Les supporters sénégalais se heurtent au mur des visas

La politique migratoire très stricte en vigueur aux États-Unis a empêché le Sénégal de pouvoir compter sur bon nombre de ses supporters. Réactions entre Dakar et le New Jersey.

AFP Agence France-Presse

Au son des tam-tam, djembés et instruments traditionnels, les Lebougui, des supporters sénégalais dansent et chantent en wolof: «La victoire est pour qui? Sénégal». Mais cette année, ces fans soutiendront les Lions de la Teranga pour le Mondial depuis les fan zones de Dakar, et non dans les gradins des stades nord-américains.

La faute notamment aux restrictions de visas imposées par les Etats-Unis en application de la politique migratoire très stricte de Donald Trump. En plus des coûts exorbitants, le rejet de ces demandes de visas explique que de nombreux Africains n'ont pas pu se rendre au Mondial de football qui se déroule jusqu'au 19 juillet aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

«C'est une déception de ne pas être sur place avec notre équipe pour leur apporter notre énergie. Mais, à défaut, nous transmettrons cette ferveur aux Sénégalais de la diaspora», se console Abdourakhmane Fall, 31 ans, membre du groupe de supporters habillé aux couleurs de son équipe qui affrontera mardi la France au MetLife Stadium, dans le New Jersey.

Voyages aux frais de l'État

Comme d'autres groupes officiels de supporters sénégalais, les Lebougui se rendent habituellement par dizaines pour soutenir les Lions de la Teranga lors de grandes compétitions, aux frais de l'État. «Depuis que le Sénégal participe à la Coupe du monde, c'est la première fois que nous n'envoyons pas de délégation en raison des contraintes liées à l'octroi des visas par les États-Unis», a déploré Ndèye Dome Thiouf, conseillère chargée de la communication au ministère des Sports.

«Personnellement, je suis déçu, regrette Pape Mass Gueye, président des Lebougui, dont le visa a été refusé. Je pense qu'organiser une Coupe du monde ne devrait pas causer autant de problèmes.» Pour garnir les gradins, l'Etat a décidé de distribuer 400 billets par match des Lions de la Teranga à des ressortissants sénégalais déjà présents sur le territoire américain.

Les difficultés affectent également les journalistes sénégalais qui devaient couvrir le mondial. La plupart d'entre eux ont obtenu des visas mais «la situation reste toujours complexe puisqu'ils n'ont droit qu'à une seule entrée sur le territoire des États-Unis», déplore Abdoulaye Thiam, président de la section Afrique de l'Association internationale de la presse sportive.

«Coupe du monde à moitié»

Une situation qui empêchera ces journalistes sénégalais de se rendre au Canada pour suivre le troisième match de poule du Sénégal, le 26 juin face à l'Irak au stade de Toronto (21h00). S'ils se déplacent tout de même, ils pourraient ne plus pouvoir revenir ensuite aux États-Unis pour la suite de la compétition.

Ce match contre l'Irak sera le seul que Mamadou Koumé pourra couvrir lors de la phase de groupes. L'ancien président de l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal, qui a suivi tous les Mondiaux du Sénégal, a obtenu un visa pour le Canada, mais s'est vu opposer un refus par l'ambassade des États-Unis.

«Ce sera une Coupe du monde à moitié, regrette le journaliste, auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire des Lions de la Téranga. L'universalité de la Coupe du monde est mise à mal dans cette édition.»

À ces restrictions d'entrée s'ajoute le coût élevé de la compétition, notamment l'hébergement et les transports alors que le Mondial se joue sur trois pays. «Compte tenu de la cherté de cette Coupe du monde, certains journalistes sénégalais ont décliné leur participation», observe Abdoulaye Thiam. Le Sénégal affrontera la France pour son entrée en lice dans la compétition.