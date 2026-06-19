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«Aujourd’hui, je suis neutre»
Le coeur de Haris Seferovic a balancé entre Suisse et Bosnie

Haris Seferovic a suivi la victoire 4-1 de la Nati contre la Bosnie-Herzégovine depuis les tribunes, à Los Angeles. L'ancien buteur de la Nati avait le cœur tiraillé entre ses deux pays.
Publié: il y a 38 minutes
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Haris Seferovic et sa famille, en tribunes lors du match opposant la Suisse à la Bosnie-Herzégovine.
Photo: TOTO MARTI
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Christian Finkbeiner et Toto Marti

Haris Seferovic ne pouvait pas manquer cette rencontre particulière entre la Suisse et la Bosnie-Herzégovine. En vacances en Californie avec sa famille, l’ancien attaquant de la Nati a assisté au match depuis les tribunes du stade de Los Angeles.

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Alors que son épouse et ses enfants arboraient des maillots de la Bosnie-Herzégovine, Seferovic avait opté pour un simple t-shirt blanc. «Aujourd’hui, je suis neutre», a-t-il confié à Blick en souriant.

Ses deux patries

Pour l’ancien international suisse, cette rencontre avait une dimension toute particulière. «C’est un match très spécial, mais aussi très beau. J’ai mes racines en Bosnie et j’y retourne régulièrement. Mais j’ai grandi en Suisse», explique-t-il.

Ses parents, Sefika et Hamza Seferovic, sont originaires de Bosnie-Herzégovine et se sont installés en Suisse avant les conflits qui ont marqué l’ex-Yougoslavie. Né en 1992 à Sursee, dans le canton de Lucerne, Haris Seferovic a grandi entre ces deux cultures. Son épouse Amina est également issue d’une famille bosnienne.

Souvenirs inoubliables avec la Nati

Cette journée avait aussi une saveur spéciale pour Haris Seferovic, parce qu’elle lui rappelait sa propre histoire avec la Coupe du monde. Le buteur a participé aux trois dernières éditions du tournoi sous le maillot suisse, disputant dix rencontres. Son nom reste notamment associé à l’un des moments les plus marquants de l’histoire récente de la sélection: son but inscrit dans le temps additionnel contre l’Équateur lors du premier match de la Suisse au Mondial 2014, offrant une victoire 2-1 aux hommes d’Ottmar Hitzfeld.

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Avant la rencontre, l’attaquant a retrouvé avec émotion plusieurs anciens coéquipiers. Il a notamment échangé avec Granit Xhaka et Ricardo Rodriguez, compagnons de route du sacre mondial des moins de 17 ans en 2009, avec lesquels il est resté en contact au fil des années.

Un chapitre refermé

«Bien sûr, j’aimerais encore être sur le terrain», reconnaît-il. Mais l’ancien buteur de la Nati regarde désormais les grands rendez-vous depuis les tribunes. Aujourd’hui sous contrat avec United FC, club de Dubaï, jusqu’en 2027, Haris Seferovic a disputé son dernier match international il y a trois ans face à la Roumanie à Lucerne.

Avec 93 sélections et 25 buts sous le maillot suisse, il a définitivement marqué l’histoire de la sélection nationale. Désormais simple spectateur, il continue néanmoins de soutenir les deux pays qui occupent une place particulière dans son cœur.

Et après cette rencontre, les motifs d’espoir ne manquent pas: La Suisse a pratiquement validé sa qualification grâce à son succès 4-1, tandis que la Bosnie-Herzégovine conserve encore ses chances d’atteindre les huitièmes de finale en cas de victoire contre le Qatar lors de son dernier match de groupe.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
Écosse
1
1
3
2
Maroc
Maroc
1
0
1
3
Brésil
Brésil
1
0
1
4
Haïti
Haïti
1
-1
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
Australie
1
2
3
3
Turquie
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
1
6
3
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
1
1
3
3
Equateur
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suède
Suède
1
4
3
2
Japon
Japon
1
0
1
3
Pays-Bas
Pays-Bas
1
0
1
4
Tunisie
Tunisie
1
-4
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgique
Belgique
1
0
1
4
Egypte
Egypte
1
0
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
1
0
1
3
Espagne
Espagne
1
0
1
4
Cap Vert
Cap Vert
1
0
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Norvège
Norvège
1
3
3
2
France
France
1
2
3
3
Sénégal
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
1
3
3
2
Autriche
Autriche
1
2
3
3
Jordanie
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
Algérie
1
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
1
-2
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Croatie
Croatie
1
-2
0
Playoffs
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