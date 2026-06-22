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«Cette équipe est la plus faible»
Les stars belges prennent cher après le match nul contre l'Iran

Toujours sans victoire dans ce Mondial, la Belgique déçoit. Entre critiques d'anciens internationaux et frustration de Romelu Lukaku, la pression monte sur les Diables Rouges.
Publié: il y a 56 minutes
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Les Belges ont de nouveau déçu en concédant un match nul 0-0 face à l'Iran.
Photo: ISI Photos via Getty Images
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Julian Sigrist

Après un nouveau match nul décevant de la Belgique, notre envoyé spécial a recueilli les réactions à chaud de Rudi Garcia et de Romelu Lukaku. Si le sélectionneur des Diables Rouges s'est montré relativement satisfait de la prestation de son équipe, qu'il estime simplement pénalisée par un manque d'efficacité, l'attaquant du Napoli a tenu un discours bien plus critique. «On a fait n'importe quoi, tout le monde le sait. On doit aller de l'avant, il est temps qu'on se réveille», a lâché Romelu Lukaku après la rencontre.

Avant chaque grand tournoi ces dernières années, la Belgique figurait parmi les outsiders les plus cités. Pourtant, la «génération dorée» emmenée par Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku n'a jamais fait mieux qu'une demi-finale de Coupe du monde, en 2018. Et jusqu'ici, le Mondial organisé aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique tourne à la déception.

D'anciennes stars donnent raison à Lukaku

Présent sur ITV comme consultant, Roy Keane n'a pas mâché ses mots. «La qualité du jeu était nulle, vraiment mauvaise. La Belgique s'est certes créé quelques occasions, mais le niveau des passes, des déplacements et de la prise de décision était lamentable», a lancé l'ancienne gloire de Manchester United.

Pour l'Irlandais, le problème ne se résume pas à la prestation du gardien iranien Alireza Beiranvand. «Quand des joueurs ratent des occasions à trois ou quatre mètres du but, quelles chances reste-t-il? Ils ont manqué de conviction, aussi bien dans la finition que dans l'ensemble de leur match. J'ai été vraiment déçu.»

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Toby Alderweireld partage ce constat. L'ancien international belge, fort de 127 sélections, estime que plusieurs cadres ne sont pas au niveau attendu. «A l'exception de Thibaut Courtois, les joueurs clés ne répondent pas aux attentes. C'est problématique. Il faut faire beaucoup mieux.» Le défenseur va même plus loin. «Ce groupe est le plus faible du tournoi. Nous devons donc absolument terminer à la première place.» Une analyse que ne partage pas Rudi Garcia.

Une chose est certaine: la Belgique n'a plus le droit à l'erreur. Samedi face à la Nouvelle-Zélande, les Diables Rouges devront impérativement s'imposer sous peine de compromettre sérieusement leurs chances de qualification pour les seizième de finale.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
2
3
4
2
Maroc
Maroc
2
1
4
3
Écosse
Écosse
2
0
3
4
Haïti
Haïti
2
-4
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
Equateur
2
-1
1
4
Curaçao
Curaçao
2
-6
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
2
4
4
2
Japon
Japon
2
4
4
3
Suède
Suède
2
0
3
4
Tunisie
Tunisie
2
-8
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
Egypte
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgique
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Cap Vert
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
2
-4
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Norvège
Norvège
1
3
3
2
France
France
1
2
3
3
Sénégal
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
1
3
3
2
Autriche
Autriche
1
2
3
3
Jordanie
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
Algérie
1
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
1
-2
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Croatie
Croatie
1
-2
0
Playoffs
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