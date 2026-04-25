Avec 18 buts et 29 passes décisives, Michael Olise réalise une magnifique saison avec le Bayern Munich. Malgré sa réussite, l'international français est sans doute la star du football la plus calme et impassible.

Petar Djordjevic

Il occupe la cinquième place parmi les recrues les plus chères de l’histoire du FC Bayern Munich. À l’été 2024, Michael Olise est transféré de Crystal Palace à Munich pour près de 50 millions de francs. Surnommé «Monsieur Nonchalant», le Français est aujourd’hui la nouvelle sensation du club bavarois. Après la victoire 2-0 contre Bayer Leverkusen mercredi, il s’est qualifié pour la finale de la Coupe d’Allemagne. Une question se pose désormais: peut-il viser le Ballon d'Or en cas de triplé avec le Bayern?

«Monsieur Nonchalent» porte bien son nom

Son surnom résume parfaitement son style. Quand Michael Olise élimine ses adversaires, tout semble facile, presque naturel. Il dribble buste droit, le regard constamment en alerte, ce qui lui permet de trouver ses coéquipiers avec des passes tranchantes. Cette saison, il a largement contribué à l’impressionnante efficacité offensive des Munichois, étant impliqué dans près d’un tiers des buts de l’équipe.

Michael Olise ne se contente pas de faire jouer les autres: il marque aussi. Avec déjà 18 réalisations, certains de ses buts rappellent ceux de Arjen Robben. Comme l’ancien ailier du Bayern, il aime repiquer depuis la droite et enrouler du pied gauche au second poteau. Mais là où Arjen Robben explosait de joie après chaque but, Michael Olise reste imperturbable, presque détaché.

Refus de jubiler

Son calme va même plus loin. Lors de la célébration du titre en 2025 à Munich, pendant que ses coéquipiers chantaient et faisaient la fête, lui était tranquillement en train de jouer aux échecs sur son téléphone. Une scène filmée par Sacha Boey et devenue virale.

Même en matière de sponsoring, Michael Olise se distingue. Là où d’autres stars multiplient les contrats lucratifs, lui n’a pas d’équipementier officiel et joue avec de simples chaussures Nike aux couleurs du club. Sa valeur marchande est estimée à environ 130 millions de francs, et des géants comme Liverpool FC ou le Real Madrid surveilleraient déjà sa situation. Le Bayern, lui, n’a aucune intention de le laisser partir.

Selon Oliver Kahn, Michael Olise pourrait même prétendre au Ballon d’Or si le Bayern réussit le triplé cette saison. À cela s’ajoute la Coupe du monde à venir avec l’équipe de France, qui pourrait encore faire grimper sa cote. Mais tout cela semble glisser sur lui. Fidèle à son image, Michael Olise paraît surtout concentré sur le jeu… et peut-être sur quelques parties d’échecs entre deux matches.