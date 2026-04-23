Lamine Yamal forfait jusqu'à la fin de la saison

Lamine Yamal a été touché à la cuisse face au Celta Vigo, mercredi. La star du FC Barcelone sera indisponible jusqu'à la fin de la saison. Sera-t-il de retour pour la Coupe du monde avec l'Espagne?

ATS Agence télégraphique suisse

Le prodige du FC Barcelone Lamine Yamal souffre d'une blessure musculaire à la cuisse gauche qui le privera de la fin de saison, a annoncé jeudi le club catalan. Il devrait toutefois être «disponible» pour la Coupe du monde 2026. L'ailier de 18 ans, qui s'est blessé mercredi en marquant un pénalty contre le Celta Vigo (1-0), est touché au «biceps fémoral» de la cuisse gauche.

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Il «manquera le reste de la saison», indique le club, précisant que la star de la sélection espagnole devrait cependant être «disponible» pour disputer cet été sa première Coupe du monde (11 juin - 19 juillet) aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

«Traitement conservateur»

Le jeune gaucher, l'une des stars les plus attendues du Mondial nord-américain, va suivre «un traitement conservateur» (sans opération) pour être remis à temps pour le premier match de l'Espagne dans le tournoi, programmé le 15 juin face au Cap-Vert. Le FC Barcelone, éliminé de la Ligue des champions, va donc devoir faire sans son meilleur joueur pour préserver ses 9 points d'avance sur le Real Madrid et conserver son titre de champion d'Espagne.

Déjà gêné en début de saison par une pubalgie, Lamine Yamal, 2e du Ballon d'Or la saison dernière, a pris une nouvelle dimension cette saison avec le géant catalan, dont il est le meilleur buteur et meilleur passeur, avec 24 réalisations et 20 passes décisives toutes compétitions confondues.