Sept tonnes et demie de matériel, 178 caisses, près de 500 maillots, des drones interdits de territoire dou encore un joueur qui découvre moins d'une heure avant le coup d'envoi que son short est trop petit: bienvenue dans les coulisses de la Nati.

Drones interdits, short trop petit et nouveau protocole d'avant-match: les défis cachés de la Nati

Drones interdits, short trop petit et nouveau protocole d'avant-match: les défis cachés de la Nati

Lucas Werder

La qualification de la Suisse pour les 16es de finale face à l'Algérie a aussi soulagé un homme de l'ombre: Roger Kaspar. Le poids qui est tombé des épaules du chef du matériel de la Nati se mesure facilement: 7,5 tonnes. C'est le volume de matériel qu'il a emporté en Amérique du Nord, réparti dans 178 caisses et sacs, dont près de 500 maillots de la sélection suisse. «J'espère que cela suffira. Mais si ce n'est pas le cas, j'ai toujours un plan B», sourit l'Argovien.

Le fait que la Suisse ait terminé en tête de son groupe lui simplifie considérablement la tâche. L'équipe disputera non seulement son 16e de finale, mais également un éventuel huitième de finale à Vancouver. Contrairement à la phase de groupes, elle ne retournera donc plus à son camp de base de San Diego entre les rencontres.

«Nous emportons tout avec nous. Je ne pars pas du principe que nous ne jouerons qu'un seul match à Vancouver», explique Roger Kaspar.

Une Coupe du monde sur trois pays, un casse-tête logistique

L'organisation d'un Mondial réparti entre plusieurs pays a réservé son lot de défis au responsable du matériel. «Comme nous aurions dû déclarer tous les produits alimentaires à l'entrée des États-Unis, nous avons très vite décidé de ne rien emporter», raconte-t-il.

Autre difficulté: les drones utilisés pour les analyses vidéo. «Ils n'étaient pas autorisés à être importés.» L'équipe dirigée par l'analyste en chef Kevin Ehmes a donc dû racheter aux États-Unis des appareils strictement identiques.

Le passage au Canada implique lui aussi plusieurs contraintes. Tous les médicaments ainsi que les compléments alimentaires doivent être déclarés à la douane. Quant à la chambre froide mobile utilisée pour la récupération des joueurs, elle ne peut pas être transportée en raison de la réglementation canadienne. Une solution de remplacement a donc été trouvée à Vancouver.

«Cela me donnait déjà des maux de tête il y a trois ou quatre mois», reconnaît Roger Kaspar. Jusqu'ici, toutefois, tout s'est déroulé comme prévu. «Dans les aéroports, tout est parfaitement organisé. Franchement, cela fonctionne même mieux qu'en Europe.»

«Un jour de repos pour les joueurs, pas pour le staff»

Ces dernières semaines ont néanmoins été particulièrement intenses pour le personnel de la sélection. «Les jours de congé sont très rares», confie Roger Kaspar. Il estime d'autant plus important de profiter des rares moments libres pour décompresser, que ce soit autour d'un jeu de société le soir ou lors d'une partie de golf l'après-midi.

Ces instants réunissent souvent joueurs et membres du staff. «Je trouve ces moments précieux. Ils permettent aussi de parler d'autre chose que du football.»

Le team manager Damien Mollard nuance toutefois cette idée: «Quand les joueurs sont en congé, cela ne veut pas dire que le staff l'est aussi.»

Le Fribourgeois et son équipe de trois personnes sont responsables de toutes les demandes des joueurs et de leurs familles. Avant le départ pour les États-Unis, il avait notamment dû gérer en urgence le refus du visa ESTA de Breel Embolo.

«Nous reviendrons en interne sur cet épisode après le tournoi. Mais ce que j'en retiens surtout, c'est la rapidité avec laquelle le staff a trouvé une solution», souligne-t-il.

Toujours prêt à improviser

Savoir réagir aux imprévus fait partie intégrante du métier de Roger Kaspar. Depuis sa prise de fonction en 2019, peu de situations ont véritablement tourné à la catastrophe, même si les petits contretemps ne manquent jamais.

«Par exemple lorsqu'un joueur vient te voir 70 minutes avant le coup d'envoi pour te dire que son short est trop petit... alors qu'on a fait un essayage complet quatre jours plus tôt», raconte en souriant le géant de 1,98 mètre.

La Coupe du monde en Amérique du Nord lui impose aussi une nouveauté. Tous les joueurs participant désormais à la présentation d'avant-match, il doit récupérer puis redistribuer tout le petit matériel — protège-tibias, chasubles et autres équipements — jusqu'au banc des remplaçants.

«Le temps que je remette tout en place, je ne vois pratiquement rien des sept ou huit premières minutes du match.»

Avant le retour de la sélection au Canada mardi, Roger Kaspar a encore plusieurs journées bien remplies devant lui. Désormais fixé sur l'identité de l'adversaire en 16es de finale, l'Algérie, il peut enfin terminer l'impression des maillots de match avant de les répartir dans une partie des 178 caisses et sacs qui accompagnent la délégation suisse.