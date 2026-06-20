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Fabienne, la maman de Ruben Vargas, salue son fils, en compagnie de son partenaire.
Photo: TOTO MARTI

Large soutien en Californie
Les joueurs de la Nati ont brillé devant leurs proches

En Californie, les joueurs suisses étaient soutenus par de nombreux proches présents dans les tribunes du SoFi Stadium. Ils ont pu les régaler en signant une jolie victoire 4-1 face à la Bosnie.
Publié: 16:13 heures
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Dernière mise à jour: il y a 35 minutes
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Lucas Werder et Toto Marti

Avec quatre points en deux matches, la Nati est pratiquement assurée de se qualifier pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde. Une raison suffisante pour que Murat Yakin accorde quelques heures de repos à ses joueurs au lendemain de la victoire 4-1 contre la Bosnie-Herzégovine.

Comme prévu, de nombreuses stars de la sélection suisse ont profité de cette parenthèse pour passer du temps avec leurs proches. Beaucoup de membres de leurs familles avaient fait le déplacement en Californie ces derniers jours afin de les soutenir lors du deuxième match disputé au SoFi Stadium de Los Angeles.

Les parents, les compagnes

Pour la famille de Ruben Vargas, cette rencontre avait une saveur toute particulière. L’ailier suisse a en effet inscrit contre la Bosnie-Herzégovine son tout premier but en Coupe du monde. Un moment de fierté partagé par sa mère Fabienne et son compagnon, mais aussi par son père Victor et son frère Manuel. Ce dernier partage d’ailleurs un appartement avec Ruben à Séville et suit avec passion le parcours de son frère.

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Melanie, la compagne de Djibril Sow, avait également fait le voyage depuis l’Andalousie avec leur fille Maliya. Nicola, la compagne de Ricardo Rodriguez, était elle aussi présente. Jusqu’à la fin de la saison dernière, elle évoluait sous les couleurs du Betis Séville, rival local du FC Séville. Francisco Rodriguez, quant à lui, a pris place dans les tribunes pour assister au 14e match de Coupe du monde de son frère.

Une joueuse de la Nati féminine

La joueuse de l’équipe de Suisse féminine Alayah Pilgrim était également présente. Parmi les internationaux suisses, elle soutient tout particulièrement Noah Okafor, puisqu’elle est en couple avec son frère Elijah. Deux autres attaquants de la Nati pouvaient également compter sur un soutien de choix: Breel Embolo a retrouvé sa compagne Naomi dans les tribunes, tandis que Cédric Itten a vécu sa première apparition en Coupe du monde sous le regard fier de son père Thomas.

Manuel Akanji avait lui aussi une importante délégation familiale à ses côtés aux États-Unis. Son épouse Mélanie, leurs trois enfants, ainsi que ses parents et ses beaux-parents avaient fait le déplacement. Nico Elvedi pouvait quant à lui compter sur la présence de sa mère Claudia, de son père Adrian et de son épouse Alexandra.

Après cette journée relativement libre de vendredi, les joueurs de la Nati bénéficieront encore samedi d’un programme allégé avec des entraînements individuels. Dès dimanche, toute l’attention sera tournée vers la préparation du troisième match de groupe face au Canada.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
2
3
4
2
Maroc
Maroc
2
1
4
3
Écosse
Écosse
2
0
3
4
Haïti
Haïti
2
-4
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
1
6
3
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
1
1
3
3
Equateur
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suède
Suède
1
4
3
2
Japon
Japon
1
0
1
3
Pays-Bas
Pays-Bas
1
0
1
4
Tunisie
Tunisie
1
-4
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgique
Belgique
1
0
1
4
Egypte
Egypte
1
0
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
1
0
1
3
Espagne
Espagne
1
0
1
4
Cap Vert
Cap Vert
1
0
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Norvège
Norvège
1
3
3
2
France
France
1
2
3
3
Sénégal
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
1
3
3
2
Autriche
Autriche
1
2
3
3
Jordanie
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
Algérie
1
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
1
-2
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Croatie
Croatie
1
-2
0
Playoffs
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