«C'est nouveau pour nous d'avoir une aussi longue pause!»

L'équipe de Suisse jouera son seizième de finale jeudi prochain à 20h, heure de Vancouver (5h du matin le vendredi en Suisse). Une pause inhabituelle dans un grand tournoi, qui n'inquiète pas Murat Yakin.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Bon, je dois vous corriger quand même, nous n'aurons pas sept jours complètement libres», a souri Murat Yakin lorsqu'un journaliste lui a suggéré que la semaine à venir serait blanche pour l'équipe de Suisse. Evidemment, ce n'était pas le sens de la question et le sélectionneur le savait bien, mais il ne voulait surtout pas diffuser l'impression d'une équipe de Suisse en dilettante une fois qualifiée pour les seizièmes de finale après son succès (2-1) à Vancouver face au Canada.

Les Canucks envoyés en Californie

Le fait est que le calendrier offre sept jours «de repos» à la Nati avant son prochain match, puisque la sélection helvète hérite du calendrier qui était promis au Canada, pays-hôte. Les organisateurs offrent toujours une prime à l'équipe jouant à domicile et celle-ci prenait la forme de deux matches à Vancouver pour les Canucks (les 16es et les 8es) avec un large temps de repos entre les matches, pour autant qu'ils finissent en tête de leur groupe bien sûr. La Suisse est venue contrecarrer ce plan et a envoyé Jesse Marsch et ses joueurs à Los Angeles pour un match à disputer dimanche déjà. «Tant pis! On va aller aux 'States' pour se qualifier et rendre fiers le peuple canadien», a évacué le sélectionneur américain de l'équipe à la feuille d'érable.

Le football, pas une priorité jusqu'à jeudi midi

Les joueurs de la Nati, eux, vont prendre le temps de voir leurs familles, ce mercredi à Vancouver. Le match s'étant terminé à 14h, et les obligations médiatiques autour de 15h, douche comprise, les retrouvailles ont pu être longues et chaleureuses, l'avion pour San Diego étant prévu jeudi dans la journée. Plus question de penser au football pendant quelques heures, la Suisse ayant mérité ce palier de décompression grâce à cette première place du groupe. Les Suisses passeront ensuite quelques jours à San Diego, avant de quitter définitivement l'hôtel Fairmont et de revenir à Vancouver pour un match si tout va mal, pour deux si tout va bien.

«Les joueurs ont mérité ce temps avec leurs familles, qui fera du bien à tout le monde. On va faire retomber la pression, c'est important. On va passer du temps avec nos amis et les gens qui nous sont chers avant de revenir ici à Vancouver, dans cette belle ville et ce beau stade», a enchaîné Murat Yakin, lequel a relevé qu'une certaine pression s'était installée après le match nul face au Qatar. «Ce résultat nous a forcé à gagner les deux matches restants et nous l'avons fait. Nous avons mérité cette première place. On la voulait, on l'a eue. Elle va nous apporter beaucoup de confiance.»

Trois adversaires bien différents

Le sélectionneur a également tenu à relativiser la contre-performance du match inaugural, en s'appuyant sur les autres résultats dans cette Coupe du monde. «On voit que plusieurs nations ont peiné contre des outsiders. Ce qui était important, c'était de tirer les enseignements de ce match nul et on l'a fait», a-t-il assuré, se disant «très satisfait» de la manière dont l'équipe avait évolué au cours de ce tournoi. «La façon dont nous avons joué me plaît. Nous avons affronté trois adversaires très différents et nous avons trouvé les solutions.»

«Nous avons souffert en fin de match», a toutefois reconnu Murat Yakin, en relevant que la Suisse avait pu compter sur un grand Gregor Kobel. Une manière d'avouer que le Canada aurait largement pu égaliser en fin de match, ce qui aurait changé non seulement le calendrier suisse, mais aussi toute la dynamique. Le bel optimisme régnant en ce moment aurait été balayé et les discussions porteraient plus sur les deux égalisations tardives du Qatar et du Canada que sur les perspectives réjouissantes pour la suite du tournoi. Murat Yakin, d'ailleurs, a fait entrer Christian Fassnacht et Cédric Itten pour les toutes dernières minutes, ce qui a surpris énormément de monde. Et n'a pas apporté grand chose de productif, un peu comme ses changements contre le Qatar, d'ailleurs.

Pourquoi pas Noah Okafor? «On devait travailler de manière solidaire»

Le sélectionneur a-t-il eu peur de s'être trompé, en faisant entrer ces deux joueurs plutôt que Noah Okafor, lequel aurait pu amener de la vitesse en contre? Il a répondu en toute transparence à cette question. «On peut discuter de chaque changement, bien sûr... On devait travailler en équipe, de manière solidaire», a-t-il affirmé. «Je me suis appuyé sur des joueurs d'expérience.» Le fait que le terme «solidaire» ait été employé en réaction à une question qui contenait le nom de Noah Okafor n'a pas manqué d'être relevé dans l'assistance...

En ce qui concerne la composition de départ, et notamment la titularisation surprenante de Luca Jaquez au poste d'arrière droit (le troisième en trois matches après Denis Zakaria et Silvan Widmer!), Murat Yakin a justifié ce choix par les caractéristiques individuelles du défenseur de Stuttgart, parfaitement adaptées selon lui au jeu de l'adversaire. «Aujourd'hui, c'était important de contrer l'intensité et la vitesse des Canadiens. C'est pour cela que j'ai fait le choix de Luca. Il a été très bon en défense et, en plus, il a amené nos deux buts avec sa capacité à jouer vers l'avant», l'a complimenté le sélectionneur, en se félicitant lui-même un peu au passage.

Sept jours sans match, une rareté à ce niveau

Murat Yakin se réjouit donc, on l'a compris, de pouvoir disposer d'un luxe rare dans une compétition de ce niveau. «C'est nouveau pour nous d'avoir une aussi longue pause dans un tournoi», a-t-il relevé. Une parenthèse bienvenue après trois matches disputés en onze jours et plusieurs milliers de kilomètres parcourus entre San Diego, San Francisco, Los Angeles et Vancouver.

Le sélectionneur entend utiliser ce temps avec intelligence. «On va pouvoir se relaxer, se reposer, mais aussi et surtout prendre du temps pour les détails, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, quels leviers on peut actionner. Et là, je parle du staff», a-t-il expliqué. Autrement dit, profiter de cette respiration pour récupérer physiquement, mais aussi pour peaufiner les automatismes et corriger les quelques imperfections aperçues durant la phase de groupes.

Reste encore une inconnue de taille: l'identité de l'adversaire. «On verra l'adversaire qu'on va affronter», a simplement glissé Murat Yakin. Une prudence logique, tant les scénarios demeurent ouverts dans plusieurs groupes.