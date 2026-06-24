DE
FR
Le plus célèbre supporteur du Congo est enfin arrivé!
0:11
90 minutes sans bouger:Le plus célèbre supporteur du Congo est enfin arrivé!

«Lumumba Vea» est là
Le supporter star du Congo débarque enfin à la Coupe du monde

L'icône congolaise Michel Nkuka Mboladinga, alias «Lumumba Vea», est arrivée à Guadalajara pour soutenir les Léopards face à la Colombie en Coupe du monde 2026, après avoir manqué le premier match en raison de restrictions sanitaires.
Publié: il y a 43 minutes
La statue vivante du Congo est arrivée au Mexique.
Photo: Getty Images
Blick_Mathilde_Jaccard.JPG
Mathilde JaccardJournaliste Blick

Le porte-bonheur de la République démocratique du Congo est enfin arrivé à bon port. L’artiste Michel Nkuka Mboladinga, alias «Lumumba Vea», a pris place dans les tribunes de Guadalajara pour le deuxième match des Léopards contre la Colombie, dans le groupe K de la Coupe du monde 2026. Le célèbre supporter avait manqué le premier duel face au Portugal (1-1) à cause des restrictions de visa liées à l'épidémie d'Ebola qui sévit dans son pays, l'obligeant à respecter une quarantaine.

A lire sur la Coupe du monde
La Colombie logiquement qualifiée pour les 16es de finale
Coupe du monde 2026
Succès contre la RD Congo
La Colombie logiquement qualifiée pour les 16es de finale
Cristiano Ronaldo a fait passer un joli message
Coupe du monde 2026
Ce n'est pas un détail
Cristiano Ronaldo a fait passer un joli message

Ce dénouement réjouit les fans de la sélection, qui espère décrocher son billet pour les seizièmes de finale. Le performeur s'était transformé en véritable coqueluche médiatique lors de la dernière CAN au Maroc. Son concept reste unique: il passe l'intégralité des rencontres le bras levé et totalement immobile, reproduisant la posture de la statue de Patrice Lumumba, héros national de l'indépendance congolaise. Sa présence apporte un immense élan de ferveur aux Léopards.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
2
3
4
2
Maroc
Maroc
2
1
4
3
Écosse
Écosse
2
0
3
4
Haïti
Haïti
2
-4
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
Equateur
2
-1
1
4
Curaçao
Curaçao
2
-6
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
2
4
4
2
Japon
Japon
2
4
4
3
Suède
Suède
2
0
3
4
Tunisie
Tunisie
2
-8
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
Egypte
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgique
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Cap Vert
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
2
-4
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
2
5
6
2
Norvège
Norvège
2
4
6
3
Sénégal
Sénégal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
2
5
6
2
Autriche
Autriche
2
0
3
3
Algérie
Algérie
2
-2
3
4
Jordanie
Jordanie
2
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
2
-1
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
2
-7
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Croatie
Croatie
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
Playoffs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus