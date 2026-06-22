Toujours sans victoire dans ce Mondial, la Belgique déçoit. Entre critiques d'anciens internationaux et frustration de Romelu Lukaku, la pression monte sur les Diables Rouges.

Julian Sigrist

Après un nouveau match nul décevant de la Belgique, notre envoyé spécial a recueilli les réactions à chaud de Rudi Garcia et de Romelu Lukaku. Si le sélectionneur des Diables Rouges s'est montré relativement satisfait de la prestation de son équipe, qu'il estime simplement pénalisée par un manque d'efficacité, l'attaquant du Napoli a tenu un discours bien plus critique. «On a fait n'importe quoi, tout le monde le sait. On doit aller de l'avant, il est temps qu'on se réveille», a lâché Romelu Lukaku après la rencontre.

Avant chaque grand tournoi ces dernières années, la Belgique figurait parmi les outsiders les plus cités. Pourtant, la «génération dorée» emmenée par Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku n'a jamais fait mieux qu'une demi-finale de Coupe du monde, en 2018. Et jusqu'ici, le Mondial organisé aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique tourne à la déception.

D'anciennes stars donnent raison à Lukaku

Présent sur ITV comme consultant, Roy Keane n'a pas mâché ses mots. «La qualité du jeu était nulle, vraiment mauvaise. La Belgique s'est certes créé quelques occasions, mais le niveau des passes, des déplacements et de la prise de décision était lamentable», a lancé l'ancienne gloire de Manchester United.

Pour l'Irlandais, le problème ne se résume pas à la prestation du gardien iranien Alireza Beiranvand. «Quand des joueurs ratent des occasions à trois ou quatre mètres du but, quelles chances reste-t-il? Ils ont manqué de conviction, aussi bien dans la finition que dans l'ensemble de leur match. J'ai été vraiment déçu.»

Toby Alderweireld partage ce constat. L'ancien international belge, fort de 127 sélections, estime que plusieurs cadres ne sont pas au niveau attendu. «A l'exception de Thibaut Courtois, les joueurs clés ne répondent pas aux attentes. C'est problématique. Il faut faire beaucoup mieux.» Le défenseur va même plus loin. «Ce groupe est le plus faible du tournoi. Nous devons donc absolument terminer à la première place.» Une analyse que ne partage pas Rudi Garcia.

Une chose est certaine: la Belgique n'a plus le droit à l'erreur. Samedi face à la Nouvelle-Zélande, les Diables Rouges devront impérativement s'imposer sous peine de compromettre sérieusement leurs chances de qualification pour les seizième de finale.