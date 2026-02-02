Cristiano Ronaldo prêt à faire grève à Al Nassr

Cristiano Ronaldo refuse de jouer le prochain match d'Al Nassr contre Al Riyad, prévu lundi. La star portugaise proteste contre la gestion du club saoudien et le favoritisme envers d'autres équipes du championnat.

Blick Sport

La tension monte en Saudi Pro League. Selon la presse portugaise, Cristiano Ronaldo serait déterminé à boycotter le prochain match d'Al Nassr. À 40 ans, l'attaquant portugais entend protester ouvertement contre la gestion du club saoudien.

Après Karim Benzema à Al Ittihad, une nouvelle superstar du championnat saoudien exprime son mécontentement. D'après le quotidien portugais «A Bola», Cristiano Ronaldo a décidé de ne pas prendre part à la prochaine rencontre de son équipe. Une absence qui ne serait liée ni à une blessure ni à une gestion physique, mais bien à un profond désaccord avec la direction du club.

Al Nassr, actuellement deuxième de Saudi Pro League, doit affronter Al Riyad ce lundi lors de la 20e journée du championnat. Un rendez-vous important qui pourrait donc se jouer sans sa principale star. Contrairement aux premières informations évoquant une précaution médicale, «A Bola» affirme que Cristiano Ronaldo souhaite envoyer un message clair aux dirigeants.

Al Nassr moins bien loti qu'Al Hilal?

En cause: la gestion du club par le Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite (PIF), également en charge de plusieurs autres formations de l'élite nationale. Cristiano Ronaldo estimerait qu'Al Nassr n'est pas traité sur un pied d'égalité avec certains de ses rivaux directs.

Le quintuple Ballon d'or regretterait notamment le manque d'investissements lors du dernier mercato hivernal, alors que d'autres clubs, à l'image d'Al Hilal, se sont considérablement renforcés. Le rival historique serait même sur le point de recruter Karim Benzema, ce qui accentuerait encore le sentiment d'injustice ressenti par CR7.

À cela s'ajoute une gouvernance interne jugée floue. Ces dernières semaines, les pouvoirs du directeur sportif Simão Coutinho et du CEO José Semedo ont été gelés, une décision qui aurait fortement contribué à l'agacement du Portugais.

Mi-janvier déjà, l'entraîneur Jorge Jesus avait publiquement dénoncé un traitement différencié de la part du PIF, affirmant que son club «n'avait pas le pouvoir politique d'Al Hilal». Une sortie médiatique qui avait provoqué de vives réactions dans le football saoudien… et qui semble aujourd'hui trouver un nouvel écho à travers la fronde annoncée de Cristiano Ronaldo.