Anthony Mossi, gardien de Neuchâtel Xamax, a porté à six reprises le maillot de la RD Congo dans sa carrière. Le Biennois est le mieux placé pour nous parler des Léopards, qualifiés pour leur premier Mondial depuis 52 ans et qui ont tenu en échec le Portugal de «CR7».

Thomas Freiburghaus Journaliste

Le Portugal de Cristiano Ronaldo contraint au match nul par le République démocratique du Congo (1-1), qui vit sa première Coupe du monde depuis 52 ans. C'est assurément l'une des surprises des phases de poules du Mondial 2026. De Kinshasa à Bienne, les Congolais du monde entier ont vibré devant cet exploit. Parmi eux, Anthony Mossi, gardien de Neuchâtel Xamax et qui a porté à six reprises le maillot de la RD Congo au cours de sa carrière. Interview avec le Biennois de 32 ans, au sortir d'une courte nuit passée à regarder sa sélection affronter la Colombie pour son deuxième match de la compétition (défaite 1-0).

Anthony, comment s’est construit ton rapport avec la République démocratique du Congo, toi qui n’y es pas né?

Je suis né à Paris, de deux parents congolais, et je suis venu très jeune en Suisse. À la maison, mes parents parlaient parfois en lingala, on mangeait de la nourriture de là-bas et on écoutait beaucoup de musique congolaise. J’ai encore beaucoup d’attaches au Congo, je viens d’une très très grande famille, donc j’ai beaucoup d’oncles et de tantes.

J’y suis allé en vacances en famille quand j’avais trois ans, mais je n’en ai aucun souvenir. Sinon, c’est grâce au foot que j’y ai été pour la première fois, en en étant conscient. Je serai à jamais reconnaissant envers le foot de m’avoir donné l’opportunité de représenter mon pays. Ça m'a permis de vivre, certainement, les plus belles expériences de ma carrière.

Justement, tu peux nous raconter tes débuts en tant qu’international congolais?

C’était en 2018. J’étais dans une bonne situation sportive à Chiasso, je jouais régulièrement. Le sélectionneur et le staff avaient un oeil sur le championnat suisse, parce que Joël Kiassumbua (ndlr: gardien suisso-congolais, 25 sélections avec la RDC) évoluait aussi ici. Ils avaient supervisé mes matches, ça s’était bien passé et j’avais été sélectionné une première fois en mars pour un match amical. Je n’avais pas joué, mais j’avais découvert la vie de groupe pendant deux semaines. Ensuite, j'ai été reconvoqué en mai, pour un amical face au Nigéria, qui partait à la Coupe du monde juste après. C’était une superbe expérience, on avait fait 1-1 et j’avais sorti un très bon match.

Tu l’as dit, tes sélections avec la RD Congo sont les plus beaux moments de ta carrière. C’est comment de représenter son pays d'origine?

À domicile, on joue à Kinshasa, au stade des Martyrs, un stade de 80’000 places. Mais en réalité, il y a tout le temps 100’000 personnes. La ferveur est extraordinaire, le public est génial, même s'il y a souvent des mouvements de foule, qui peuvent faire un ou deux morts.

Pouvoir disputer la CAN 2019 (ndlr: sur le banc) en Egypte, aussi, c’est une expérience incroyable.

Ça devait légèrement te changer du stade et du public du FC Chiasso.

Effectivement, le contraste avec Chiasso (rires)... c’était complètement autre chose. Et vis-à-vis de la pression, aussi. J’ai pu prendre ça avec moi, quand je revenais en Suisse.

Ta dernière sélection remonte à 2020. Tu es toujours en contact avec ta sélection?

J’ai toujours une attache avec l’équipe nationale, bien sûr. Surtout avec les joueurs, il y a plus de la moitié des joueurs avec qui j’ai évolué qui sont à la Coupe du monde 2026, avec qui je suis en bons termes. Et avec le staff, j'ai un bon rapport avec l’entraîneur des gardiens. Je ne suis pas dans l’équipe, mais je continue à les suivre, à échanger régulièrement avec.

Justement, tu as suivi cette folle campagne de qualification pour le Mondial 2026, le premier depuis 52 ans pour la RD Congo?

Au début, on était leader de notre groupe. Puis, dans un match crucial face au Sénégal à domicile, on mène 2-0, avant de perdre finalement 2-3. C’était un carnage, le peuple a fait tout ce qu’il n’aurait pas dû faire au stade: casser les sièges, jeter de la pisse dans des bouteilles sur les joueurs… Pour dire la vérité, on était très pessimistes, on passait de «ça va le faire» à «c’est mort».

Et finalement, ça l’a fait!

Il restait la possibilité de terminer deuxième du groupe et de faire les barrages. Donc on fait ce tournoi continental avec le Nigéria et le Cameroun. On les bat et il y a les barrages au Mexique, contre la Jamaïque. Il y avait une belle lueur d’espoir, sur un seul match. Ce jour-là, comme tous les Congolais, j’ai suivi ce match qui commençait super tard (ndlr: 23h en Suisse). On l’a très très mal joué, mais on s’est qualifié. C'était fantastique, j’étais trop content pour le peuple congolais. Je sais comment ça se passe sur place. À travers le foot, les gens peuvent oublier la misère dans laquelle ils vivent, avoir un peu de joie à travers le foot.

52 ans après, c’est complètement fou pour ce grand pays de football.

La plupart des Congolais n’ont pas vu leur pays jouer à la Coupe du monde. Pour moi, me réveiller la nuit et regarder le Congo sur la RTS, ça fait bizarre (rires). Notre génération peut vivre ça et ça permet aux petits Congolais de 10 ans de rêver.

Dans l’effectif congolais, il y a un gardien suisso-congolais dont le parcours peut rappeler le tien: Timothy Fayulu, héros du barrage face au Nigéria. Tu le connais bien?

«Timo», c’est un jeune frère. On s’entend super bien. Je l’ai rencontré la première fois qu’il a été appelé en sélection, j’étais aussi dans le groupe (ndlr: face à la Gambie en 2019). Depuis, on a gardé une super relation. Je suis content pour ce qui lui arrive, pour les émotions qu’il peut vivre. Il n’a pas eu un parcours linéaire.

Il y a également pas mal de joueurs congolais dans le championnat suisse. Tu ressens la présence de ta communauté ici?

J’ai une très bonne relation avec Meschack Elia, qui est passé par le championnat suisse, à YB. Il y a une grande communauté de Congolais, surtout à Genève et Lausanne, mais aussi à Bienne, comme moi. Quelques synergies se créent, il y a parfois des tournois communautaires, même si ça reste léger.

Pour conclure sur ce Mondial 2026, tu peux nous raconter comment tu le vis, jusqu'ici?

J’étais debout cette nuit (ndlr: interview réalisée le 24 juin) pour voir le match contre la Colombie, à 4h du matin (rires). Avant la compétition, je pensais qu’on aurait un point après deux matches, mais j’aurais plutôt pensé qu’on l’aurait pris contre la Colombie que contre le Portugal. Maintenant, il faudra prendre les trois points contre l’Ouzbékistan. Avant la compétition, on savait que si on voulait vraiment se qualifier, ce serait contre eux. On doit le faire. Ce serait une grosse déception de ne pas passer après avoir fait un match nul contre le Portugal de Cristiano Ronaldo.