisté aux sirènes de la Premier League.

Et cette fois? Gregor Kobel reste fidèle à sa ligne de conduite. «Dans le football, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais il n'y a rien de nouveau à annoncer», a-t-il glissé après la phase de groupes de la Coupe du monde.

Marvin Keller a des touches

Le troisième gardien de la Nati ne disputera pas la moindre minute lors de cette Coupe du monde. Mais sa première saison complète dans la peau du numéro un incontesté des Young Boys lui a permis de franchir un cap et d'attirer les regards.

À Berne, personne ne se fait d'illusions: à 23 ans, Marvin Keller semble prêt pour l'étape suivante de sa carrière. Pour l'heure, aucune offre concrète n'est toutefois arrivée sur la table. Selon les dernières informations, Hull City, l'Ajax et Brighton suivent néanmoins le portier suisse avec beaucoup d'attention.

Aurèle Amenda va découvrir la Premier League

Après des débuts compliqués, Aurèle Amenda s'est imposé comme un titulaire indiscutable au sein de la défense de l'Eintracht Francfort. S'il n'a pas encore disputé la moindre minute durant cette Coupe du monde, son nom fait beaucoup parler en coulisses.

Le défenseur de 22 ans est en passe de devenir le transfert le plus cher de l'histoire de Coventry City, tout juste promu en Premier League. Le montant de l'opération avoisinerait les 20 millions de francs. L'officialisation se fait encore attendre, mais, selon nos informations, l'accord entre les différentes parties est déjà ficelé.

Nico Elvedi est très convoité

Auteur d'une excellente Coupe du monde avec la Nati, le joueur de 29 ans arrive à un tournant de sa carrière. Son contrat avec le Borussia Mönchengladbach expire dans un an, une situation idéale pour envisager un nouveau défi après onze saisons passées sur les bords du Rhin.

Le club allemand souhaite toujours prolonger son bail, mais la concurrence se fait de plus en plus pressante. Leeds United, où évolue déjà Noah Okafor, aimerait l'attirer en Premier League. Et s'il poursuit sur sa lancée durant le Mondial, les dirigeants anglais risquent bien de ne plus être les seuls sur le coup.

Eray Cömert a des offres

Libre depuis l'expiration de son contrat à la fin du mois de juin, Eray Cömert se retrouve dans une situation particulière. Le défenseur de 28 ans avait pourtant terminé la saison comme titulaire à Valence, mais son avenir reste en suspens. Aucune annonce officielle n'a encore été faite et un nouveau contrat avec le club espagnol n'est pas totalement à exclure.

En revanche, la piste menant à l'Union Berlin, longtemps considérée comme la plus crédible, s'est refroidie. En fin de saison, Mayence, désormais entraîné par Urs Fischer, s'est également renseigné sur l'international suisse.

Ricardo Rodriguez est encore loin de la Suisse

Ricardo Rodriguez est officiellement libre de tout contrat depuis le 1er juillet. Après le seizième de finale de la Coupe du monde, le défenseur de 33 ans a fait ses adieux aux supporters du Betis, où son aventure a pris fin.

Au vu de son excellente Coupe du monde, durant laquelle il s'est montré irréprochable lors des quatre premiers matches de la Nati, il n'est guère étonnant que les sollicitations se multiplient. Le latéral gauche préfère, pour l'instant, rester pleinement concentré sur la Coupe du monde. En coulisses, en revanche, son entourage travaille déjà sur la suite de sa carrière.

Plusieurs clubs espagnols, italiens, grecs, turcs et émiratis ont manifesté leur intérêt. Et si Ricardo Rodriguez poursuit sur ce rythme, la liste des prétendants ne fera que s'allonger. À l'issue du tournoi, il devrait avoir l'embarras du choix. En revanche, un retour en Suisse semble aujourd'hui quasiment exclu.

Michel Aebischer va-t-il changer de pays?

La relégation en Serie B de Pise ne laisse guère de place au doute: Michel Aebischer devrait changer d'air cet été. Après la victoire contre l'Algérie en seizièmes de finale, le milieu suisse est resté discret sur son avenir. «Mes agents s'en occupent et nous verrons après la Coupe du monde», a-t-il simplement glissé.

Ces dernières semaines, Cagliari, Augsbourg et le Hambourg SV ont été évoqués parmi les clubs intéressés. Une chose semble en revanche acquise: comme plusieurs de ses coéquipiers de la Nati, le Fribourgeois n'envisage pas un retour en Suisse à ce stade de sa carrière.

Zeki Amdouni est dans l'incertitude

Revenu récemment d'une grave blessure au genou, Zeki Amdouni se retrouve à nouveau face à un choix important. Son club, Burnley, a une nouvelle fois été relégué de Premier League et évoluera en Championship la saison prochaine.

Le joueur de 25 ans acceptera-t-il de poursuivre l'aventure en deuxième division anglaise? Ou préférera-t-il saisir une autre opportunité? Rester pourrait aussi lui permettre de retrouver progressivement du temps de jeu et du rythme après de longs mois d'absence. Son avenir devrait se préciser dans les prochaines semaines.

Breel Embolo vers l'Arabie saoudite?

Breel Embolo n'a rejoint Rennes que l'été dernier, mais son nom circule déjà avec insistance sur le marché des transferts. Plusieurs rumeurs l'envoient en Arabie saoudite, une destination qui ne le laisserait pas totalement indifférent.

