Lucas Pos, défenseur d'Yverdon Sport, a la particularité d'être trinational: Canadien, Américain et Suisse. Interview à quelques heures du coup d'envoi d'une Coupe du monde 2026 très locale pour lui.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Formé entre Montreux, Yverdon et le Team Vaud, Lucas Pos a ensuite joué pour le Lausanne-Sport, le Stade Nyonnais, le Stade-Lausanne-Ouchy et enfin Yverdon. Un parcours 100% vaudois qui pourrait faire passer le footballeur de 28 ans pour un pur produit du canton, enfant de la région.

Il l'est, évidemment, mais ses racines se trouvent, elles, de l'autre côté de l'Atlantique: aux Etats-Unis et au Canada. L'occasion d'évoquer le Mondial 2026 avec ce footballeur canado-américano-suisse, à quelques heures de l'entrée en lice de ses trois pays.

Sur les sites spécialisés foot, on voit que tu es binational Suisse et Canadien. Mais on peut aussi lire que tu es né aux États-Unis et que tu as grandi en Chine. Tu peux mettre tout ça au clair?

Mon père est Canadien et ma mère est Américaine, donc j’ai les deux passeports. Je suis né en Californie, puis on a bougé dans le canton de Vaud quand j’avais trois ans. Avant de faire cinq ans en Chine et de revenir en Suisse. C’était pour suivre le travail de mon père. J’ai fait la plupart de ma vie en dehors des Etats-Unis.

Souvent, les expatriés nord-américains gardent leur culture. Comment en es-tu venu au football, au soccer?

Comme j’ai grandi loin des Etats-Unis, j’avais beaucoup d’amis non-Américains, qui étaient dans cette «bulle internationale». Des Anglais, des Allemands, avec moi en Chine, dans les écoles internationales. Du coup, je n’ai pas vraiment eu ce contact avec les sports américains quand j’étais petit. Il n’y avait pas de foot américain ou de baseball. Et le foot, c’était le sport que tout le monde faisait. C’était une éducation basée sur un format plutôt anglais.

« Les Américains sont des passionnés de sport en général »

Tu reviens tout juste d'un voyage aux Etats-Unis, où tu te rends souvent. Quel regard portes-tu sur le développement du football dans ton pays de naissance?

Ça se développe depuis des années. Mais récemment, avec l’arrivée de Lionel Messi en MLS et avec le fait que d’autres bons joueurs étrangers sont venus, ça a donné un intérêt, une excitation au public. Aussi avec la Coupe du monde qui arrive. Toutes ces choses font que de plus en plus de monde va voir des matches. Et les Américains sont des passionnés de sport en général. Le foot continue à grandir et les infrastructures n'ont rien à voir avec la Suisse.

Toi qui as cette culture, qui parle des infrastructures, tu pourrais être tenté par une aventure footballistique en Amérique du nord?

Bien sûr! Ma famille est là-bas. Il faut juste trouver le bon moment. Jusqu’à maintenant, je n’ai pas eu l’opportunité d’aller en première division. Mais ça se fera peut-être dans le futur, on ne sait jamais.

« C’était l'un de mes objectifs de participer au Mondial, c’est un peu une déception »

Tu avais été sélectionné avec les M23 américains en 2019 et tu as été dans une liste élargie du Canada pour la Copa América 2024. Tu as cette volonté de représenter un de ces deux pays?

Oui. Ç'a vraiment été des déceptions après ces deux expériences. Pour la Copa América, j’avais eu des contacts avec les coachs, on était en Super League avec Stade-Lausanne-Ouchy. Mais après la relégation, je suis un peu sorti du radar. Il y a aussi eu un changement de coach. Ce sont des petits coups de malchance. Mais c’est dans mes objectifs, dans mes souhaits pour le futur. Si on arrive à faire quelque chose de beau avec Yverdon, pouvoir me retrouver dans la conversation.

À un moment de ta carrière, quand tu touchais du doigt la sélection canadienne, tu t’es imaginé participer à cette Coupe du monde 2026?

C’était l'un de mes objectifs, c’est un peu une déception. Même si j’ai appris à accepter ce genre de choses, ça peut arriver à tout le monde, je le vis légèrement. Ce n’est pas la fin du monde. Mais viser cela dans le futur, ce serait une très belle chose.

Tu reviens tout juste d’un voyage aux Etats-Unis. Tu sens un intérêt pour cette Coupe du monde ou l’attention est plutôt sur les finales NBA?

Non, non. S'il y a une chose que les Américains connaissent très bien, c’est comment faire le marketing, le business du sport. Ils ont mis beaucoup d’argent derrière la promotion du Mondial. Je le vois partout. Même si ça doit dépendre des états, mais c’est très présent dans les grandes villes.

Il y a beaucoup de controverses autour des Etats-Unis à l’approche de ce Mondial. Ça peut réduire la hype, tu sens que c’est tendu?

Je ne sais pas comment les gens vont vivre les choses. Pour certains, ça doit être compliqué, notamment avec les visas, les billets très chers. Mais il y a de la demande, donc il y a quand même de la hype. Il ne devrait pas y avoir de souci, il y aura beaucoup de monde.

« J'aimerais bien voir l’Angleterre en finale. Pourquoi ne pas supporter les underdogs? »

Est-ce que tu vois l'un de tes trois pays (Suisse, Canada, USA) faire un beau parcours dans ce Mondial?

La Suisse a fait de belles performances dans les compétitions internationales. Ils ont un bon esprit d’équipe et je les vois peut-être aller jusqu’en quart de finale. Et sinon, j’aimerais bien que le Canada sorte de son groupe. Ils produisent un football intéressant, puissant, offensif. J’aime bien comment ils ont joué dans les compétitions précédentes et j’espère qu’ils arriveront à faire quelque chose, ça serait beau.

Tu as un favori pour la victoire finale?

C’est franchement dur à dire. La France est très forte, l’Espagne et l’Argentine aussi. Mais moi, j’aimerais bien voir l’Angleterre en finale, c’est mon pronostic. J’ai des amis anglais, ils ne gagnent jamais. Donc pourquoi pas supporter les underdogs?