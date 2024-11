Michael Olise a-t-il montré un doigt d'honneur aux fans de Mayence?

Blick Sport

Michael Olise et les supporters adverses, une histoire qui bat de l'aile depuis quelques jours. Dimanche, lorsque le Bayern Munich a écrasé Bochum (0-5) en Bundesliga grâce, entre autres, à un premier but de l'ailier français. Avant de marquer, il avait réclamé un pénalty après un duel avec un adversaire, qu'il n'avait pas obtenu. Sur l'ouverture du score, Michael Olise avait célébré sans retenue. Pour le reste de la rencontre, il avait été hué par les fans de Bochum.

Mais le geste face à Mayence est plus problématique et pourrait mériter une suspension au joueur munichois. Sur une vidéo disponible sur X, on peut voir Michael Olise regarder intensément le public adverse. Avant de lever sa main et de monter un doigt, qui semble être le majeur sur la vidéo. Remplaçant durant les 90 minutes, le Français était allé s'échauffer devant les supporters adverses.

Contacté par «Bild», le Bayern Munich a défendu son joueur. «Il a été provoqué et s'est fait jeter de la bière. Il a ensuite répondu par un geste qui n’était pas offensant», a expliqué le club bavarois. Le fait que la vidéo soit très pixelisée joue en faveur de Michael Olise pour le moment.

Balotelli et Frei en Suisse

On se souvient qu'en Suisse, l'un des derniers joueurs à avoir réalisé ce geste était Mario Balotelli. L'Italien avait écopé de deux matches de suspension après avoir montré plusieurs doigts d'honneur aux supporters du FC Bâle. Plus récemment, Alex Frei, alors entraîneur d'Aarau, avait eu le droit à trois matches loin du banc au mois de février pour avoir fait le même geste envers les fans de Baden.

Pour rester dans le côté suisse, à noter que Silvan Widmer est entré à la 77e minute du match de Coupe entre Mayence et le Bayern.