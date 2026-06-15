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«Je protège mes joueurs»
Didier Deschamps a préféré laisser Kylian Mbappé dormir

Kylian Mbappé a brillé par son absence en conférence de presse à la veille de France-Sénégal. Didier Deschamps a expliqué avoir voulu ménager son capitaine.
Publié: il y a 25 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 1 minute
Kylian Mbappé n'a pas été choisi pour se présenter devant les médias lundi matin à New York.
Photo: AFP
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Bastien FellerJournaliste Blick

Alors que le capitaine de chaque équipe se présente traditionnellement en conférence de presse d’avant-match, surtout à la veille d’une entrée en lice en Coupe du monde, Kylian Mbappé n’était pas présent au pied du MetLife Stadium de New York ce lundi matin (10h30). La raison? Le trajet à effectuer entre l'hôtel des Bleus à Jersey City, où ils sont installés pour préparer leur match face au Sénégal, et l’enceinte du New Jersey.

Car, spécificité du tournoi, les équipes ne s’entraînent pas au stade à la veille de leur match. Et puisque la demande de la Fédération française de délocaliser la conférence de presse au centre d'entraînement des New York Red Bulls a été refusée, Didier Deschamps et le joueur sélectionné ont ainsi été contraints d’effectuer l'aller-retour en voiture (environ une heure de route suivant le trafic).

Kylian Mbappé, un lève-tard?

«Je suis là pour protéger les joueurs. Avec les temps de trajet et la chaleur... Quand je suis parti de l’hôtel, ils étaient trois à être réveillés. Ce n’est pas que je ne veux pas protéger N’Golo, mais il est toujours réveillé très tôt», rigole Didier Deschamps, très décontracté à la veille d’affronter le Sénégal pour débuter son Mondial.

Photo: FIFA via Getty Images

«Le Sénégal fait partie des meilleures équipes d’Afrique et du monde. Ils ont des joueurs qui évoluent dans les meilleurs clubs, un potentiel offensif imposant, un milieu qui fonctionne bien. On sait à quoi s’attendre et eux aussi. Ce sera un duel de haut niveau pour un premier match», estime Didier Deschamps, qui a vu les journalistes sénégalais revenir à plusieurs reprises sur l’affrontement de 2002, lorsque les Lions de la Teranga avaient battu les Bleus en ouverture du Mondial (1-0).

«Cela fait partie de l’histoire. Mais même N’Golo n’a sûrement pas vu le match. Plusieurs de mes joueurs n’étaient même pas nés», sourit «DD». «J’avais vu le match. Mais il n’y a pas de revanche dans le football. Ce sera une nouvelle page à écrire. Il s’est passé ce qui s’est passé, tant mieux pour eux. Cette année, on va tout faire pour que le résultat soit en notre faveur.» Kylian Mbappé ne pourra en tout cas pas invoquer la fatigue comme excuse.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
1
0
1
2
Canada
Canada
1
0
1
3
Qatar
Qatar
1
0
1
4
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
Écosse
1
1
3
2
Maroc
Maroc
1
0
1
3
Brésil
Brésil
1
0
1
4
Haïti
Haïti
1
-1
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
Australie
1
2
3
3
Turquie
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
1
6
3
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
1
1
3
3
Equateur
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suède
Suède
1
4
3
2
Japon
Japon
1
0
1
3
Pays-Bas
Pays-Bas
1
0
1
4
Tunisie
Tunisie
1
-4
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0:0
1
0
1
2
Cap Vert
Cap Vert
0:0
1
0
1
3
Uruguay
Uruguay
0
0
0
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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