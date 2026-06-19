Les expats suisses ont tremblé, puis crié de bonheur

Au Shaffer's, QG officieux des Suisses de New York, une quarantaine d'expatriés a vécu en direct la victoire 4-1 de la Nati face à la Bosnie-Herzégovine. Reportage dans ce bar de Manhattan, entre tension et explosion finale.

Bastien Feller Journaliste Blick

Une heure et demie avant le coup d'envoi, le Shaffer's ressemblait à n'importe quel bar de Manhattan un soir de match, avec des supporters des Knicks accoudés au comptoir. Aucune trace de croix blanche sur fond rouge. Puis, vers 14h15, le patron a commencé à faire le ménage et la salle a changé de visage. Les fans de basket ont cédé la place à une quarantaine de maillots suisses, venus reprendre, le temps d'un après-midi, leur quartier général new-yorkais.

«C'est ici qu'on vient regarder les matches de la Nati», souffle Damien Brülhart, membre de la Société suisse de New York. Comme le Genevois, qui s'est installé de l'autre côté de l'Atlantique il y a dix ans, des milliers de Suisses vivent à New York. Et une quarantaine était au rendez-vous ce jeudi après-midi au Shaffer's pour pousser l'équipe de Murat Yakin. Certains membres ont même réussi à «convertir» des New-Yorkais d'autres nationalités, comme Giovani. «Je suis devenu suisse de cœur», lance fièrement ce New-Yorkais d'origine portoricaine et péruvienne, maillot de la Nati sur les épaules.

Le Shaffer's tremble

De très décontractée à l'entame de la rencontre, l'ambiance s'est gentiment tendue au fur et à mesure que l'équipe de Suisse se montrait incapable d'apporter le danger sur le but bosnien. Les quelques Américains encore présents dans le bar ne manquaient pas d'apporter leur soutien, mais rien n'y changeait. La mi-temps tombait alors à point nommé, tant pour prendre l'air que pour en savoir plus sur cette société helvétique.

Celle-ci est née en 1882 et a pour mission de créer des liens entre les expatriés suisses vivant à New York. Et quoi de mieux que le football pour cela? «Depuis 1963 existe le Swiss Soccer Club», explique Damien, qui en était justement le capitaine jusqu'à l'année dernière. «Nous formons un groupe de 94 personnes. Tous les mercredis soir, nous nous regroupons dans la salle d'une école pour jouer au foot.»

Un QG au coeur de Manhattan

Puis, après avoir transpiré, ils s'en vont au Shaffer's boire un verre. L'occasion de refaire le monde, d'évoquer son lieu d'origine, de penser à autre chose que son travail. Parfois, ils sont engagés dans des compétitions. «Chaque année se déroule la Consulate Cup et, lorsque le consulat suisse manque de joueurs, ils nous appellent», sourit Marcel, un Saint-Gallois expatrié depuis sept ans.

Ce jeudi, ce groupe d'amateurs de ballon rond devait à nouveau se mettre au service de la Confédération. Mais dans un rôle différent. Celui de supporter. Et parfois de critique. «Il n'y a pas de créativité. Ils jouent avec la tête et pas avec le cœur, comme ils le font face aux grosses équipes», peste Damien avant de retourner devant les écrans voir la deuxième période.

«Il faut faire entrer Manzambi»

Celle-ci débute sur le même rythme. Le pire est à craindre. Dan Ndoye, même s'il réveille les supporters helvétiques avec une tentative acrobatique, n'est pas dans son jour. Tout comme Breel Embolo. «Il faut faire entrer Manzambi, il apportera de la folie», lance Daniel, copain d'enfance de Marcel et présent à New York pour l'occasion. Murat Yakin avait-il un espion au Shaffer's? Même si la réponse est logiquement non, le sélectionneur national fait entrer le Genevois.

Bien lui en prit puisque le numéro 9 délivre tout un pays, et tout un bar new-yorkais. Les supporters suisses se lâchent. Les «Schwitzer Nati» se font de plus en plus forts au fur et à mesure que les buts helvétiques s'enchaînent. La Suisse s'impose 4-1 et redonne le sourire à la quarantaine d'expatriés, qui ne demandent qu'une chose: revivre les mêmes émotions mercredi face au Canada.