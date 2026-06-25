Quand les cornemuses réclament l'entrée en jeu de Neymar

Les matches de la nuit
Groupe B (mercredi soir)
Suisse - Canada 2-1 (0-0)
Buts 46e Vargas 1-0. 57e Manzambi 2-0. 76e David 2-1.
Le compte rendu du match
Groupe B (mercredi soir)
Bosnie - Qatar 3-1 (2-1)
Buts 29e Alajbegovic 1-0. 34e 2-0 Abunada (csc). 42e Haydos 2-1. 80e Mahmic 3-1.
Le compte rendu du match
Groupe C
Écosse - Brésil 0-3 (0-3)
Buts 22 Vinicius 0-1. 45e+3 Vinicius 0-2. 60e Cunha 0-3.
Le compte rendu du match
Groupe C
Maroc - Haïti 4-2 (2-2)
Buts 10e Bono 0-1 (csc). 42e Hakimi 1-1. 43e Isidor 1-2. 45+1 Saibari 2-2. 78e Rahimi 3-2. 89e Yassine 4-2.
Le compte rendu du match
Groupe A
Afrique du Sud - Corée du Sud 1-0 (0-0)
Buts 63e Maseko 1-0.
Le compte rendu du match
Groupe A
Tchéquie - Mexique 0-3 (0-0)
Buts 55e Chavez 0-1. 61e Quinoñes 0-2. 94e Fidalgo 0-3.
Le compte rendu du match
L'histoire de la nuit
Le stade de Miami a explosé à la 76e minute: Neymar est entré en jeu, à la place de Matheus Cunha, pour son premier match avec la Seleção depuis sa rupture des ligaments croisés en octobre 2023. À 34 ans, le meilleur buteur de l'histoire du Brésil (79 buts) n'a pas eu le temps de briller sur le score déjà acquis (doublé de Vinicius, but de Cunha), mais peu importe: son retour était l'événement. Quatrième Coupe du monde consécutive pour la star, dont le seul nom a fait chavirer l'enceinte... et vibrer les cornemuses.
La sanction de la nuit
Trop, c'est trop pour la FIFA. Pour avoir traité Gianni Infantino et l'arbitre de «voleurs» et hurlé que «la FIFA a tué le football» en plein direct, le commentateur paraguayen Jorge «Chipi» Vera a perdu son accréditation pour tout le reste du Mondial. Son coup de sang, déclenché par l'expulsion de Miguel Almirón contre la Turquie, lui vaut une exclusion totale: plus aucun accès aux stades ni à leurs abords. Il s'est excusé; son média dénonce une punition «disproportionnée».
L'exploit de la nuit
L'Afrique du Sud a battu la Corée du Sud 1-0 (Maseko, 63e) et arrache la 2e place du groupe A derrière le Mexique. C'est la toute première qualification des Sud-Africains pour la phase à élimination directe d'une Coupe du monde - un cap jamais franchi, pas même en 2010 à domicile. Les hommes de Hugo Broos défieront le Canada en seizièmes de finale, dimanche 28 juin.
La phrase de la nuit
«L'équipe nationale du Mexique a toujours été ma boussole, ma force directrice. Je ne peux pas imaginer ma carrière sans la sélection. Je pars le cœur en paix, la tête haute.» Guillermo Ochoa, 40 ans, est entré en jeu face à la République tchèque (3-0) pour ce qui sera très probablement son dernier match. Le gardien aux six Coupes du monde prendra sa retraite à l'issue du tournoi.
L'image de la nuit
C'est hélas celle de Tomas Soucek, se tordant de douleur. Après le Canadien Ismael Koné, un autre joueur a souffert d'une grave blessure lors de cette Coupe du monde. Cette fois, c'est le Tchèque Tomas Soucek qui est sorti sur civière.
Le héros de la nuit
Ok, ce n'était pas cette nuit. Et alors? Le Mexique a célébré Merlin, canard en maillot de l'équipe nationale devenu mascotte du Mondial 2026. Lundi, il a été reçu par la présidente Claudia Sheinbaum à Mexico. Paré de son maillot vert de la sélection du Mexique, Merlin, le canard devenu mascotte non officielle de la Coupe du monde 2026, a été reçu lundi par la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum. Le Roi Merlin a été honoré.
Le tweet de la nuit
Ca n'a aucun sens, mais le contexte basketballistique de ce tweet le rend à la fois absurde et très drôle. Surtout qu'on l'a toujours dit: LeBron James est le plus grand de tous les temps (même s'il n'a pas joué pour les bonnes équipes). La défaite de "Jordan" contre l'Algérie valide cette thèse.
La question du jour
Le programme du jour
Je. 25 juin, 22h00. Groupe E. Curaçao - Côte d'Ivoire
Je. 25 juin, 22h00. Groupe E. Équateur - Allemagne
Ve. 26 juin, 01h00. Groupe F. Japon - Suède
Ve. 26 juin, 01h00. Groupe F. Tunisie - Pays-Bas
Ve. 26 juin, 04h00. Groupe D. Paraguay - Australie
Ve. 26 juin, 04h00. Groupe D. Turquie - États-Unis
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
3
-4
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
3
4
7
2
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
3
-8
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
3
6
7
2
Maroc
3
3
7
3
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
3
-6
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
2
0
3
3
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
2
-3
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
2
-1
1
4
Curaçao
2
-6
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
2
4
4
2
Japon
2
4
4
3
Suède
2
0
3
4
Tunisie
2
-8
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
2
2
4
2
Iran
2
0
2
3
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
2
0
2
3
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
2
-4
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
2
5
6
2
Norvège
2
4
6
3
Sénégal
2
-3
0
4
Irak
2
-6
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
2
5
6
2
Autriche
2
0
3
3
Algérie
2
-2
3
4
Jordanie
2
-3
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
2
3
6
2
Portugal
2
5
4
3
République Démocratique du Congo
2
-1
1
4
Ouzbékistan
2
-7
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
2
2
4
2
Ghana
2
1
4
3
Croatie
2
-1
3
4
Panama
2
-2
0