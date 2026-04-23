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Et pour le Mondial?
Lamine Yamal forfait jusqu'à la fin de la saison

Lamine Yamal a été touché à la cuisse face au Celta Vigo, mercredi. La star du FC Barcelone sera indisponible jusqu'à la fin de la saison. Sera-t-il de retour pour la Coupe du monde avec l'Espagne?
Publié: il y a 26 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 13 minutes
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Lamine Yamal s'est blessé mercredi avec le FC Barcelone.
Photo: AP
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ATS Agence télégraphique suisse

Le prodige du FC Barcelone Lamine Yamal souffre d'une blessure musculaire à la cuisse gauche qui le privera de la fin de saison, a annoncé jeudi le club catalan. Il devrait toutefois être «disponible» pour la Coupe du monde 2026. L'ailier de 18 ans, qui s'est blessé mercredi en marquant un pénalty contre le Celta Vigo (1-0), est touché au «biceps fémoral» de la cuisse gauche.

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Il «manquera le reste de la saison», indique le club, précisant que la star de la sélection espagnole devrait cependant être «disponible» pour disputer cet été sa première Coupe du monde (11 juin - 19 juillet) aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

«Traitement conservateur»

Le jeune gaucher, l'une des stars les plus attendues du Mondial nord-américain, va suivre «un traitement conservateur» (sans opération) pour être remis à temps pour le premier match de l'Espagne dans le tournoi, programmé le 15 juin face au Cap-Vert. Le FC Barcelone, éliminé de la Ligue des champions, va donc devoir faire sans son meilleur joueur pour préserver ses 9 points d'avance sur le Real Madrid et conserver son titre de champion d'Espagne.

Déjà gêné en début de saison par une pubalgie, Lamine Yamal, 2e du Ballon d'Or la saison dernière, a pris une nouvelle dimension cette saison avec le géant catalan, dont il est le meilleur buteur et meilleur passeur, avec 24 réalisations et 20 passes décisives toutes compétitions confondues.

LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
FC Barcelone
32
55
82
2
Real Madrid
Real Madrid
32
37
73
3
Villarreal CF
Villarreal CF
31
20
61
4
Atlético Madrid
Atlético Madrid
32
18
57
5
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
32
8
49
6
Getafe CF
Getafe CF
32
-4
44
7
Celta Vigo
Celta Vigo
32
3
44
8
Real Sociedad
Real Sociedad
32
0
42
9
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
32
-11
41
10
CA Osasuna
CA Osasuna
32
-2
39
11
FC Gérone
FC Gérone
32
-13
38
12
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
31
-11
38
13
Valence CF
Valence CF
32
-12
36
14
Majorque
Majorque
32
-9
35
15
CF Elche
CF Elche
32
-7
35
16
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
31
-9
35
17
FC Séville
FC Séville
31
-12
34
18
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
32
-12
33
19
Levante UD
Levante UD
31
-15
29
20
Real Oviedo
Real Oviedo
31
-24
27
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Ligue Europa de l'UEFA
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