La Bosnie bat le Qatar et espère

Les joueurs de Sergej Barbarez ont ouvert le score à la 29e. Et avec la manière. Auteur d'une superbe frappe de loin, Kerim Alajbegovic a prouvé qu'il faisait partie, à 18 ans, des jeunes à suivre dans le futur. Le joueur de Salzbourg a trouvé la lucarne de fort belle façon.
Les Bosniens ont ensuite profité d’un but contre son camp de Mahmoud Abunada à la 34e pour faire le break. Le Qatar a tout de même réagi avant la pause grâce à Hasan Al Haydos, à la 42e, après une remise d’Edmilson Junior. La Bosnie aurait même pu compter trois buts d’avance à la 39e, mais Edin Dzeko a trouvé le poteau.
Les joueurs de Lopetegui ont tenu jusqu'à la 80e et le 3-1 signé Mahmic. Et avant cela, ils n'ont pas eu de véritables occasions. Les Bosniens affichent désormais quatre points et remontent dans le classement des meilleurs 3es.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
2
-2
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
3
4
7
2
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
3
-8
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
2
3
4
2
Maroc
2
1
4
3
Écosse
2
0
3
4
Haïti
2
-4
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
2
0
3
3
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
2
-3
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
2
-1
1
4
Curaçao
2
-6
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
2
4
4
2
Japon
2
4
4
3
Suède
2
0
3
4
Tunisie
2
-8
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
2
2
4
2
Iran
2
0
2
3
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
2
0
2
3
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
2
-4
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
2
5
6
2
Norvège
2
4
6
3
Sénégal
2
-3
0
4
Irak
2
-6
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
2
5
6
2
Autriche
2
0
3
3
Algérie
2
-2
3
4
Jordanie
2
-3
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
2
3
6
2
Portugal
2
5
4
3
République Démocratique du Congo
2
-1
1
4
Ouzbékistan
2
-7
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
2
2
4
2
Ghana
2
1
4
3
Croatie
2
-1
3
4
Panama
2
-2
0