Victor Boniface était assis dans cette voiture. 1/5

Marco Mäder

Il a eu de la chance, ou un ange-gardien, au choix! La star de Leverkusen Victor Boniface (23 ans) publie sur son profil Instagram des photos d'un accident de voiture dans lequel il a été lui-même impliqué. On y voit une voiture complètement démolie sur l'autoroute. Le Nigérian montre ensuite une vidéo de sa main couverte de sang. Il écrit: «Dieu est le plus grand. Dieu pense que mon heure n'est pas encore venue».

Que s'est-il passé? L'accident se serait produit après le succès de Leverkusen contre Francfort (2-1). Victor Boniface venait de célébrer le but de la victoire. Selon «Bild», l'attaquant n'était pas au volant, mais dans la voiture en tant que passager. Personne n'en sait plus sur l'accident pour l'instant. Victor Boniface se porte bien et n'est que légèrement blessé. Les photos et la vidéo ne sont plus disponibles sur son profil.