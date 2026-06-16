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Le coup de gueule
«Nous sommes l'équipe la plus maltraitée», dénonce l'Iran

Le sélectionneur Amir Ghalenoei s'est exprimé en conférence de presse sur les conditions logistiques désastreuses qui touchent l'équipe nationale d'Iran. Il estime que la FIFA aurait pu en faire plus.
Publié: 08:47 heures
Mohammad Mohebi et ses coéquipiers ont fait match nul contre la Nouvelle-Zélande pour leur entrée en lice au Mondial.
Photo: Anadolu via Getty Images
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AFP Agence France-Presse

La sélection iranienne a dit lundi être «la plus maltraitée» de la Coupe du monde et a dénoncé «un désastre» logistique, en référence aux difficultés rencontrées par la Team Melli dans le contexte de la guerre avec les Etats-Unis.

«Nous sommes l'équipe la plus maltraitée de toute la Coupe du monde», a asséné le sélectionneur Amir Ghalenoei lors d'une conférence de presse après le match nul (2-2) de son équipe face à la Nouvelle-Zélande, lors de son premier match du Mondial à Los Angeles.

«Nous avons peu de soutien»

Après des mois d'incertitudes liées à la guerre au Moyen-Orient, l'Iran participe bien au tournoi mais a déplacé à la dernière minute son camp de base au Mexique, plutôt que de s'installer dans l'Arizona, et a vu les Etats-Unis refuser des visas à une quinzaine de membres de sa délégation.

Mehdi Taremi a lui expliqué en zone mixte devoir repartir dès lundi soir à Tijuana (Mexique) avec son groupe, avant de revenir à Los Angeles pour affronter la Belgique dimanche. «C'est beaucoup de stress pour les joueurs, nous avons peu de soutien, je pense que la FIFA aurait pu mieux faire.»

«L'un de nos analystes doit venir faire le boulot médiatique, tout cela est un désastre», a-t-il regretté, ne voulant toutefois pas utiliser «d'excuses» après ce match nul frustrant, et souhaitant garder «espoir» pour les deux prochains matches. «Nous sommes fatigués de cette situation, nous avons eu de nombreux problèmes ces derniers mois, on veut juste la paix, la joie, ce sont les slogans de la FIFA non?», a-t-il ajouté.

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Infantino en visite

L'attaquant vedette de 33 ans a révélé que le président de la FIFA Gianni Infantino avait rendu visite aux joueurs dans le vestiaire. «On lui a demandé les mêmes choses (...) il veut aider mais il y a d'autres problèmes» qui les entravent, a-t-il dit sans mentionner directement l'administration américaine.

Taremi a aussi remercié «les supporters de Los Angeles», qui ont poussé fort derrière la Team Melli. De nombreux membres de la communauté iranienne locale ont toutefois manifesté leur hostilité à la République islamique, tout en encourageant les joueurs.

Hymne iranien sifflé

«Ca ne vous regarde pas.» Buteur face à la Nouvelle-Zélande, l’Iranien Ramin Rezaian a balayé lundi soir la question d’un journaliste sur les sifflets entendus dans le SoFi Stadium de Los Angeles au moment de l’hymne iranien lors de l’entrée en lice de la Team Melli dans le Mondial.

«S’il y a un quelconque problème entre nous, c’est notre affaire, ça ne vous regarde pas», a répondu sèchement, mais poliment, Rezaian. «Je vous respecte, mais c’est un sujet qui nous concerne, nous, et que nous allons régler, ne vous inquiétez pas», a-t-il ajouté.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
1
0
1
2
Canada
Canada
1
0
1
3
Qatar
Qatar
1
0
1
4
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
Écosse
1
1
3
2
Maroc
Maroc
1
0
1
3
Brésil
Brésil
1
0
1
4
Haïti
Haïti
1
-1
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
Australie
1
2
3
3
Turquie
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
1
6
3
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
1
1
3
3
Equateur
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suède
Suède
1
4
3
2
Japon
Japon
1
0
1
3
Pays-Bas
Pays-Bas
1
0
1
4
Tunisie
Tunisie
1
-4
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgique
Belgique
1
0
1
4
Egypte
Egypte
1
0
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
1
0
1
3
Espagne
Espagne
1
0
1
4
Cap Vert
Cap Vert
1
0
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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