Ils étaient inconnus avant le tournoi, mais ils multiplient les exploits. Ces gardiens surprennent les stars et bouleversent les certitudes de la Coupe du monde match après match.

Björn Lindroos

Jusqu’ici, les petites nations se sont surpassées dans cette Coupe du monde. Certaines grandes équipes ont peiné face aux outsiders et ont laissé filer des points qu’elles pensaient pourtant acquis. L’une des explications souvent avancées tient à des gardiens de but inconnus avant le tournoi, mais qui sont parvenus à mettre en difficulté, match après match, des attaquants de classe mondiale.

Alireza Beiranvand

Alireza Beiranvand est devenu le mur de l’Iran. Face à la Belgique, le gardien de 33 ans a livré une prestation exceptionnelle. A la 60e minute, il a notamment réalisé un arrêt impressionnant, peut-être le plus beau du tournoi jusqu’ici: alors qu’il était au sol, il a réussi à détourner une frappe de Maxim De Cuyper. Tout au long de la rencontre, il a multiplié les interventions décisives. Malgré sept tirs cadrés, les Belges ne sont pas parvenus à le battre.

Lorsqu’Alireza Beiranvand ne brille pas sur la pelouse du stade de Los Angeles, il évolue dans la Persian Gulf League, au Tractor SC, club basé à Tabriz, dans le nord de l’Iran. Derrière ce héros du Mondial se cache une trajectoire hors du commun. Alireza Beiranvand a grandi à la campagne et gardait des moutons durant son enfance. A 15 ans, il a quitté seul son village pour Téhéran, où il a longtemps vécu dans la rue. Pour survivre, il a enchaîné les petits boulots: atelier de couture, station de lavage, pizzeria ou encore balayeur de rue.

Ce n’est que lorsque les médias se sont intéressés à son histoire qu’il a obtenu un hébergement dans une salle de prière mise à disposition par un sponsor. C’est là que sa carrière a décollé. Après plusieurs clubs en Iran, il a rejoint l’Europe, avec des passages en Belgique et au Portugal. Il est aujourd’hui de retour dans son pays natal et vient sans doute de réaliser le match de sa vie.

Eloy Room

Face à l’Allemagne, Eloy Room a encaissé à sept reprises. Mais lors du deuxième match du plus petit participant de l’histoire de la Coupe du monde, le gardien de 37 ans est entré dans les livres de records. Lors du match nul 0-0 contre l’Équateur, il a réussi 15 arrêts, un record depuis le début des statistiques modernes en 1966.

Actuellement, Eloy Room évolue en deuxième division aux Etats-Unis, au Miami FC. Il avait auparavant joué aux Pays-Bas et en Belgique et se retrouvait encore sans club il y a un an. Aujourd’hui, il est connu dans le monde entier, et il en a pleinement conscience. Après la rencontre contre l’Équateur, il a déclaré sans détour: «Je pense bien que je mérite une statue à Curaçao.»

Vozinha

Josimar José Évora Dias, dit Vozinha, 40 ans, a été le premier héros de ce tournoi. Le portier du Cap-Vert a impressionné face à l’Espagne lors de la première journée et a permis à son équipe de décrocher un point historique grâce à un match nul 0-0 contre le grand favori. Il est devenu une star en un temps record. Sur Instagram, il compte déjà 15 millions d’abonnés, davantage que, par exemple, le gardien allemand Manuel Neuer. En club, Vozinha évolue également en deuxième division, au GD Chaves, au Portugal.

Après sa performance face à l’Espagne, il a fondu en larmes: «J’ai travaillé toute ma vie pour ça», a-t-il confié. Lors du deuxième match contre l’Uruguay (2-2), il a toutefois semblé un peu dépassé par l’événement et a commis quelques erreurs. Il n’en reste pas moins l’une des grandes histoires de cette Coupe du monde.