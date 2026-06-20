Le Brésil s'impose et se rassure face à Haïti

Comme attendu, le Brésil s'est facilement imposé face à Haïti vendredi à Philalelphie (3-0), notamment grâce à un doublé de Matheus Cunha. De quoi prendre la tête du groupe C, et éliminer les Grenadiers.

Bastien Feller Journaliste Blick

Alors que deux équipes ont déjà validé leur ticket pour les seizièmes de finale (Mexique et USA), l'identité du premier éliminé est connue et il s'agit de Haïti, qui dispute sa deuxième Coupe du monde après 1974. Battu d'un but face à l'Écosse lors de la première journée, les Grenadiers n'avaient pas le droit à l'erreur face au Brésil, quintuple champion du monde, au risque de voir l'histoire s'arrêter après le premier tour. La mission, qui s'annonçait très compliquée malgré les doutes dans le camp brésilien, s'avérait toutefois déjà être un échec après 45 minutes seulement. À Philadelphie, les Brésiliens pouvaient en effet rentrer au vestiaire avec un avantage de trois buts.

Les joueurs de Sébastien Migné se défendaient néanmoins bien en début de match, ne concédant rien des 22 premières minutes mis à part deux actions de Raphinha, qui se trouvait être hors-jeu à chaque fois. Mais sur la troisième incursion auriverde, le mur défensif cédait et Matheus Cunha pouvait pousser au fond un ballon mal repoussé par Johnny Placide (23e). L'ancien attaquant du FC Sion doublait ensuite la mise (36e), avant que Vinicius ne scelle le destin des Grenadiers (45e+3).

Brésil premier, Haïti éliminé

La deuxième période n'était alors plus que du remplissage côté brésilien. Mais pas pour les Haïtiens qui voulaient montrer de quoi ils sont capables. Surtout, ils avaient à cœur de faire plaisir à leurs fans, présents en nombre au Lincoln Financial Field (68'324 spectateurs, guichets fermés). Délaissant leur défense à cinq, ils se procuraient leur première - très grosse - opportunité par Ricardo Adé qui voyait sa tête repoussée par Ederson, avant que Danilo ne dégage le ballon sur sa ligne (63e). Wilson Isidor butait ensuite lui aussi sur Allison (87e), alors que les joueurs de Carlo Ancelotti évoluaient sur un tout petit rythme.

Avec son succès 3-0, le Brésil prend la tête du groupe C, place qu'il tentera de défendre face à l'Écosse mercredi à Miami. Cela pourrait toutefois être sans Raphinha, sorti blessé à la 40e. De son côté, Haïti, qui ne pourra pas dépasser les Écossais au classement, affrontera dans le même temps le Maroc, pour tenter de marquer son premier point en Coupe du monde.