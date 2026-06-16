Deux ex-Lausannois rêvent d'un exploit face aux Bleus

Deux anciens du Lausanne-Sport défieront ce mardi à New York l'équipe de France. Pape Thiaw rêve d'un exploit et refuse d'aborder ce premier match avec complexe.

Bastien Feller Journaliste Blick

Une partie de l'histoire récente du Lausanne-Sport sera présente au MetLife Stadium de New York ce mardi. Pape Thiaw et Mory Diaw, sélectionneur et gardien remplaçant du Sénégal passés par le LS, affronteront la France pour leur entrée en lice dans la compétition.

«Je passe le bonjour à la Suisse, j’y ai passé de très beaux moments. Tout comme au Lausanne-Sport», n’a pas manqué de rappeler Pape Thiaw lors de la conférence de presse d’avant-match, ajoutant qu’à cette période (2000-2002 puis janvier-juin 2003), il ne se voyait pas être entraîneur, et encore moins diriger un jour la sélection de son pays. «Je ne me voyais pas devoir faire des choix.»

Deux ex-Lausannois au MetLife Stadium

Mais les années ont passé et l’ancien attaquant, à l’approche de la fin de sa carrière, a pris conscience qu’il devait passer de l’autre côté. «Je me suis dit que ce n'était pas bien de ne pas partager tout ce que j’ai appris. Partager avec les jeunes mon vécu. Les choses que j’ai mal faites également. Cela m’a poussé à me former», développe le sélectionneur du Sénégal, honoré de se retrouver désormais à la tête de la sélection.

Intronisé en septembre 2025 à la place d’Aliou Cissé, Pape Thiaw a mené l’équipe nationale au titre de champion d’Afrique en janvier dernier. Trophée ensuite attribué au Maroc sur tapis vert par le jury d'appel de la CAF. La décision pourrait toutefois être remise en cause en fonction de l'issue du recours déposé par la Fédération sénégalaise de football auprès du TAS.

Mardi face à la France, finaliste en 2018 et 2022, il dirigera pour la première fois les Lions de la Teranga dans un Mondial. «Je pense que je ne pouvais pas connaître un meilleur début de mandat et j’espère qu’on va continuer à écrire l’histoire, réussir quelque chose de spécial.» Pour cela, le Sénégal pourra compter sur un autre ex-Lausannois: Mory Diaw. Le portier, deuxième dans la hiérarchie des Lions de la Teranga derrière Edouard Mendy, a défendu les buts du LS entre 2019 et 2022.

«Battre la France? Pas une surprise»

Au MetLife Stadium de New York, le Sénégal s’avancera sans peur, conscient qu’il peut réaliser un gros coup. Surtout, les Lions de la Teranga ont constaté que ce début de Coupe du monde sourit plutôt aux équipes africaines. Plusieurs sélections, l'image notamment du Qatar et du Cap-Vert, ont déjà démontré que la hiérarchie théorique pouvait être bousculée.

«Ce ne serait pas une surprise si on battait la France, qui a des joueurs de classe mondiale. La France est favorite, mais notre équipe a été championne d’Afrique. On s’est qualifiés pour la troisième fois d’affilée pour la Coupe du monde», appuie Pape Thiaw. «Lorsque nous sommes unis, nous sommes imbattables», ajoute Kalidou Koulibaly. Réponse mardi.