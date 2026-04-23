Le club saoudien d'Al-Nassr envisage de faire passer le fils de Cristiano Ronaldo dans l'équipe première la saison prochaine. Il ne s'agirait pas du premier duo père-fils à fouler les terrains de football ensemble.

Carlo Steiner

Voir Cristiano Ronaldo, 41 ans, disputer un match officiel aux côtés de Cristiano Ronaldo Junior deviendra-t-il bientôt réalité malgré la différence d'âge? Selon le journal saoudien «Alweeam», le club d'Al-Nassr envisage de promouvoir l'ado de 15 ans, qui évolue actuellement avec les M17, dans l'équipe première la saison prochaine. Or, CR7 y est encore sous contrat jusqu'à l'été 2027.

Les duos père-fils sont rares dans le football: on ne compte qu'une demi-douzaine de cas. Le champion du monde brésilien Rivaldo a joué à cinq reprises aux côtés de son fils Rivaldinho en 2014 et 2015, alors qu'ils évoluaient au Mogi Mirim en deuxième division brésilienne dans le championnat de l'Etat de São Paulo. Ils avaient 24 ans de différence d'âge.

Le retour d'Henrik Larsson

La légende suédoise Henrik Larsson a fait son retour sur les terrains en 2013 pour quelques matches, environ trois ans après avoir rangé ses crampons. En quatrième division suédoise, il a évolué aux côtés de son fils Jordan Larsson, de 26 ans son cadet et qui évolue aujourd'hui au FC Copenhague.

Au cours de l'exercice 2022/23, Wullie Gibson était entraîneur-joueur du Queen of the South FC, club de troisième division écossaise, où évoluait également son fils Lewis. À trois reprises, les deux hommes, qui ont 21 ans de différence d'âge, ont joué ensemble. Dans le football anglais, Ian et Gary Bowyer, 20 ans plus jeune, ont porté les couleurs de Hereford United lors de la saison 1989/90, tandis qu'Alec (né en 1911) et David Herd (né en 1934) ont transpiré pour Stockport County en 1951. Tous deux ne sont malheureusement plus de ce monde.

Ils ont soulevé un trophée ensemble

Certains duos ont même remporté des titres ensemble. C'est notamment le cas de l'ancien international soviétique Alexei Eremenko senior et son fils Alexei Eremenko junior, qui a joué pour l'équipe nationale finlandaise. Avec le HJK Helsinki, ils ont été deux fois champions en 2002 et 2003 et une fois vainqueurs de la Coupe.

George Eastham Senior et Junior (23 ans de différence d'âge) ont réalisé un exploit similaire à un échelon inférieur. En 1954, ils ont remporté la Gold Cup d’Irlande du Nord avec le FC Ards. Onze ans plus tard, le plus jeune faisait partie de l’équipe d’Angleterre qui a remporté en 1966 le seul titre de champion du monde à ce jour pour les Three Lions.

Eidur Gudjohnsen remplace son père

Les Islandais Arnor et Eidur Gudjohnsen n’ont jamais joué ensemble sur le terrain. Mais lorsque ce dernier a disputé son premier match international à l’âge de 17 ans, il a remplacé son père, qui avait alors 34 ans, lors d’un match amical en 1996. Cependant, comme Eidur a dû attendre trois ans avant de disputer d’autres rencontres pour l’Islande, il n’a jamais évolué aux côtés de son père.



