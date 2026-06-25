Une nouvelle horrible blessure entache la Coupe du monde

Après le Canadien Ismael Koné, un autre joueur a souffert d'une grave blessure lors de cette Coupe du monde. Cette fois, c'est le Tchèque Tomas Soucek qui est sorti sur civière.

Blick Sport

Quelle soirée noire pour Tomas Soucek. Tout juste entré en jeu, le milieu de West Ham s'est tordu la cheville gauche en tentant de contrer un dégagement de Guillermo Ochoa et a quitté le terrain sur une civière. La gravité de la blessure reste à confirmer, mais l'image a fait froid dans le dos.

Le contexte rendait la scène encore plus cruelle. Menée 0-3 et condamnée à l'élimination, la Tchéquie n'avait plus rien à espérer face au Mexique, déjà assuré de finir en tête du groupe A. C'est dans ce money time sans enjeu que Soucek, entré quelques minutes plus tôt lors d'un double changement, est allé au pressing sur le gardien mexicain.

En cherchant à contrer le dégagement d'Ochoa, le Tchèque a manqué le ballon et sa cheville gauche s'est tordue dans un mauvais mouvement. Resté au sol, grimaçant de douleur, il a cédé sa place à Alexandr Sojka avant d'être évacué sur une civière.

Deuxième très grave blessure

Soucek n'est d'ailleurs pas le seul milieu à avoir quitté ce Mondial sur une civière. Le 18 juin à Vancouver, le Canadien Ismael Koné, courtisé par West Ham à l'été 2024, s'est lui aussi effondré sur sa jambe gauche après un tacle par-derrière du Qatari Assim Madibo, expulsé après intervention de la VAR. Le verdict, lui, est sans appel: double fracture du tibia et du péroné, opération réussie et Coupe du monde terminée pour le joueur de Sassuolo, un rétablissement complet étant toutefois annoncé.

Sur la pelouse de l'Estadio Azteca, le Mexique a déroulé grâce à Mateo Chavez, Julian Quinones et Alvaro Fidalgo, auteur d'une frappe somptueuse dans le temps additionnel. La soirée avait aussi des airs d'adieu: à 40 ans, Guillermo Ochoa est entré pour disputer le dernier match de sa carrière internationale, salué par un tour d'honneur, lui qui aura connu six Coupes du monde.

Reste à connaître l'étendue des dégâts pour l'infortuné Tomas Soucek. Aucun diagnostic n'a encore filtré et West Ham, comme la sélection tchèque déjà sortie, retiendra son souffle. Pour les Tchèques, c'est l'épilogue le plus amer d'un Mondial manqué.