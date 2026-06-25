L'arbitre de Suisse-Canada ne voulait pas voir Murat Yakin en blanc sur la touche, hommage à Pep Guardiola ou non! Pas de panique, le coach avait le même t-shirt en noir prêt à l'emploi.

Murat Yakin a dû changer de t-shirt, mais est resté fidèle à Pep Guardiola

Murat Yakin a dû changer de t-shirt, mais est resté fidèle à Pep Guardiola

Blick Sport

Murat Yakin avait décidé de jouer en blanc ce mercredi à Vancouver, mais, contrairement aux échecs, il a dû changer de couleur en cours de partie et opter pour le noir.

Alors qu'il arborait fièrement son t-shirt fabriqué par PUMA, l'équipementier commun de la Nati et de Manchester City, en hommage aux dix ans passés par Pep Guardiola au sein du club anglais, il a été prié par l'arbitre d'opter pour une autre tenue.

«Visiblement je dérangeais le juge de ligne, parce que le Canada jouait en blanc», a expliqué le sélectionneur suisse en conférence de presse d'après-match.

Il a évité le chasuble, ouf!

Alors, Murat Yakin a dû vite réagir et, pour ne pas se retrouver vêtu d'une très peu élégante chasuble, il a eu la bonne idée de trouver le même t-shirt, mais noir. Ouf!

Une question demeure: pourquoi avoir choisi de s'habiller ainsi pour ce Suisse-Canada? «Je suis un grand fan de Pep, de la façon dont il travaille, de la manière dont il organise ses équipes. Le détail dans lequel il va, c'est fou. J'admire d'autres coaches, pas seulement lui, mais aujourd'hui, j'avais opté pour ce t-shirt.» Il lui a fait une belle publicité en tout cas!