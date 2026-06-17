Climatologues et médecins haussent le ton contre la FIFA

Trois minutes de pause et des bancs climatisés: la FIFA assure veiller sur ses joueurs. Des experts, eux, dénoncent des seuils «impossibles à justifier» et un risque bien réel pour la santé.

Blick Sport

Il y a les buts de Mbappé, les exploits, les surprises. Et il y a un adversaire que personne n'a tiré au sort: la chaleur. À chaque match ou presque de ce Mondial 2026, le jeu s'arrête vers la 30e et la 75e minute pour une pause-fraîcheur de trois minutes. Officiellement, c'est pour protéger les joueurs. Mais pour un groupe d'experts, ces pauses ne sont qu'un cache-misère.

Le 13 mai, une lettre ouverte signée par des médecins, des physiologistes de l'effort et des climatologues de premier plan, parmi lesquels le professeur Hugh Montgomery (University College London) ou Douglas Casa, du Korey Stringer Institute, a été adressée à la FIFA. Le constat est sévère: les directives de l'instance, héritées de 2015, seraient «inadaptées» et exposeraient les joueurs à un risque de coup de chaleur.

Un indicateur a de quoi alerter

Au cœur du dossier, un indicateur: le WBGT, qui combine température, humidité, vent et ensoleillement, conçu à l'origine pour l'armée américaine. La FIFA n'impose des pauses obligatoires qu'au-delà d'un WBGT de 32°C, et laisse à l'organisateur le soin de décider d'un report. Or, pour donner une idée, 45°C dans l'air avec 20% d'humidité donnent un WBGT d'à peine 32°C.

Les signataires jugent ce seuil «impossible à justifier»: selon eux, le danger commence dès 26°C. Le syndicat des joueurs, la FIFPRO, place lui aussi le curseur à 26°C pour une pause, et préconise de reporter un match au-delà de 28°C. Quant aux pauses, les experts les veulent portées à six minutes minimum, contre trois aujourd'hui, jugées trop courtes pour faire baisser la température corporelle.

Stress thermique inédit

Et il ne s'agit pas que d'un cri d'alarme militant. Plusieurs études scientifiques, dont l'International Journal of Biometeorology, ont passé au crible vingt ans de données météo sur les villes hôtes. Leur conclusion: les joueurs subiront un stress thermique au-delà des seuils reconnus, surtout lors des coups d'envoi d'après-midi. Au-delà de 26°C de WBGT, expliquent les chercheurs, même un athlète parfaitement acclimaté peine à évacuer la chaleur: sa température interne grimpe, et une simple pause n'y change plus grand-chose.

La FIFA, elle, n'est pas restée les bras croisés. Pour ce Mondial, elle a rendu les pauses-fraîcheur obligatoires sur les 104 matches, installé des bancs climatisés pour les remplaçants et le staff, et présenté le dispositif comme tiré des leçons du Mondial des clubs 2025. Le précédent est pourtant dans toutes les têtes: en 2022, le Mondial du Qatar avait été décalé en hiver pour fuir la canicule. Cette fois, le tournoi se tient bel et bien en juin et juillet.

Et sur le terrain, le débat est déjà bien vivant. Lors du carton de l'Allemagne face au Curaçao (7-1), la pause de la première période est tombée pile au moment où l'outsider, revenu à 1-1, poussait: de quoi briser net son élan. Certains coaches s'en accommodent, comme le Belge Rudi Garcia, qui y voit un temps de coaching bienvenu. D'autres y lisent une dénaturation du football, ce sport au rythme ininterrompu. Détail piquant: pendant ces interruptions, les écrans publicitaires tournent à plein régime.

Sous le cagnard contre le Qatar

La Nati a goûté à cette fournaise dès son entrée en lice. Face au Qatar (1-1), à Santa Clara, dans un stade aux tribunes sans toit, en plein soleil, la deuxième mi-temps suisse a perdu en rythme à mesure que la chaleur devenait «plombante». Ses trois matches de groupe ont d'ailleurs été programmés vers la mi-journée, heure locale, le créneau que les études désignent comme le plus dangereux.

Ce n'est pas une surprise: l'été dernier déjà, au Mondial des clubs aux États-Unis, les alertes s'étaient multipliées. L'Espagnol Marcos Llorente racontait avoir eu «terriblement chaud», jusqu'aux orteils et aux ongles, et l'entraîneur Enzo Maresca avait dû écourter des séances en pleine canicule. À la FIFPRO, on martèle que la sécurité doit primer sur les intérêts commerciaux, et que le risque, lui, était «prévisible».

Reste le point le plus sensible de la lettre. Un moteur de ces chaleurs extrêmes, c'est la combustion des énergies fossiles, dont la FIFA fait par ailleurs la promotion via certains sponsors: un conflit d'intérêts, pointent les signataires, avec la protection des joueurs. Les arbitres, souvent moins préparés que les athlètes, sont eux aussi en première ligne. La question est posée noir sur blanc: la FIFA acceptera-t-elle de revoir ses règles à l'aune de la science? D'ici la fin du tournoi, d'autres matches se joueront sous une chaleur écrasante. Et la réponse, pour l'instant, est négative.