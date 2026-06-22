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L'UEFA a déjà pris sa décision
Les pauses hydratation vont-elles arriver en Champions League?

Les pauses hydratation imposées durant cette Coupe du monde divisent joueurs et entraîneurs. L'UEFA a déjà pris position sur leur éventuelle généralisation en Champions League et à l'Euro.
Publié: 11:25 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 56 minutes
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Lors de chaque match de la Coupe du monde, le jeu est interrompu à la 22e et à la 67e minute.
Photo: keystone-sda.ch
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Julian Sigrist

Pendant cette Coupe du monde, peu de sujets font autant débat que les pauses hydratation. A chaque match, le jeu est interrompu pendant trois minutes à la 22e puis à la 67e minute afin de permettre aux joueurs de se ravitailler.

Une mesure loin de faire l'unanimité. De nombreux supporters reprochent à ces interruptions de casser le rythme des rencontres. D'autres estiment surtout qu'elles offrent à la FIFA une occasion supplémentaire de diffuser de la publicité, au point de se demander si l'instance ne privilégie pas davantage ses revenus que la santé des joueurs.

Dans plusieurs stades, ces pauses ont ainsi été accompagnées de sifflets et de huées. L'entraîneur de l'Uruguay, Marcelo Bielsa, s'est lui aussi montré très critique. «A mon avis, cela n'apporte rien et enlève beaucoup. On n'a pas suffisamment réfléchi aux conséquences que cela peut avoir sur ce qui rend le football si captivant. Et ce n'est pas seulement mon opinion, c'est un sentiment largement partagé», a déclaré le technicien argentin.

L'UEFA maintient sa position

Marcelo Bielsa est loin d'être le seul à remettre en question ce dispositif. Le sélectionneur des Etats-Unis, Mauricio Pochettino, estime lui aussi que ces interruptions ne devraient être utilisées qu'en cas de nécessité. «Je n'aime pas ça. Je ne les apprécie que lorsque les conditions sont extrêmes. Sinon, elles sont inutiles», explique l'ancien entraîneur de Tottenham et du PSG.

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Même constat du côté de Virgil van Dijk. Le capitaine des Pays-Bas reconnaît l'utilité de ces pauses lorsqu'il fait très chaud, mais préfère une approche plus flexible. «S'il fait vraiment chaud, cela a du sens. Mais chaque match devrait être évalué individuellement», estime le défenseur.

C'est d'ailleurs ainsi que les choses fonctionnent dans la plupart des compétitions internationales et européennes. Les directives de l'UEFA prévoient des pauses obligatoires uniquement lorsque la température atteint 35 degrés ou lorsque l'indice de chaleur WBGT dépasse 32. En dessous de ces seuils, l'arbitre reste libre d'en accorder s'il l'estime nécessaire.

Des pauses hydratation en Champions League?

Selon le quotidien britannique «The Telegraph», cette réglementation ne sera pas modifiée après la Coupe du monde. L'UEFA a confirmé qu'elle restera en vigueur aussi bien en Champions League que lors de l'Euro 2028.

Même son de cloche dans les grands championnats européens. Interrogée par la chaîne allemande Tagesschau, la Ligue allemande de football (DFL) a indiqué que les pauses hydratation continueraient d'être décidées au cas par cas, en fonction des conditions météorologiques.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
2
3
4
2
Maroc
Maroc
2
1
4
3
Écosse
Écosse
2
0
3
4
Haïti
Haïti
2
-4
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
Equateur
2
-1
1
4
Curaçao
Curaçao
2
-6
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
2
4
4
2
Japon
Japon
2
4
4
3
Suède
Suède
2
0
3
4
Tunisie
Tunisie
2
-8
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
Egypte
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgique
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Cap Vert
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
2
-4
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Norvège
Norvège
1
3
3
2
France
France
1
2
3
3
Sénégal
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
1
3
3
2
Autriche
Autriche
1
2
3
3
Jordanie
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
Algérie
1
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
1
-2
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Croatie
Croatie
1
-2
0
Playoffs
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