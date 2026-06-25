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Murat Yakin a dû changer de t-shirt en cours de match
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«Je n'ai pas eu le choix!»:Murat Yakin a dû changer de t-shirt en cours de match

Le coach passe du blanc au noir
Murat Yakin a dû changer de t-shirt, mais est resté fidèle à Pep Guardiola

L'arbitre de Suisse-Canada ne voulait pas voir Murat Yakin en blanc sur la touche, hommage à Pep Guardiola ou non! Pas de panique, le coach avait le même t-shirt en noir prêt à l'emploi.
Publié: il y a 9 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 3 minutes
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Murat Yakin a débuté le match en blanc...
Photo: TOTO MARTI
Blick Sport

Murat Yakin avait décidé de jouer en blanc ce mercredi à Vancouver, mais, contrairement aux échecs, il a dû changer de couleur en cours de partie et opter pour le noir.

Alors qu'il arborait fièrement son t-shirt fabriqué par PUMA, l'équipementier commun de la Nati et de Manchester City, en hommage aux dix ans passés par Pep Guardiola au sein du club anglais, il a été prié par l'arbitre d'opter pour une autre tenue.

En blanc, Murat Yakin aurait pu être confondu avec un joueur canadien.
Photo: TOTO MARTI

«Visiblement je dérangeais le juge de ligne, parce que le Canada jouait en blanc», a expliqué le sélectionneur suisse en conférence de presse d'après-match.

Il a évité le chasuble, ouf!

Alors, Murat Yakin a dû vite réagir et, pour ne pas se retrouver vêtu d'une très peu élégante chasuble, il a eu la bonne idée de trouver le même t-shirt, mais noir. Ouf!

Une question demeure: pourquoi avoir choisi de s'habiller ainsi pour ce Suisse-Canada? «Je suis un grand fan de Pep, de la façon dont il travaille, de la manière dont il organise ses équipes. Le détail dans lequel il va, c'est fou. J'admire d'autres coaches, pas seulement lui, mais aujourd'hui, j'avais opté pour ce t-shirt.» Il lui a fait une belle publicité en tout cas!

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
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1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
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1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
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1
Brésil
Brésil
2:0
3
5
7
2
Maroc
Maroc
2:2
3
1
5
3
Écosse
Écosse
0:2
3
-2
3
4
Haïti
Haïti
2:2
3
-4
1
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
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1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
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0
3
3
Paraguay
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-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
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Groupe E
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J.
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Allemagne
Allemagne
2
7
6
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Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
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0
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Equateur
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2
-1
1
4
Curaçao
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1
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Groupe F
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Pays-Bas
Pays-Bas
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4
4
2
Japon
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4
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Suède
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0
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4
Tunisie
Tunisie
2
-8
0
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Groupe G
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1
Egypte
Egypte
2
2
4
2
Iran
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2
0
2
3
Belgique
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
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Groupe H
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1
Espagne
Espagne
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4
4
2
Uruguay
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0
2
3
Cap Vert
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
2
-4
1
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Groupe I
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France
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5
6
2
Norvège
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Sénégal
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-3
0
4
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-6
0
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J.
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Argentine
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5
6
2
Autriche
Autriche
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0
3
3
Algérie
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-2
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Jordanie
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-3
0
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J.
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3
6
2
Portugal
Portugal
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5
4
3
République Démocratique du Congo
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-1
1
4
Ouzbékistan
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2
-7
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Playoffs
Groupe L
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1
Angleterre
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2
4
2
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1
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