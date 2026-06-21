Il y a des nuits où un seul homme suffit à faire basculer un Mondial. Samedi, à Kansas City, Eloy Room a vécu l'une d'elles. Le gardien de Curaçao, 37 ans, a sorti 15 arrêts face à l'Équateur pour arracher un 0-0 héroïque et offrir à son île son tout premier point en Coupe du monde. Cinq jours plus tôt, la même équipe s'était pourtant fait étriller 7-1 par l'Allemagne. Autant dire que personne ne donnait cher de sa peau.
Le scénario tient du gag: l'Équateur a bombardé le but adverse toute la soirée. Quinze tirs cadrés, du jamais-vu dans un match de Mondial sans le moindre but marqué depuis... 1966. En face, Eloy Room a tout repoussé. Un arrêt réflexe sur Valencia, une parade à bout portant, un dernier ballon claqué dans les arrêts de jeu: l'homme était dans une bulle.
Mais le plus drôle, c'est l'après-match. Plutôt que de savourer son exploit, le héros a fait la moue. Avec ses 15 parades, il égalait le record de Tim Howard, établi en 2014 lors de l'épique USA-Belgique. Sauf que l'Américain, lui, avait eu droit aux prolongations: 120 minutes contre 90 pour Room. «Je suis un petit peu agacé de ne pas avoir battu le record», a lâché le portier en rigolant.
Et d'imaginer la scène, hilare: «Je pense qu'il transpirait devant sa télé en regardant le match». Room en a remis une couche en réclamant, le sourire jusqu'aux oreilles, «une statue à Curaçao».
Pour une nation de 150'000 âmes, la plus petite jamais qualifiée pour un Mondial, le bonhomme n'a peut-être pas tort. En quelques heures, ses abonnés Instagram ont explosé. Élu homme du match, Room résumait sa soirée à sa façon: «Pour un gardien, c'est presque le match parfait.» Presque. Il lui manquait juste ce fichu record. Et la statue.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
2
-2
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
2
6
4
2
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
2
-6
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
2
3
4
2
Maroc
2
1
4
3
Écosse
2
0
3
4
Haïti
2
-4
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
2
0
3
3
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
2
-3
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
2
-1
1
4
Curaçao
2
-6
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
2
4
4
2
Japon
2
4
4
3
Suède
2
0
3
4
Tunisie
2
-8
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Nouvelle-Zélande
1
0
1
2
Iran
1
0
1
3
Belgique
1
0
1
4
Egypte
1
0
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Uruguay
1
0
1
2
Arabie Saoudite
1
0
1
3
Espagne
1
0
1
4
Cap Vert
1
0
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Norvège
1
3
3
2
France
1
2
3
3
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
1
-3
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
1
3
3
2
Autriche
1
2
3
3
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
1
-3
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
1
0
1
4
Ouzbékistan
1
-2
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
1
1
3
3
Panama
1
-1
0
4
Croatie
1
-2
0