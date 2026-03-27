Denis Zakaria, l’heure de s’imposer enfin avec la Nati?

Performant en défense centrale à Monaco, Denis Zakaria postule à un rôle clé en sélection. Murat Yakin pourrait enfin concrétiser son idée d’une défense à trois avec le Genevois. Dès ce soir en cours de match face à l'Allemagne (20h45 à Bâle)?

Bastien Feller Journaliste Blick

Murat Yakin pourra-t-il enfin réaliser un vieux rêve? Longtemps, le sélectionneur national a espéré pouvoir mettre au point une défense à trois avec notamment Denis Zakaria. Et justement, le Genevois joue et se montre très performant, en défense centrale, avec l'AS Monaco depuis le début de l'année. Qui plus est dans une défense à trois.

«Cette idée ne vient pas de nulle part. Je crois beaucoup en Zakaria», commentait le sélectionneur bâlois lors de la conférence de presse présentant la première liste de 2026. Tout comme Sébastien Pocognoli, son entraîneur à Monaco, qui l'a reculé d'un cran pour l'installer dans sa défense à trois. Depuis, l'international (61 capes) se montre très convaincant et sort de trois confrontations de très haut niveau face au PSG.

«J'ai une idée en tête»

On le sait, le capitaine monégasque se montre sujet aux blessures. Et c'est justement pour cette raison que Murat Yakin n'a pas encore eu la possibilité d'aller au bout de ses idées. En juin dernier, Denis Zakaria avait dû quitter le rassemblement et n'avait pas pu participer à la tournée américaine. Il a fait son retour en sélection en septembre, lors du début des qualifications. Un contexte peu propice aux innovations tactiques pour Murat Yakin (27 minutes de jeu en sortie de banc). Le Genevois avait ensuite manqué les rassemblements d'octobre et novembre en raison d'un problème aux adducteurs.

Le voici maintenant en pleine forme à l'aube des deux matches amicaux qui donneront du temps et de la place pour permettre l'une ou l'autre expérimentation. «L’idée est de trouver une place aux meilleurs joueurs, que ce soit dans le onze ou en sortie de banc», annonce Murat Yakin, qui peut compter sur les caractéristiques et la polyvalence de Denis Zakaria, un joueur qu'il apprécie beaucoup. «Avec ses qualités, sa dynamique, sa puissance, il peut jouer en défense centrale, comme il le fait à Monaco. Que ce soit dans l’axe ou dans un rôle hybride, c’est un détail.»

Des tests à l'entraînement en Forêt Noire

La concurrence en défense centrale se compose cette semaine de Manuel Akanji, Nico Elvedi (tous deux indiscutables depuis cet automne), Aurèle Amenda, Eray Cömert et Lucas Jaquez. Sans oublier Ricardo Rodriguez, qui pourrait être recentré à gauche d'une défense à trois. Le sélectionneur de la Nati ne cache pas avoir un plan en tête. «J’ai discuté avec lui, j’ai quelque chose de spécifique en tête et je veux le tester à l’entraînement», disait-il avant le stage. Et il a pu le faire en Forêt Noire durant trois jours.

«Denis a très bien accepté l'idée», s'est réjoui le sélectionneur jeudi, à la veille d'affronter l'Allemagne. Pour autant, il a dévoilé qu'il ne débuterait pas le match face à la Mannschaft avec une défense à trois, mais que son système pourrait évoluer en cours de rencontre. «Denis est un joueur intelligent, flexible. Et oui, je le confirme: j'ai envie que nos meilleurs joueurs soient sur le terrain», a enchaîné le sélectionneur.

L'option retenue pourrait être la suivante: un début de match avec une charnière composée de Manuel Akanji et de Nico Elvedi, puis un passage à trois à la pause, en incorporant Denis Zakaria. Ceci afin de se préparer à toutes les éventualités en vue de la Coupe du monde.