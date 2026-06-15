Didier Deschamps a préféré laisser Kylian Mbappé dormir

Kylian Mbappé a brillé par son absence en conférence de presse à la veille de France-Sénégal. Didier Deschamps a expliqué avoir voulu ménager son capitaine.

Bastien Feller Journaliste Blick

Alors que le capitaine de chaque équipe se présente traditionnellement en conférence de presse d’avant-match, surtout à la veille d’une entrée en lice en Coupe du monde, Kylian Mbappé n’était pas présent au pied du MetLife Stadium de New York ce lundi matin (10h30). La raison? Le trajet à effectuer entre l'hôtel des Bleus à Jersey City, où ils sont installés pour préparer leur match face au Sénégal, et l’enceinte du New Jersey.

Car, spécificité du tournoi, les équipes ne s’entraînent pas au stade à la veille de leur match. Et puisque la demande de la Fédération française de délocaliser la conférence de presse au centre d'entraînement des New York Red Bulls a été refusée, Didier Deschamps et le joueur sélectionné ont ainsi été contraints d’effectuer l'aller-retour en voiture (environ une heure de route suivant le trafic).

Kylian Mbappé, un lève-tard?

«Je suis là pour protéger les joueurs. Avec les temps de trajet et la chaleur... Quand je suis parti de l’hôtel, ils étaient trois à être réveillés. Ce n’est pas que je ne veux pas protéger N’Golo, mais il est toujours réveillé très tôt», rigole Didier Deschamps, très décontracté à la veille d’affronter le Sénégal pour débuter son Mondial.

«Le Sénégal fait partie des meilleures équipes d’Afrique et du monde. Ils ont des joueurs qui évoluent dans les meilleurs clubs, un potentiel offensif imposant, un milieu qui fonctionne bien. On sait à quoi s’attendre et eux aussi. Ce sera un duel de haut niveau pour un premier match», estime Didier Deschamps, qui a vu les journalistes sénégalais revenir à plusieurs reprises sur l’affrontement de 2002, lorsque les Lions de la Teranga avaient battu les Bleus en ouverture du Mondial (1-0).

«Cela fait partie de l’histoire. Mais même N’Golo n’a sûrement pas vu le match. Plusieurs de mes joueurs n’étaient même pas nés», sourit «DD». «J’avais vu le match. Mais il n’y a pas de revanche dans le football. Ce sera une nouvelle page à écrire. Il s’est passé ce qui s’est passé, tant mieux pour eux. Cette année, on va tout faire pour que le résultat soit en notre faveur.» Kylian Mbappé ne pourra en tout cas pas invoquer la fatigue comme excuse.