En pleine Coupe du monde, l'attaquant de la Nati a également changé de représentants en rejoignant Team Raiola, l'agence fondée par le défunt super-agent Mino Raiola. Un simple hasard ou le prélude à un transfert d'envergure?

Interrogé par Blick à la fin du mois de mai sur les rumeurs l'envoyant en Arabie saoudite, Breel Embolo était resté très prudent: «Honnêtement, je ne peux rien dire à ce sujet, car je n'ai encore eu aucun contact avec un quelconque club.»

Remo Freuler chez un cador de Serie A?

Remo Freuler n’est plus sous contrat avec Bologne depuis le 1er juillet. Mais le milieu de terrain de 34 ans n’a pas encore fait ses adieux au club d'Emilie-Romagne, lui qui aurait une offre de prolongation sur la table. Mais la concurrence en Serie A suit également sa situation de très près. L’AS Roma et la Juventus seraient des pistes, selon les médias italiens.

Cédric Itten a signé son contrat

Avec 15 buts en 30 matches, Cédric Itten n’a pas pu empêcher la relégation du Fortuna Düsseldorf en 3e Bundesliga, mais il a su se montrer à la hauteur. Son avenir se dessine au Werder Brême, en Bundesliga. Tout est déjà bouclé.

Ardon Jashari a perdu de la valeur

Ardon Jashari incarne l'avenir de la Nati. Mais comment va évoluer sa carrière, après sa. première saison difficile à l’AC Milan? Selon les médias italiens, Côme et l’Atalanta auraient manifesté leur intérêt, mais le nouvel entraîneur des Rossoneri, Ruben Amorim, compterait sur lui à Milan.

Johan Manzambi a le monde à ses pieds

Une chose semble acquise: Johan Manzambi va franchir cet été un cap dans sa carrière et quitter Freiburg pour un grand club européen. Sa Coupe du monde exceptionnelle n'a fait que renforcer cette tendance. Match après match, sa cote grimpe et sa valeur marchande s'envole.

Hormis l'intérêt déjà révélé de Newcastle, peu d'informations ont filtré jusqu'ici. Le principal intéressé, lui, refuse d'aborder le sujet tant que la Suisse est encore en lice. En coulisses, en revanche, son entourage est très actif. Son agent, Ismaël Piller, échange en permanence avec son frère, Holly Manzambi.

«L'intérêt était déjà important avant la Coupe du monde. Ses performances durant le tournoi l'ont encore considérablement renforcé», confirme Ismaël Piller.

Une chose ne fait désormais plus guère de doute: Johan Manzambi changera de club cet été. Reste à savoir quel cador européen remportera la bataille pour s'attacher les services de la nouvelle sensation de la Nati.

Dan Ndoye de retour en Italie?

La première saison de Dan Ndoye à Nottingham Forest a été mouvementée. Le club anglais a connu pas moins de quatre entraîneurs en l'espace d'un exercice, un contexte loin d'être idéal pour s'installer durablement.

Malgré ce contexte délicat, les performances de l'ailier suisse continuent d'attirer les convoitises. En Italie, l'Inter suit son évolution avec beaucoup d'attention, comme c'était déjà le cas l'été dernier.

Rien ne dit toutefois que Dan Ndoye quittera Nottingham. Le nouvel entraîneur, Oliver Glasner, pourrait faire de l'international suisse l'une des pièces maîtresses de son projet. Avec sa vitesse, sa capacité à répéter les efforts et son profil très offensif, le «dragster» de la Nati possède toutes les qualités pour s'épanouir dans le système de l'Autrichien.

Ruben Vargas va franchir un palier

La situation semble favorable à un départ de Ruben Vargas cet été. D'un côté, Séville doit alléger sa masse salariale en raison de ses difficultés financières. De l'autre, l'international suisse aspire à retrouver les compétitions européennes après deux saisons passées à batailler pour le maintien en Liga.

Un transfert ferait donc les affaires de tout le monde. L'été dernier déjà, Villarreal s'était montré très intéressé par son profil. Plus récemment, plusieurs clubs turcs se sont également renseignés.

Et si Vargas poursuit sur la lancée de son excellente Coupe du monde, il ne devrait pas manquer de prétendants. Des clubs issus des cinq grands championnats européens pourraient rapidement entrer dans la danse... s'ils ne l'ont pas déjà fait.

Djibril Sow apprécie la vie à Séville

«Je suis à un âge où j’aimerais bien relever un nouveau défi», déclare Djibril Sow à Blick avant la Coupe du monde. La situation du joueur de 29 ans est similaire à celle de Ruben Vargas. Djibril Sow pourrait rapporter de l’argent à Séville, qui est à court de liquidités, mais cet hiver, il a refusé un transfert en Premier League. Il ne souhaite pas forcer un transfert, car il apprécie énormément la qualité de vie en Andalousie. La bonne offre et les bonnes perspectives doivent être au rendez-vous.

Granit Xhaka, la situation s’est calmée

Granit Xhaka a animé le mercato ces derniers jours depuis le camp de base de la Nati. Un transfert retentissant à Chelsea, où il retrouverait son ancien entraîneur Xabi Alonso, a longtemps semblé prendre forme.

Le capitaine suisse s'était entendu avec les Blues sur les contours d'un contrat, mais les négociations entre les deux clubs n'ont jamais véritablement abouti. Selon les informations de Blick, le dossier est désormais au point mort.

Sauf retournement de situation, Granit Xhaka poursuivra donc l'aventure à Sunderland la saison prochaine.