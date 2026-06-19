Quels sont les différents scénarios pour l'équipe de Suisse?

En battant la Bosnie-Herzégovine 4-1, la Nati a quasiment assuré sa place en seizièmes de finale. Reste à connaître son rang: c'est le 24 juin, face au Canada, qu'elle saura si elle termine en tête du groupe B.

Christian Finkbeiner

Au terme de son deuxième match au Mondial, le constat est clair: pour finir première du groupe B, la Suisse devra battre le Canada le 24 juin à Vancouver. Un nul face au pays hôte la renverrait à la deuxième place, et même une défaite serrée devrait laisser l'équipe de Murat Yakin à ce rang.

La deuxième journée a rebattu les cartes du groupe B. Grâce à leurs nettes victoires — la Nati (4-1 contre la Bosnie-Herzégovine) et le Canada (6-0 contre le Qatar) —, les deux équipes ont quasiment validé leur qualification pour la phase à élimination directe. Comme les huit meilleurs troisièmes des douze groupes accèdent, eux aussi, aux seizièmes de finale, une élimination avec quatre points au compteur relève du quasi impossible.

Cette quasi-certitude permet à la Nati de jouer la carte tactique: terminer première ou deuxième présente, à chaque fois, des avantages et des inconvénients. En cas de succès contre le Canada, la Suisse resterait dans un premier temps à Vancouver, où se disputeraient aussi bien les seizièmes que d'éventuels huitièmes de finale.

Choisir l'adversaire ou le repos?

Surtout, Granit Xhaka et ses coéquipiers profiteraient de plus d'une semaine de repos. Il y a quatre ans, le court délai entre la phase de groupes et le huitième contre le Portugal (1-6) avait posé problème. En cas de première place, la Suisse pourrait d'ailleurs retrouver le Portugal en huitièmes

Le revers de la médaille: en terminant en tête, la Nati affronterait d'abord un troisième de groupe. Mais, selon les projections, elle pourrait ensuite tomber sur le Portugal en huitièmes, à condition que les Portugais assument leur statut de favori du groupe K et franchissent le premier tour à élimination directe.

Retour à Los Angeles?

En cas de deuxième place, la Suisse repartirait dès le 28 juin contre le deuxième du groupe A (Mexique, Corée du Sud, Tchéquie, Afrique du Sud), de nouveau à Los Angeles. Un adversaire à sa portée. Elle défierait ensuite soit le vainqueur du groupe F, où les Pays-Bas font figure de favoris devant la Suède et le Japon, soit le deuxième du groupe C, le Brésil ou le Maroc.

Dans l'hypothèse peu probable d'une troisième place, l'équipe de Murat Yakin hériterait d'un vainqueur de groupe. Encore faudrait-il qu'elle s'incline lourdement mercredi et que le Qatar écrase la Bosnie. Cette dernière, elle, ne peut plus dépasser la Nati: à égalité de points, c'est la confrontation directe qui tranche, et la Suisse l'a emporté 4-1.