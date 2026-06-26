Le Cap-Vert a surpris tout le monde en tenant en échec l'Espagne (0-0) et l'Uruguay (2-2) au Mondial 2026. Des performances qui n'étonnent pas tant que ça Gilberto Reis, latéral vaudois qui a porté le maillot des Requins Bleus à cinq reprises.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Un match nul historique en ouverture face à l’Espagne (0-0). Puis un deuxième exploit: 2-2 face à l’Uruguay de Marcelo Bielsa. S’il y a une «petite équipe» qui fait sensation en ce début de Mondial 2026, c’est le Cap-Vert. Les Tubarões Azuls (Requins Bleus) pourraient bien sortir du groupe H, en battant l’Arabie saoudite, dans la nuit de vendredi à samedi (2h en Suisse).

«La meilleure expérience de ma carrière»

«C’est assez incroyable. Beaucoup de gens sont étonnés par le niveau du Cap-Vert au Mondial, mais pas moi», coupe Gilberto Reis. Le quarantenaire, ancien latéral droit aux 182 matches de Challenge League, connaît plus que bien cette équipe cap-verdienne puisqu’il en a porté cinq fois les couleurs en 2008.

«Le directeur technique de la sélection m’avait contacté. Il connaissait quelqu’un en Suisse qui lui avait parlé de moi», raconte-t-il, 18 ans plus tard. S'ensuit un stage au Portugal, qui se déroule bien. Puis un mois avec la sélection, pour disputer un amical et quatre matches de qualification à la Coupe du monde 2010, tous en tant que titulaire.

«C’est la meilleure expérience de ma petite carrière», sourit Gilberto Reis, un brin nostalgique. Une parenthèse enchantée qui lui a aussi permis de découvrir son pays d’origine, petit archipel d’Afrique de l’Ouest d’environ 550’000 habitants. «C’est là que j'ai été pour la première fois au Cap-Vert», explique ce natif du Portugal, arrivé à 8 ans à Renens. «C’est un peuple fier de ses joueurs, très gentil», continue celui qui prévoit de retourner bientôt sur l'archipel, afin de permettre à ses trois filles de mieux connaître «leur culture et leurs origines».

Aventure sans lendemain

Des origines que Gilberto Reis partage également avec plusieurs footballeurs à la double nationalité suisse et cap-verdienne. «Quand je vois Joël Monteiro ou Alvyn Sanches en équipe nationale (ndlr: pas sélectionnés au Mondial). Quand je vois Gelson Fernandes représenter l’Afrique à la FIFA. Ça me rend très fier, avance-t-il. À mon époque, il n’y avait pas beaucoup de Cap-Verdiens dans le foot. Et aujourd’hui, on est représentés.»

Ses cinq sélections avec le Cap-Vert, entre mai et juin 2008, restent une aventure sans lendemain, puisque Gilberto Reis n’a plus jamais été sélectionné au cours de sa carrière, qui a pris un terme en 2021. Cela reste, aussi, sa seule expérience «à l’étranger», pour celui qui a joué au Lausanne-Sport, à Yverdon, au Mont-sur-Lausanne, à Malley, à Vevey ou encore à Echallens. «Je suis arrivé à la fin de mon contrat à Yverdon. Après, on a été relégué avec Le Mont. Et je n’ai plus eu de contact avec le Cap-Vert», regrette-t-il.

1% de chance, vraiment?

Mais revenons-en au Mondial 2026, lors duquel les Requins Bleus du Cap-Vert réalisent des performances remarquables, sans pour autant étonner Gilberto Reis. «Quand j’étais là-bas, il y avait déjà de très bons joueurs, argumente l’ex-international. Et la formation a bien progressé, le niveau monte.» En 2008, à l’époque de ses cinq sélections, le Cap-Vert était 114e au classement FIFA. Aujourd’hui, l’équipe entraînée par Bubista se classe 63e. Surtout, elle a réalisé de belles performances aux 2021 (1/8e) et 2023 (1/4) et s’est qualifiée à la première Coupe du monde de son histoire en 2026. Le tout en terminant première de son groupe de qualification, devant le grand Cameroun.

Des exploits qui s’enchaînent, avec comme points culminants ces deux matches nuls au Mondial 2026, face à l’Espagne et l’Uruguay. «Comme d’habitude, on est un petit pays, on n'a rien à perdre et on donne tout», s'enthousiasme Gilberto Reis. Pour le troisième match de son pays d'origine, le Vaudois pronostique «une nouvelle surprise» et voit son équipe rallier les seizièmes de finale.

Une qualification qui sonnerait comme une belle revanche: «Un site nous avait donné 1% de chance de passer. Ça m’a fait rire quand j’ai vu ça, moi j’étais sûr qu’on pouvait faire quelque chose», conclut-il. Rendez-vous samedi à 2h pour savoir qui, de Gilberto Reis ou des bookmakers, avait raison.