La Nati affronte l'Allemagne ce vendredi à 20h45 à Bâle, puis la Norvège mardi à Oslo. Murat Yakin indique que son équipe débutera avec les meilleurs joueurs, avant de très nombreux changements en cours de rencontre afin de concerner tout le monde.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Mon souhait s’est enfin réalisé.» De quoi parle Murat Yakin? D'avoir une équipe en pleine confiance, sans (trop) de blessés? Non! Le sélectionneur national est heureux que la FIFA ait adopté une règle qui lui permette de faire jusqu'à onze changements dans un match de préparation, pour autant que le camp d'en face soit d'accord. Murat Yakin a donc demandé à Julian Nagelsmann s'il l'était et la réponse ayant été positive, la Nati pourrait bien terminer la rencontre de ce vendredi avec... aucun joueur ne l'ayant débutée!

«Murat m'a approché et je n'avais rien contre», a précisé le sélectionneur allemand, lequel a tout de même indiqué qu'il ne ferait sans doute pas usage de son droit jusqu'au bout. «Pour nous, ce match n'est pas un test, mais un vrai match. Nous jouerons avec la meilleure équipe possible, mais bien sûr qu'il y aura des changements en cours de partie», a précisé le boss de la Mannschaft au sujet de cette rencontre qui se déroulera à guichets fermés à Bâle.

Onze changements en cours de match?

Murat Yakin débutera lui aussi avec sa meilleure équipe, et a indiqué que la Nati démarrerait avec une défense à quatre, avant, sans doute de passer à cinq pour y intégrer Denis Zakaria en cours de rencontre. Mais, surtout, le sélectionneur suisse se réjouit de pouvoir effectuer jusqu'à onze changements ce vendredi soir. «Ainsi, davantage de joueurs auront une chance de se montrer. De plus, en mars, beaucoup d'entre eux se trouvent dans une phase intense de la saison. C’est aussi pour cela que je suis content de pouvoir faire plus de changements», a-t-il expliqué, ciblant trois fenêtres pour faire entrer de nouveaux joueurs: la mi-temps, la 60e et la 75e.

Si le sélectionneur se réjouit de pouvoir changer autant de joueurs, c'est surtout parce que de septembre à novembre, lors des six matches face à la Suède, à la Slovénie et au Kosovo, il avait aligné la même équipe à chaque fois, ou presque, tellement l'enjeu était important. Les joueurs moins utilisés ont pu trouver le temps long sur le banc et, pour Murat Yakin, il est important de pouvoir concerner le maximum de monde possible dans les deux prochains matches. Un joueur comme Vincent Sierro, par exemple, est souvent revenu dans le discours du sélectionneur, sans qu'il ne l'aligne sur le terrain. «Il mériterait de jouer, mais la concurrence est tellement rude avec Granit Xhaka et Remo Freuler que ce n'est pas le cas», avait ainsi indiqué le sélectionneur lors du déplacement à Ljubljana.

Zeki Amdouni en visite à Bâle

Il y aura donc beaucoup de changements en cours de match ce vendredi, mais Murat Yakin veut éviter le chaos et va tout faire pour conserver une certaine cohérence.

«Il faut une bonne organisation pour ne pas perdre trop de rythme dans le jeu. Ce qui est clair, c'est que nous allons commencer avec les meilleurs. Ce sont ceux qui ont participé aux qualifications pour la Coupe du monde qui doivent jouer», a-t-il précisé en amont de la rencontre, se réjouissant au passage que Zeki Amdouni, qui n'a toujours pas recommencé après sa blessure, soit venu passer quelques jours avec la Nati cette semaine. «J'espère qu'il aura du temps de jeu ces prochaines semaines afin de reprendre le rythme.» Murat Yakin ne s'en cache pas, il espère que le Genevois sera apte à disputer la Coupe du monde et, le cas échéant, il le sélectionnera avec plaisir.

La Suisse débutera donc en 4-3-2-1, comme lors des qualifications, mais l'état de forme des trois joueurs offensifs pose question. Dan Ndoye est loin d'être un titulaire régulier à Nottingham, tandis que Ruben Vargas est revenu récemment de blessure à Séville. Breel Embolo, lui, ne débute plus les matches depuis que Habib Beye a quitté le Stade Rennais.

Mais cette réalité n'a rien de rédhibitoire, puisque les temps de jeu différents des joueurs à l'automne dernier ne les avaient pas empêchés d'être brillants avec la Nati, à l'image de Breel Embolo et de Manuel Akanji. Les deux hommes étaient arrivés sans compétition au rassemblement de septembre et avaient été excellents contre le Kosovo et la Slovénie.

Moins de temps de jeu en club? Pas de problème!

Murat Yakin a de la mémoire et est fidèle envers les joueurs qui se sont montrés performants lorsqu'il a fait appel à eux. Ces trois hommes devraient débuter ce vendredi pour une rencontre qui n'aura rien d'amical malgré la multitude de changements possibles, prévient Granit Xhaka.

«Lorsqu'on joue pour la Suisse, ce n'est jamais anodin. Et le fait que ce soit contre l'Allemagne rend le tout encore plus excitant», assure le capitaine et recordman des sélections de la Nati.