L'icône congolaise Michel Nkuka Mboladinga, alias «Lumumba Vea», est arrivée à Guadalajara pour soutenir les Léopards face à la Colombie en Coupe du monde 2026, après avoir manqué le premier match en raison de restrictions sanitaires.

Le supporter star du Congo débarque enfin à la Coupe du monde

Le supporter star du Congo débarque enfin à la Coupe du monde

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

Le porte-bonheur de la République démocratique du Congo est enfin arrivé à bon port. L’artiste Michel Nkuka Mboladinga, alias «Lumumba Vea», a pris place dans les tribunes de Guadalajara pour le deuxième match des Léopards contre la Colombie, dans le groupe K de la Coupe du monde 2026. Le célèbre supporter avait manqué le premier duel face au Portugal (1-1) à cause des restrictions de visa liées à l'épidémie d'Ebola qui sévit dans son pays, l'obligeant à respecter une quarantaine.

Ce dénouement réjouit les fans de la sélection, qui espère décrocher son billet pour les seizièmes de finale. Le performeur s'était transformé en véritable coqueluche médiatique lors de la dernière CAN au Maroc. Son concept reste unique: il passe l'intégralité des rencontres le bras levé et totalement immobile, reproduisant la posture de la statue de Patrice Lumumba, héros national de l'indépendance congolaise. Sa présence apporte un immense élan de ferveur aux Léopards.