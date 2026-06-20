Auteur d'un doublé avec le Brésil face à Haïti (3-0), Matheus Cunha s'est replongé avec émotion dans son passage au FC Sion. Au micro de Blick, l'attaquant de Manchester United n'a pas manqué de remercier le club valaisan.

Bastien Feller Journaliste Blick

Interpellé depuis plusieurs minutes par des médias brésiliens, Matheus Cunha a l'oreille qui se tend lorsque Blick tente de lui parler du FC Sion, où il a évolué lors de la saison 2017-2018 avant de rejoindre la Bundesliga pour un montant record. «Deux questions», lui demande-t-on. «Pas de problème, on le fait en français», répond-il, repoussant au passage les relances de ses compatriotes, sans doute surpris de savoir qu'il peut également s'exprimer dans la langue de Molière.

Alors qu'il évoluait au FC Sion, s'imaginait-il un jour inscrire un doublé pour le Brésil en Coupe du monde? «Honnêtement, non, c'était très loin pour que je puisse m'imaginer quelque chose comme ça. Je remercie Sion pour tout ce qu'ils ont fait pour moi», se souvient Matheus Cunha pour Blick, quelques minutes après avoir fait trembler les filets avec la Seleção face à Haïti à Philadelphie (3-0).

Le Brésil a-t-il enfin trouvé son 9?

Deux buts qui permettent aux Brésiliens de prendre la tête du groupe C, à égalité de points avec le Maroc, et qui redonnent confiance après le match compliqué face aux Lions de l'Atlas en ouverture de la compétition (1-1). Quant au joueur de Manchester United, cela pourrait lui permettre de s'imposer encore un peu plus dans le cœur des supporters auriverde. Tout comme au poste d'attaquant de pointe. Ce d'autant plus que la sélection se cherche depuis plusieurs années un numéro 9 capable de porter l'équipe.

Mais s'il se trouve aujourd'hui titulaire avec le Brésil en Coupe du monde et attaquant des Red Devils, Matheus Cunha n'oublie pas d'où il vient. Et il ne manque pas de rappeler que son passage en Valais l'a profondément marqué. «C'est un moment de ma vie qui a fait qui je suis aujourd'hui, donc merci.»

«Bisou à vous en Suisse»

Ce vendredi, c'est le Brésil qui le remercie pour ses deux buts. D'ailleurs, comment a-t-il vécu ce moment? «Je me suis senti petit. Je voulais pleurer, célébrer, tout faire en même temps», sourit-il au micro de Blick. «C'est le football, ce sont les émotions que cela procure», ajoute-t-il, avant de s'en aller sur un «gros bisou à vous en Suisse». Classe.