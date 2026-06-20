Alex Freeman, fils de la légende de NFL Antonio Freeman, a inscrit un but symbolique pour sa famille. Au Mondial 2026, il a marqué sur le même terrain où son père avait brillé trente ans auparavant.

Petar Djordjevic

L’histoire a quelque chose de symbolique. Sur cette même pelouse où son père, Antonio Freeman, ancienne star de la NFL et vainqueur du Super Bowl, avait inscrit deux touchdowns avec les Green Bay Packers face aux Seattle Seahawks en septembre 1996, son fils Alex Freeman a marqué près de trente ans plus tard un but pour les États-Unis contre l’Australie, à la Coupe du monde 2026.

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Dans ce même stade, père et fils ont ainsi célébré chacun un grand moment de leur carrière, dans deux sports différents. «C’est un moment très spécial pour notre famille, une sorte de boucle bouclée», a confié Alex Freeman après la rencontre. «Cela montre à quel point notre famille est exceptionnelle. Mon père a accompli de grandes choses, mais cela prouve aussi que je peux réussir à ma manière. C’est une chance immense d’avoir un père qui a connu le succès et qui a su m’accompagner pour que je sois prêt à vivre des moments comme celui-ci.»

Ascension fulgurante

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce n’est pourtant pas son célèbre père qui l’a poussé vers le sport de haut niveau. Selon la BBC, ce sont sa mère et son beau-père qui lui ont transmis sa passion pour le football. Au début, Alex Freeman gardait même cet intérêt relativement discret.

Son ascension a depuis été fulgurante. Lors de la Coupe du monde disputée au Qatar, il ne figurait pas encore dans l’effectif américain et évoluait avec l’équipe réserve d’Orlando en MLS. En janvier dernier, il a rejoint Villarreal, où il a déjà disputé neuf rencontres. Aujourd’hui, il s’impose comme l’un des nouveaux visages de la sélection américaine. Après deux matches dans cette Coupe du monde organisée à domicile, il affiche déjà un bilan d’un but et d’une passe décisive.

Mauricio Pochettino élogieux

Alex Freeman bénéficie également de la confiance totale du sélectionneur américain Mauricio Pochettino. «Il possède un profil impressionnant. Il a soif d’apprendre et il est toujours à l’écoute», souligne l’ancien entraîneur de Tottenham. «Travailler avec lui est un véritable plaisir. C’est non seulement un joueur talentueux, mais aussi une personne très attachante. Il a le potentiel pour devenir l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste.»

Des mots forts qui illustrent parfaitement l’enthousiasme suscité par l’émergence du jeune Américain, dont l’histoire familiale ajoute encore un peu plus de relief à son début de Coupe du monde.