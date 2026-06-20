DE
FR
0:40
«Un moment important»:Matheus Cunha revient sur son passage à Sion

Matheus Cunha se souvient
«Je remercie Sion pour tout ce qu'ils ont fait pour moi»

Auteur d'un doublé avec le Brésil face à Haïti (3-0), Matheus Cunha s'est replongé avec émotion dans son passage au FC Sion. Au micro de Blick, l'attaquant de Manchester United n'a pas manqué de remercier le club valaisan.
Publié: il y a 13 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 10 minutes
1/4
Matheus Cunha a inscrit deux buts avec le Brésil face à Haïti vendredi à Philadelphie.
Photo: Getty Images
Blick_Bastien_Feller.png
Bastien FellerJournaliste Blick

Interpellé depuis plusieurs minutes par des médias brésiliens, Matheus Cunha a l'oreille qui se tend lorsque Blick tente de lui parler du FC Sion, où il a évolué lors de la saison 2017-2018 avant de rejoindre la Bundesliga pour un montant record. «Deux questions», lui demande-t-on. «Pas de problème, on le fait en français», répond-il, repoussant au passage les relances de ses compatriotes, sans doute surpris de savoir qu'il peut également s'exprimer dans la langue de Molière.

Alors qu'il évoluait au FC Sion, s'imaginait-il un jour inscrire un doublé pour le Brésil en Coupe du monde? «Honnêtement, non, c'était très loin pour que je puisse m'imaginer quelque chose comme ça. Je remercie Sion pour tout ce qu'ils ont fait pour moi», se souvient Matheus Cunha pour Blick, quelques minutes après avoir fait trembler les filets avec la Seleção face à Haïti à Philadelphie (3-0).

Le Brésil a-t-il enfin trouvé son 9?

Deux buts qui permettent aux Brésiliens de prendre la tête du groupe C, à égalité de points avec le Maroc, et qui redonnent confiance après le match compliqué face aux Lions de l'Atlas en ouverture de la compétition (1-1). Quant au joueur de Manchester United, cela pourrait lui permettre de s'imposer encore un peu plus dans le cœur des supporters auriverde. Tout comme au poste d'attaquant de pointe. Ce d'autant plus que la sélection se cherche depuis plusieurs années un numéro 9 capable de porter l'équipe.

Mais s'il se trouve aujourd'hui titulaire avec le Brésil en Coupe du monde et attaquant des Red Devils, Matheus Cunha n'oublie pas d'où il vient. Et il ne manque pas de rappeler que son passage en Valais l'a profondément marqué. «C'est un moment de ma vie qui a fait qui je suis aujourd'hui, donc merci.»

«Bisou à vous en Suisse»

Ce vendredi, c'est le Brésil qui le remercie pour ses deux buts. D'ailleurs, comment a-t-il vécu ce moment? «Je me suis senti petit. Je voulais pleurer, célébrer, tout faire en même temps», sourit-il au micro de Blick. «C'est le football, ce sont les émotions que cela procure», ajoute-t-il, avant de s'en aller sur un «gros bisou à vous en Suisse». Classe.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
2
3
4
2
Maroc
Maroc
2
1
4
3
Écosse
Écosse
2
0
3
4
Haïti
Haïti
2
-4
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
1
6
3
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
1
1
3
3
Equateur
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suède
Suède
1
4
3
2
Japon
Japon
1
0
1
3
Pays-Bas
Pays-Bas
1
0
1
4
Tunisie
Tunisie
1
-4
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgique
Belgique
1
0
1
4
Egypte
Egypte
1
0
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
1
0
1
3
Espagne
Espagne
1
0
1
4
Cap Vert
Cap Vert
1
0
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Norvège
Norvège
1
3
3
2
France
France
1
2
3
3
Sénégal
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
1
3
3
2
Autriche
Autriche
1
2
3
3
Jordanie
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
Algérie
1
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
1
-2
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Croatie
Croatie
1
-2
0
Playoffs
Mentionné dans cet article
Brésil
Brésil
Coupe du Monde 2026
Coupe du Monde 2026
FC Sion
FC Sion
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Brésil
      Brésil
      Coupe du Monde 2026
      Coupe du Monde 2026
      FC Sion
      FC Sion