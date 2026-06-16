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La sensation du Mondial?
Michael Olise, le diamant mystérieux de l'équipe de France

Alors que tout le monde attend Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, les adversaires de l'équipe de France devront également se méfier de la pépite du Bayern Munich. Même s'il est surnommé «Monsieur Nonchalant».
Publié: 16:12 heures
Michael Olise, pourtant méconnu il y a à peine deux ans, est devenu indispensable.
Photo: Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Insaisissable sur et en dehors du terrain, Michael Olise, l'attaquant qui sort d'une saison grandiose avec son club du Bayern Munich et de matches de préparation lumineux avec les Bleus, a tout pour devenir la sensation du Mondial 2026.

«Michael est rayonnant de par la saison qu'il a réalisée au Bayern et avec nous. Il a réalisé de très belles choses, il est plein de confiance. Il a cette capacité aussi à faire les efforts, ce qui est remarquable. On aura besoin de lui à ce niveau-là», a estimé Didier Deschamps, le sélectionneur français à Lille, deux jours avant le départ des Bleus pour l'Amérique du Nord où ils espèrent conquérir une troisième étoile.

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Olise venait d'inscrire un triplé face à l'Irlande du Nord (3-1) pour clôtuer la préparation au Mondial, de soigner ses statistiques en équipe de France en portant à sept son total de buts en 17 sélections, et d'illuminer à lui seul une soirée où le reste de ses coéquipiers, la tête déjà dans l'avion, semblait préférer garder son énergie pour les États-Unis.

Devenu indispensable

Avant cela, c'est l'Allemagne et l'Europe que le natif de Londres, 24 ans, avait ébloui tout au long de la saison en inscrivant avec le Bayern 22 buts et 31 passes décisives, en Bundesliga et en Champions League notamment. En Bleu, placé dans l'axe ou sur le côté droit aux côtés des trois autres «fantastiques» de l'attaque (Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doué), Olise, pourtant méconnu il y a à peine deux ans, est devenu indispensable.

Didier Deschamps doit aujourd'hui secrètement se féliciter d'avoir été patient avec son «Anglais», lorsque le natif de Londres a débarqué en équipe de France auréolé de Jeux olympiques réussis -deux buts, cinq passes décisives durant le tournoi terminé à la deuxième place. «Ça a mis un peu de temps pour qu'il se libère mais il a tout fait pour être à ce niveau-là», a convenu Deschamps qui en sélectionnant assez tôt l'ancien ailier de Crystal Palace, formé en Angleterre, a rendu un fier service à la France.

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Michael Olise, né d'un père nigérian et d'une mère franco-algérienne, aurait pu prétendre défendre les couleurs de trois autres sélections: l'Angleterre, le Nigeria et l'Algérie. Mais c'est la France dont il admirait les stars, Zinédine Zidane et Thierry Henry en tête, et dont il a porté le maillot des sélections de jeunes, qu'il a choisie très vite, sans jamais se dédire.

«C'est un bon gars»

En dehors du terrain pourtant, Olise, volontiers réservé en public et au français encore approximatif, reste une énigme pas encore résolue à ce jour pour l'ensemble des suiveurs des Bleus. Et ses coéquipiers en équipe de France, qui l'apprécient unanimement autant qu'ils raillent allègrement ses mimiques atypiques lors des avant-matches, n'aident pas à percer le mystère. «C'est un bon gars, je rigole beaucoup avec lui. Je le connais depuis qu'il a 19 ans», s'est contenté de commenter Jean-Philippe Mateta, aussi avare de mots que son ancien coéquipier à Londres.

Manu Koné, le milieu de terrain, d'un sourire malicieux, a rétorqué: «vous lui demanderez quand il viendra en conférence de presse», lorsqu'on l'a questionné sur la nature de celui qu'il côtoie depuis les Espoirs. «Monsieur Nonchalant», comme il est surnommé en Bleu, n'y brillera probablement pas. Ce n'est pas son terrain de jeu et ça ne fait pas gagner de Coupe du monde.

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Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
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1
Suisse
Suisse
1
0
1
2
Canada
Canada
1
0
1
3
Qatar
Qatar
1
0
1
4
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
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Écosse
Écosse
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2
Maroc
Maroc
1
0
1
3
Brésil
Brésil
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0
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Haïti
Haïti
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-1
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
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Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
Australie
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2
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3
Turquie
Turquie
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0
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Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
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Allemagne
Allemagne
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6
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2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
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1
3
3
Equateur
Equateur
1
-1
0
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Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
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Suède
Suède
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2
Japon
Japon
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0
1
3
Pays-Bas
Pays-Bas
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0
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4
Tunisie
Tunisie
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-4
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
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Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
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0
1
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Iran
Iran
1
0
1
3
Belgique
Belgique
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0
1
4
Egypte
Egypte
1
0
1
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Groupe H
Équipe
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Uruguay
Uruguay
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Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
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0
1
3
Espagne
Espagne
1
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4
Cap Vert
Cap Vert
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0
1
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Groupe I
Équipe
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Sénégal
Sénégal
0
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3
Irak
Irak
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Norvège
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Équipe
J.
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Argentine
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0
2
Algérie
Algérie
0
0
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3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
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Groupe K
Équipe
J.
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1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
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Colombie
Colombie
0
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Groupe L
Équipe
J.
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Angleterre
Angleterre
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Croatie
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