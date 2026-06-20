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Les Grenadiers éliminés
Le Brésil s'impose et se rassure face à Haïti

Comme attendu, le Brésil s'est facilement imposé face à Haïti vendredi à Philalelphie (3-0), notamment grâce à un doublé de Matheus Cunha. De quoi prendre la tête du groupe C, et éliminer les Grenadiers.
Publié: il y a 40 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 33 minutes
Matheus Cunha et le Brésil se sont imposés face à Haïti à Philadelphie.
Photo: IMAGO/Matthias Koch
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Bastien FellerJournaliste Blick

Alors que deux équipes ont déjà validé leur ticket pour les seizièmes de finale (Mexique et USA), l'identité du premier éliminé est connue et il s'agit de Haïti, qui dispute sa deuxième Coupe du monde après 1974. Battu d'un but face à l'Écosse lors de la première journée, les Grenadiers n'avaient pas le droit à l'erreur face au Brésil, quintuple champion du monde, au risque de voir l'histoire s'arrêter après le premier tour. La mission, qui s'annonçait très compliquée malgré les doutes dans le camp brésilien, s'avérait toutefois déjà être un échec après 45 minutes seulement. À Philadelphie, les Brésiliens pouvaient en effet rentrer au vestiaire avec un avantage de trois buts.

Les joueurs de Sébastien Migné se défendaient néanmoins bien en début de match, ne concédant rien des 22 premières minutes mis à part deux actions de Raphinha, qui se trouvait être hors-jeu à chaque fois. Mais sur la troisième incursion auriverde, le mur défensif cédait et Matheus Cunha pouvait pousser au fond un ballon mal repoussé par Johnny Placide (23e). L'ancien attaquant du FC Sion doublait ensuite la mise (36e), avant que Vinicius ne scelle le destin des Grenadiers (45e+3).

Brésil premier, Haïti éliminé

La deuxième période n'était alors plus que du remplissage côté brésilien. Mais pas pour les Haïtiens qui voulaient montrer de quoi ils sont capables. Surtout, ils avaient à cœur de faire plaisir à leurs fans, présents en nombre au Lincoln Financial Field (68'324 spectateurs, guichets fermés). Délaissant leur défense à cinq, ils se procuraient leur première - très grosse - opportunité par Ricardo Adé qui voyait sa tête repoussée par Ederson, avant que Danilo ne dégage le ballon sur sa ligne (63e). Wilson Isidor butait ensuite lui aussi sur Allison (87e), alors que les joueurs de Carlo Ancelotti évoluaient sur un tout petit rythme.

Avec son succès 3-0, le Brésil prend la tête du groupe C, place qu'il tentera de défendre face à l'Écosse mercredi à Miami. Cela pourrait toutefois être sans Raphinha, sorti blessé à la 40e. De son côté, Haïti, qui ne pourra pas dépasser les Écossais au classement, affrontera dans le même temps le Maroc, pour tenter de marquer son premier point en Coupe du monde.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
2
3
4
2
Maroc
Maroc
2
1
4
3
Écosse
Écosse
2
0
3
4
Haïti
Haïti
2
-4
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
1:0
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
0:1
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
1
6
3
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
1
1
3
3
Equateur
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suède
Suède
1
4
3
2
Japon
Japon
1
0
1
3
Pays-Bas
Pays-Bas
1
0
1
4
Tunisie
Tunisie
1
-4
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgique
Belgique
1
0
1
4
Egypte
Egypte
1
0
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
1
0
1
3
Espagne
Espagne
1
0
1
4
Cap Vert
Cap Vert
1
0
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Norvège
Norvège
1
3
3
2
France
France
1
2
3
3
Sénégal
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
1
3
3
2
Autriche
Autriche
1
2
3
3
Jordanie
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
Algérie
1
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
1
-2
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Croatie
Croatie
1
-2
0
Playoffs
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