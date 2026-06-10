Les footballeurs suisses sont peu nombreux à avoir joué au Qatar, le prochain adversaire de la Nati ce samedi. Parmi eux, un milieu de terrain bien connu dans le canton de Vaud: Vagner Gomes, ancien joueur du Lausanne-Sport(s) et d'Yverdon. Il raconte son expérience.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Combien de footballeurs suisses ont tenté l’aventure du Qatar, le premier adversaire de la Nati ce samedi à la Coupe du monde? Depuis la création de la Qatar Stars League en 2009, la réponse est facile: aucun. Et avant? Hakan Yakin a tenté l’aventure à Al-Gharafa, mais un footballeur bien connu dans le canton de Vaud l’avait précédé: Vagner Gomes.

«Nous n’avons pas été beaucoup, c’est vrai! A ma connaissance, seulement Hakan et moi. Mais j’étais le premier!», assure-t-il aujourd’hui, alors que, reconverti entraîneur, il vient de boucler un très honorable championnat de 1re ligue avec son club de Portalban/Gletterens. «C’était une aventure particulière. Le Lausanne-Sports venait de faire faillite et je me suis retrouvé sans rien, comme d’autres. Avec Pablo Iglesias, je suis allé à Stade-Lausanne-Ouchy en 1re ligue, le temps de retrouver quelque chose», se souvient-il. Il a alors 24 ans, déjà joué plusieurs dizaines de matches en Super League et même joué un peu en Coupe d’Europe. En attendant de rebondir dans le football professionnel suisse, il patiente donc au SLO, jusqu’à ce qu’un agent lui propose de rejoindre le Qatar.

Trois étrangers, dont Pep Guardiola et lui!

«Je n’y connaissais rien, mais j’ai dit oui tout de suite, c’était l’occasion de jouer en première division», explique-t-il, vingt-deux ans plus tard. Il débarque alors dans un autre monde. «En fait, je n’étais pas parti en ayant une équipe précise. J’aurais pu jouer pour Al-Gharafa, le club pour lequel Hakan Yakin a joué plus tard, mais je me suis retrouvé à Al-Ahli. Et c’est là qu’en entrant dans le vestiaire, j’ai eu un choc.» Lorsqu’il découvre ses partenaires, voilà qu’un certain Josep Guardiola lui tend la main. «Il y a de quoi être surpris, non? A l’époque, les clubs avaient droit à trois étrangers. C’était irréel. Je jouais avec Pep Guardiola au milieu et il y avait un Cap-Verdien. Tout le reste, c’étaient des Qataris.» Le niveau est celui de la 1re ligue suisse, évalue-t-il aujourd’hui. «C’était vraiment particulier. Les stades étaient vides, par contre les pelouses étaient exceptionnelles. Des billards.» Et la paie était bonne, bien sûr.

Au Qatar, le Lausannois côtoie les étrangers des autres clubs comme Gabriel Batistuta, Franck Leboeuf ou Pascal Nouma. «C’était tellement humide et chaud… Impossible de jouer au football! Le matin, on allait au fitness. L’après-midi, on dormait à l’hôtel tellement il faisait chaud. Les entraînements étaient à 22h.» Il restera sept mois au Qatar, le temps de se faire des bons souvenirs, même s’il n’y est jamais retourné. «Ils construisaient déjà de beaux stades. Mais je n’y suis jamais retourné, même pas pour la Coupe du monde 2022», confie-t-il. Après le championnat qatari, il revient en Suisse, à Yverdon, où il monte de Challenge League en Super League la saison de son arrivée.

La Suisse largement favorite face au Qatar samedi

Pense-t-il le Qatar de taille à faire douter l’équipe de Suisse ce samedi? «A aucun moment. Impossible. La Suisse est deux étages au dessus, si ce n’est pas trois. C’est même le match idéal pour entrer dans le tournoi. Je ne crois absolument pas à un match équilibré», répond-il avec franchise, lui qui suit le football suisse, européen et mondial de près. «La Suisse est très forte, beaucoup trop pour le Qatar, un pays qui n’a pas su développer son football. Attention, ils n’ont pas fait tout faux. Il y a beaucoup d’entraîneurs espagnols qui sont venus pour développer les académies, ce qui est une bonne stratégie. Mais au niveau professionnel, ils ne progressent pas.» La preuve avec le contingent pour cette Coupe du monde, composé exclusivement de joueurs évoluant au pays.

Et pour la victoire finale, sur qui mise Vagner Gomes? «Un pays d’Amérique latine, qui va mieux s’adapter aux conditions que les équipes européennes. J’aimerais bien le Brésil de Carlo Ancelotti, ce serait une belle histoire pour ce grand monsieur du football. L’Argentine, j’y crois moins, Lionel Messi n’a plus le même impact. Mon outsider, c’est la Colombie. Je les ai vus en préparation, c’est costaud.»