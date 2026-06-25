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«Fils de pute! Voleurs!»
Le gigantesque craquage d'un journaliste lui coûte son accréditation

Le commentateur paraguayen Jorge Vera a explosé à l'antenne après l'expulsion de Miguel Almirón contre la Turquie. Résultat: la FIFA lui a retiré son accréditation pour la fin de la Coupe du monde.
Publié: 04:51 heures
|
Dernière mise à jour: 04:52 heures
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Photo: AFP
Blick Sport

Vendredi dernier, en Californie, le Paraguay jouait gros face à la Turquie. Battue 4-1 par les États-Unis pour son entrée dans le tournoi, l'Albirroja n'avait plus le droit à l'erreur. Elle s'imposera 1-0... mais au prix d'un carton rouge qui va mettre le feu aux poudres.

Juste avant la pause, Miguel Almirón est expulsé. Le milieu paraguayen, ancien de Newcastle, devient le premier joueur de l'histoire à recevoir un rouge pour s'être couvert la bouche lors d'une altercation avec le Turc Mert Müldür. La règle surnommée «loi Prestianni» dans la presse hispanophone vise à empêcher les joueurs de dissimuler des propos racistes ou injurieux. Peu importe: à dix, le Paraguay tient bon et préserve son but inscrit dès la 2e minute.

«La FIFA a tué le football!»

Dans la cabine de commentaire d'ABC Cardinal, c'est l'explosion. Jorge «Chipi» Vera s'en prend d'abord à l'arbitre salvadorien Iván Barton, qu'il traite à plusieurs reprises de «voleur». Puis il vise plus haut. «La FIFA a tué le football! Infantino, tu es responsable de ça. Une honte. Tu devrais avoir honte, Infantino», lâche-t-il à l'antenne.

Le commentateur n'en reste pas là. Il interpelle le président de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez: «Moins de photos avec Infantino et un peu de courage. Ils nous laissent à dix alors qu'on gagnait ce match avec justice.» Puis il s'emporte de plus belle: «Voleurs de merde. C'est ça qu'on vient voir dans une Coupe du monde? Quels fils de pute!»

«Un peu de bon sens!»

Vera défend aussi son joueur et tacle la nouvelle règle: «Quel racisme Almirón pourrait-il bien sortir au joueur turc? Un peu de bon sens! Qu'aurait-il pu dire en se couvrant la bouche qui serait passé à visage découvert?»

La séquence devient virale. La FIFA réagit vite et fort: elle révoque l'accréditation de Jorge Vera pour tout le reste du Mondial. Il ne pourra plus travailler ni dans les stades ni à leurs abords. Almirón, lui, écope d'un match de suspension. Il manquera, lui aussi, le dernier match de groupe du Paraguay face à l'Australie, ce jeudi. La décision n'est pas susceptible d'appel, a précisé la FIFA.

«Sanction disproportionnée»

Conscient d'avoir dépassé les bornes, Vera a présenté ses excuses publiques sur X. «Dans ma frustration de voir un joueur de mon pays expulsé, j'ai utilisé des expressions offensantes et inacceptables», a-t-il écrit, disant avoir envoyé une lettre d'excuses à la FIFA. «Contester une règle ou un arbitrage ne justifie jamais de perdre le contrôle comme je l'ai fait.»

Son média, ABC Cardinal, estime malgré tout la punition trop lourde. La chaîne dénonce une sanction «extrême et manifestement disproportionnée» pour une première faute immédiatement reconnue et suivie d'excuses.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
Equateur
2
-1
1
4
Curaçao
Curaçao
2
-6
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
2
4
4
2
Japon
Japon
2
4
4
3
Suède
Suède
2
0
3
4
Tunisie
Tunisie
2
-8
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
Egypte
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgique
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Cap Vert
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
2
-4
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
2
5
6
2
Norvège
Norvège
2
4
6
3
Sénégal
Sénégal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
2
5
6
2
Autriche
Autriche
2
0
3
3
Algérie
Algérie
2
-2
3
4
Jordanie
Jordanie
2
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
2
-1
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
2
-7
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Croatie
Croatie
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
Playoffs
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