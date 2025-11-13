Cristiano Ronaldo pète les plombs et se fait expulser

Nul doute que le peuple portugais ne s'attendait pas à vivre ce scénario, ce jeudi en Irlande. Alors que la Seleção voulait composter son billet pour le Mondial 2026, elle a été surprise (2-0). Cristiano Ronaldo a été expulsé pour un geste de frustration.

Avant de se faire expulser, Cristiano Ronaldo a mimé des larmes à l'encontre de Dara O'Shea. Photo: imago/Inpho Photography

Blick Sport

En cas de victoire sur le sol irlandais ce jeudi soir, le Portugal aurait composté son billet pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord, l'été prochain. Face à une équipe qui n'avait remporté qu'une seule rencontre dans ces qualifications jusqu'à présent, cela aurait pu être une formalité.

Sauf que les Portugais se sont fait surprendre en première période. Attaquant de l'AZ Alkmaar, Troy Parrott a fait trembler à deux reprises les filets de l'Aviva Stadium de Dublin. Après 45 minutes, les Irlandais se dirigeaient tout droit vers une victoire de prestige face au dernier vainqueur de la Ligue des nations.

Premier rouge pour lui en sélection

Surtout, cette rencontre restera dans les annales puisque, pour la première fois de sa carrière en sélection, Cristiano Ronaldo a écopé d'un carton rouge. L'attaquant portugais a asséné un coup de coude dans le dos de Dara O'Shea. Sur le coup, l'arbitre n'a sorti qu'un avertissement, avant d'être appelé par la VAR.

Avant que l'officiel n'aille revisionner les images, CR7 a mimé des larmes à l'encontre du défenseur irlandais. Sauf que celui-ci n'était pas tombé pour rien et, quelques instants plus tard, l'arbitre a rangé son carton jaune pour sortir un rouge. Cristiano Ronaldo n'a pas terminé la rencontre et n'a donc pas pu aider son équipe à redresser la barre. Même si avant cela, il avait été invisible.

Au moment de sortir du terrain, le Portugais a applaudi ironiquement le public et a nargué les officiels, avant d'avoir une explication avec le staff irlandais. Des gestes peu fair-play de la part de l'attaquant d'Al-Nassr. De son côté, le Portugal devra attendre la confrontation face à l'Arménie, dimanche, pour officiellement valider son ticket pour la Coupe du monde.