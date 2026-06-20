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«Notre famille est exceptionnelle»
Après son père en NFL, Alex Freeman brille à son tour à Seattle

Alex Freeman, fils de la légende de NFL Antonio Freeman, a inscrit un but symbolique pour sa famille. Au Mondial 2026, il a marqué sur le même terrain où son père avait brillé trente ans auparavant.
Publié: 17:47 heures
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Alex Freeman a inscrit le deuxième but américain face à l'Australie.
Photo: FIFA via Getty Images
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Petar Djordjevic

L’histoire a quelque chose de symbolique. Sur cette même pelouse où son père, Antonio Freeman, ancienne star de la NFL et vainqueur du Super Bowl, avait inscrit deux touchdowns avec les Green Bay Packers face aux Seattle Seahawks en septembre 1996, son fils Alex Freeman a marqué près de trente ans plus tard un but pour les États-Unis contre l’Australie, à la Coupe du monde 2026.

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Dans ce même stade, père et fils ont ainsi célébré chacun un grand moment de leur carrière, dans deux sports différents. «C’est un moment très spécial pour notre famille, une sorte de boucle bouclée», a confié Alex Freeman après la rencontre. «Cela montre à quel point notre famille est exceptionnelle. Mon père a accompli de grandes choses, mais cela prouve aussi que je peux réussir à ma manière. C’est une chance immense d’avoir un père qui a connu le succès et qui a su m’accompagner pour que je sois prêt à vivre des moments comme celui-ci.»

Ascension fulgurante

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce n’est pourtant pas son célèbre père qui l’a poussé vers le sport de haut niveau. Selon la BBC, ce sont sa mère et son beau-père qui lui ont transmis sa passion pour le football. Au début, Alex Freeman gardait même cet intérêt relativement discret.

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Son ascension a depuis été fulgurante. Lors de la Coupe du monde disputée au Qatar, il ne figurait pas encore dans l’effectif américain et évoluait avec l’équipe réserve d’Orlando en MLS. En janvier dernier, il a rejoint Villarreal, où il a déjà disputé neuf rencontres. Aujourd’hui, il s’impose comme l’un des nouveaux visages de la sélection américaine. Après deux matches dans cette Coupe du monde organisée à domicile, il affiche déjà un bilan d’un but et d’une passe décisive.

Mauricio Pochettino élogieux

Alex Freeman bénéficie également de la confiance totale du sélectionneur américain Mauricio Pochettino. «Il possède un profil impressionnant. Il a soif d’apprendre et il est toujours à l’écoute», souligne l’ancien entraîneur de Tottenham. «Travailler avec lui est un véritable plaisir. C’est non seulement un joueur talentueux, mais aussi une personne très attachante. Il a le potentiel pour devenir l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste.»

Des mots forts qui illustrent parfaitement l’enthousiasme suscité par l’émergence du jeune Américain, dont l’histoire familiale ajoute encore un peu plus de relief à son début de Coupe du monde.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
2
3
4
2
Maroc
Maroc
2
1
4
3
Écosse
Écosse
2
0
3
4
Haïti
Haïti
2
-4
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
1
6
3
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
1
1
3
3
Equateur
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
1:0
2
1
4
2
Suède
Suède
0:1
2
3
3
3
Japon
Japon
1
0
1
4
Tunisie
Tunisie
1
-4
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgique
Belgique
1
0
1
4
Egypte
Egypte
1
0
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
1
0
1
3
Espagne
Espagne
1
0
1
4
Cap Vert
Cap Vert
1
0
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Norvège
Norvège
1
3
3
2
France
France
1
2
3
3
Sénégal
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
1
3
3
2
Autriche
Autriche
1
2
3
3
Jordanie
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
Algérie
1
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
1
-2
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Croatie
Croatie
1
-2
0
Playoffs
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