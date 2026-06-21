Le Fribourgeois Keeto Thermoncy raconte son Mondial

Bastien Feller Journaliste Blick

«Si j'ai échangé mon maillot avec un Brésilien? Non, même pas. Je l'ai donné à ma famille qui était dans les tribunes», sourit, pour Blick, Keeto Thermoncy dans les travées du Lincoln Financial Field de Philadelphie, où Haïti s'est incliné 3-0 face au Brésil vendredi soir. Une défaite synonyme d'élimination précoce pour les Grenadiers. «C'est dommage car on avait vraiment comme objectif de passer ce premier tour», souffle le défenseur central de Young Boys M21, conscient que la marche était haute puisqu'il fallait réussir un exploit face au Brésil après avoir perdu face à l'Écosse (1-0).

«C'était un match très difficile face à un bon adversaire. Les erreurs qu'on a commises, on les a payées cash. On voit que c'est un très haut niveau», analyse le natif de Marly, impressionné par ce qu'il vit depuis maintenant trois semaines. «C'est une expérience incroyable. Tout le monde ne peut pas jouer une Coupe du monde. C'est quelque chose d'unique, de plus grand que tout. C'est vraiment un rêve d'enfant qui devient réalité, et je pense que je ne réalise pas encore vraiment», ajoute avec émotion le Fribourgeois, estimant «vivre sa meilleure vie». «Tout est en place pour nous, pour qu'on puisse bien travailler.»

«J'espère gratter quelques minutes»

À 20 ans, le défenseur central est devenu le plus jeune convoqué à un Mondial de l'histoire de Haïti, qui fête en 2026 sa deuxième participation au tournoi après son apparition en 1974. Keeto Thermoncy n'est toutefois pas — encore? — le plus jeune Haïtien à avoir foulé la pelouse puisqu'il n'est pas entré en jeu face à l'Écosse et au Brésil. Reste le troisième match de groupe, qui se jouera mercredi à Miami face au Maroc. «J'espère gratter quelques minutes. Ce serait bien pour moi et je serais très content de ça», espère-t-il, impatient de pouvoir jouer dans ces grands stades américains, remplis de fervents supporters.

La rencontre face au Brésil, qui comptait sur le soutien d'une très grosse partie des plus de 60'000 spectateurs présents, l'a d'ailleurs marqué. «Je m'attendais à une grande ambiance, mais je ne m'attendais vraiment pas à ça. On voyait que chaque place était prise. Et quand il y a eu les hymnes nationaux, c'était vraiment incroyable. Quand il y a tout le monde qui chante au stade, c'est vraiment... Je n'ai jamais vécu ça.»

Rendez-vous dans quatre ans?

De quoi le motiver pour la suite de sa carrière. «Ça me donne beaucoup de motivation pour essayer de revenir dans quatre ans», espère le Fribourgeois, qui pourra également s'appuyer sur la vie quotidienne aux États-Unis, sur ces entraînements lors desquels il a pu côtoyer des joueurs qui évoluent au plus haut niveau. «Ça me permet d'améliorer mon jeu. Je pense que j'ai déjà beaucoup appris et je vais prendre toutes ces choses avec moi pour la nouvelle saison.»