Avant de marquer ses deux premiers buts en Coupe du monde vendredi, Matheus Cunha a fait ses débuts européens à Sion. José Sinval, qui l'hébergeait alors, raconte comment était le jeune Brésilien à l'époque.

Bastien Feller Journaliste Blick

«Quand il est arrivé ici, c'était un gamin qui ne parlait pas français, comme moi quand je suis arrivé en Suisse», se souvient José Sinval, qui travaillait déjà au FC Sion lors de l'arrivée du Brésilien en 2018 en provenance de Coritiba. «La seule chose qu'on m'a demandée, c'était de m'occuper de lui: ''Toi, tu sais comment ça se passe ici, dans le club et dans le pays, occupe-toi de lui''.»

Alors, l'ancien a pris le natif de João Pessoa sous son aile. «Il a habité une année chez moi, à Martigny, dans un appartement à côté du McDo. Lui avait sa chambre, moi j'avais la mienne. Je faisais tout le travail dans la maison: à manger, laver le linge, etc. Lui, il ne pensait vraiment qu'au football», explique José Sinval, qui salue la personnalité de son compatriote. «Il essayait tout le temps de parler en français. Ce n'était pas quelqu'un qui se cachait en se disant ''je n'ose pas''. Il allait seul au magasin et il essayait de parler. C'est vraiment quelqu'un de très ouvert, qui aime discuter et parler avec les gens.»

Un transfert record

Ses premiers mois en Valais sont malgré tout compliqués. Au point de vouloir rentrer au pays une fois le mercato hivernal arrivé. Mais il s'accroche. Et le travail finit par payer. «Vers janvier ou février, il a complètement changé», souligne José Sinval, qui a tout fait pour que le jeune attaquant trouve son équilibre en Valais. «On a beaucoup discuté ensemble. Je lui répétais qu'il fallait patienter et apprendre. Que le football, ce n'est pas la même chose que de jouer avec des gens qu'on connaît. En Europe, c'est différent: la manière de penser, la manière de jouer. Il fallait qu'il travaille plus à l'entraînement, qu'il affronte la réalité du football: le travail tactique, aider l'équipe, courir davantage. Ce sont des choses qu'il a bien apprises.»

Au point de quitter Sion pour une somme record pour le club valaisan dès l'été. Direction Leipzig pour plus de 16 millions de francs. Et après avoir transité par le Hertha Berlin, l'Atlético Madrid et Wolverhampton, le voici à Manchester United depuis le début de la saison dernière. Et - surtout - numéro 9 de l'équipe du Brésil.

Deux premiers buts en Coupe du monde

Une trajectoire impressionnante qui ne surprend pas José Sinval. «Il était déjà différent des autres à Sion. Il fallait juste le mettre au bon poste. Je me souviens, quand Maurizio Jacobacci était entraîneur, il m'a demandé ce que je pensais, s'il devait le faire jouer à droite, sur l'aile. Je lui ai dit: ''Jaco, s'il doit revenir tout le temps au marquage, il va être très fatigué. Pourquoi tu n'essaies pas en 9 ou 9 et demi? Qu'il soit plus près du but plutôt que trop loin''. C'est un joueur qui marque pas mal de buts et qui a une vision de jeu magnifique.»

Vendredi soir à Philadelphie, face à Haïti (3-0), Matheus Cunha a inscrit ses premiers buts en Coupe du monde. José Sinval, lui aussi brésilien, était bien sûr devant sa télévision, malgré le coup d'envoi donné à 2h30 heure suisse. «Ça m'a fait énormément plaisir de le voir marquer», commente-t-il, confiant avoir reçu des coups de fil à la suite du match.

«Ton enfant a marqué deux buts»

«Deux-trois personnes m'ont appelé pour me dire: ''Ton enfant a marqué deux buts!'' Donc ça me fait énormément plaisir. J'ai été ému car c'est quelqu'un avec qui j'ai passé une année, que j'ai pu aider à ses débuts. C'est grâce à son papa et à sa maman, qui m'ont fait confiance pour le garder à la maison et l'aider dans la vie. Je ne les connaissais pas du tout, ni lui ni eux. Et ils ont laissé leur fils de 18 ans vivre avec quelqu'un du club.»

Aujourd'hui, il explique toujours être en contact avec son compatriote. Mais plus vraiment directement. «Je ne lui parle pas tellement, maintenant c'est assez difficile. Je parle plus avec son papa, et le papa transmet le message.»

José Sinval espère maintenant continuer à vibrer devant les matchs de la Seleção lors de la suite de cette Coupe du monde. Et si possible en voyant son ancien protégé continuer à faire trembler les filets.