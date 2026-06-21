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«Une expérience incroyable»:De Marly à la Coupe du monde, Keeto Thermoncy vit un rêve

De Marly aux USA avec Haïti
Le Fribourgeois Keeto Thermoncy raconte son Mondial

Plus jeune haïtien convoqué à une Coupe du monde, le Fribourgeois Keeto Thermoncy, 20 ans, vit «un rêve d'enfant» malgré l'élimination des Grenadiers. Avant d'affronter le Maroc mercredi, il espère enfin «gratter quelques minutes».
Publié: 10:34 heures
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Keeto Thermoncy dispute la Coupe du monde avec Haïti.
Photo: Icon Sport via Getty Images
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Bastien FellerJournaliste Blick

«Si j'ai échangé mon maillot avec un Brésilien? Non, même pas. Je l'ai donné à ma famille qui était dans les tribunes», sourit, pour Blick, Keeto Thermoncy dans les travées du Lincoln Financial Field de Philadelphie, où Haïti s'est incliné 3-0 face au Brésil vendredi soir. Une défaite synonyme d'élimination précoce pour les Grenadiers. «C'est dommage car on avait vraiment comme objectif de passer ce premier tour», souffle le défenseur central de Young Boys M21, conscient que la marche était haute puisqu'il fallait réussir un exploit face au Brésil après avoir perdu face à l'Écosse (1-0).

«C'était un match très difficile face à un bon adversaire. Les erreurs qu'on a commises, on les a payées cash. On voit que c'est un très haut niveau», analyse le natif de Marly, impressionné par ce qu'il vit depuis maintenant trois semaines. «C'est une expérience incroyable. Tout le monde ne peut pas jouer une Coupe du monde. C'est quelque chose d'unique, de plus grand que tout. C'est vraiment un rêve d'enfant qui devient réalité, et je pense que je ne réalise pas encore vraiment», ajoute avec émotion le Fribourgeois, estimant «vivre sa meilleure vie». «Tout est en place pour nous, pour qu'on puisse bien travailler.»

«J'espère gratter quelques minutes»

À 20 ans, le défenseur central est devenu le plus jeune convoqué à un Mondial de l'histoire de Haïti, qui fête en 2026 sa deuxième participation au tournoi après son apparition en 1974. Keeto Thermoncy n'est toutefois pas — encore? — le plus jeune Haïtien à avoir foulé la pelouse puisqu'il n'est pas entré en jeu face à l'Écosse et au Brésil. Reste le troisième match de groupe, qui se jouera mercredi à Miami face au Maroc. «J'espère gratter quelques minutes. Ce serait bien pour moi et je serais très content de ça», espère-t-il, impatient de pouvoir jouer dans ces grands stades américains, remplis de fervents supporters.

La rencontre face au Brésil, qui comptait sur le soutien d'une très grosse partie des plus de 60'000 spectateurs présents, l'a d'ailleurs marqué. «Je m'attendais à une grande ambiance, mais je ne m'attendais vraiment pas à ça. On voyait que chaque place était prise. Et quand il y a eu les hymnes nationaux, c'était vraiment incroyable. Quand il y a tout le monde qui chante au stade, c'est vraiment... Je n'ai jamais vécu ça.»

Rendez-vous dans quatre ans?

De quoi le motiver pour la suite de sa carrière. «Ça me donne beaucoup de motivation pour essayer de revenir dans quatre ans», espère le Fribourgeois, qui pourra également s'appuyer sur la vie quotidienne aux États-Unis, sur ces entraînements lors desquels il a pu côtoyer des joueurs qui évoluent au plus haut niveau. «Ça me permet d'améliorer mon jeu. Je pense que j'ai déjà beaucoup appris et je vais prendre toutes ces choses avec moi pour la nouvelle saison.»

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
2
3
4
2
Maroc
Maroc
2
1
4
3
Écosse
Écosse
2
0
3
4
Haïti
Haïti
2
-4
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
Equateur
2
-1
1
4
Curaçao
Curaçao
2
-6
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
2
4
4
2
Japon
Japon
2
4
4
3
Suède
Suède
2
0
3
4
Tunisie
Tunisie
2
-8
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgique
Belgique
1
0
1
4
Egypte
Egypte
1
0
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
1
0
1
3
Espagne
Espagne
1
0
1
4
Cap Vert
Cap Vert
1
0
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Norvège
Norvège
1
3
3
2
France
France
1
2
3
3
Sénégal
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
1
3
3
2
Autriche
Autriche
1
2
3
3
Jordanie
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
Algérie
1
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
1
-2
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Croatie
Croatie
1
-2
0
Playoffs
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