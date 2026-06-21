Avec les Pays-Bas et Curaçao, ce sont deux pays du royaume des Pays-Bas qui participent à la Coupe du monde 2026. Dans la nuit de samedi à dimanche, les deux équipes étaient en action, sous le regard du roi Willem-Alexander.

Gian-Andri Baumgartner

Une soirée, deux matchs. Pour le roi des Pays-Bas Willem-Alexander et son épouse Máxima, la nuit de samedi à dimanche s’est révélée particulièrement chargée. En l’espace de quelques heures, deux territoires du royaume néerlandais étaient engagés à la Coupe du monde 2026 organisée en Amérique du Nord.

Le premier rendez-vous avait lieu à Houston, au Texas, où les Pays-Bas affrontaient la Suède. Les Oranje n’ont laissé aucune chance aux Scandinaves et se sont imposés 5-1. Dans les tribunes, Willem-Alexander, Máxima et leur fille Ariane ont soutenu l’équipe vêtus d’écharpes orange aux couleurs nationales.

Danse dans le vestiaire curacien

Quelques heures plus tard, changement de décor et de couleurs. Direction Kansas City, dans le Missouri, où Curaçao disputait le deuxième match de son histoire en Coupe du monde face à l’Équateur. Les écharpes orange ont laissé place au bleu de la sélection caribéenne.

Au terme d’une rencontre disputée, Curaçao a décroché le premier point de son histoire dans un Mondial grâce à un match nul 0-0. Un moment historique auquel le couple royal a assisté en personne.

Curaçao fait toujours partie du royaume des Pays-Bas, au même titre qu’Aruba et Sint Maarten. «Cette Coupe du monde est particulièrement spéciale, car les Pays-Bas et Curaçao y participent tous les deux. Nous avons donc deux équipes à encourager», a confié le souverain à RTL en marge de la rencontre.

Après le coup de sifflet final, Willem-Alexander et Máxima se sont même rendus dans le vestiaire de Curaçao, où ils ont célébré l’exploit avec les joueurs. Le couple royal n’a d’ailleurs pas hésité à esquisser quelques pas de danse avec l’équipe.

Un troisième pays à supporter?

Les liens entre les Pays-Bas et Curaçao sont également très visibles sur le terrain. Pas moins de 25 des 26 joueurs de la sélection caribéenne sont nés aux Pays-Bas. Parmi eux figure notamment Livano Comenencia, joueur du FC Zurich. L’entraîneur de Curaçao, Dick Advocaat, connaît lui aussi parfaitement le football néerlandais, lui qui a dirigé la sélection des Pays-Bas à plusieurs reprises au cours des trois dernières décennies.

Outre les Pays-Bas et Curaçao, le couple royal pourrait également suivre avec attention le parcours de l’Argentine. Máxima est en effet née à Buenos Aires avant de devenir reine des Pays-Bas. Reste à savoir jusqu’où ira son soutien aux champions du monde. Une chose est certaine en tant que souverain néerlandais, Willem-Alexander continuera avant tout à encourager les équipes du royaume.



