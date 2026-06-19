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Après la victoire de jeudi
Quels sont les différents scénarios pour l'équipe de Suisse?

En battant la Bosnie-Herzégovine 4-1, la Nati a quasiment assuré sa place en seizièmes de finale. Reste à connaître son rang: c'est le 24 juin, face au Canada, qu'elle saura si elle termine en tête du groupe B.
Publié: il y a 45 minutes
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Murat Yakin et la Nati doivent s'imposer face au Canada pour terminer en tête du groupe B.
Photo: TOTO MARTI
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Christian Finkbeiner

Au terme de son deuxième match au Mondial, le constat est clair: pour finir première du groupe B, la Suisse devra battre le Canada le 24 juin à Vancouver. Un nul face au pays hôte la renverrait à la deuxième place, et même une défaite serrée devrait laisser l'équipe de Murat Yakin à ce rang.

La deuxième journée a rebattu les cartes du groupe B. Grâce à leurs nettes victoires — la Nati (4-1 contre la Bosnie-Herzégovine) et le Canada (6-0 contre le Qatar) —, les deux équipes ont quasiment validé leur qualification pour la phase à élimination directe. Comme les huit meilleurs troisièmes des douze groupes accèdent, eux aussi, aux seizièmes de finale, une élimination avec quatre points au compteur relève du quasi impossible.

Cette quasi-certitude permet à la Nati de jouer la carte tactique: terminer première ou deuxième présente, à chaque fois, des avantages et des inconvénients. En cas de succès contre le Canada, la Suisse resterait dans un premier temps à Vancouver, où se disputeraient aussi bien les seizièmes que d'éventuels huitièmes de finale.

Choisir l'adversaire ou le repos?

Surtout, Granit Xhaka et ses coéquipiers profiteraient de plus d'une semaine de repos. Il y a quatre ans, le court délai entre la phase de groupes et le huitième contre le Portugal (1-6) avait posé problème. En cas de première place, la Suisse pourrait d'ailleurs retrouver le Portugal en huitièmes

Le revers de la médaille: en terminant en tête, la Nati affronterait d'abord un troisième de groupe. Mais, selon les projections, elle pourrait ensuite tomber sur le Portugal en huitièmes, à condition que les Portugais assument leur statut de favori du groupe K et franchissent le premier tour à élimination directe.

Retour à Los Angeles?

En cas de deuxième place, la Suisse repartirait dès le 28 juin contre le deuxième du groupe A (Mexique, Corée du Sud, Tchéquie, Afrique du Sud), de nouveau à Los Angeles. Un adversaire à sa portée. Elle défierait ensuite soit le vainqueur du groupe F, où les Pays-Bas font figure de favoris devant la Suède et le Japon, soit le deuxième du groupe C, le Brésil ou le Maroc.

Dans l'hypothèse peu probable d'une troisième place, l'équipe de Murat Yakin hériterait d'un vainqueur de groupe. Encore faudrait-il qu'elle s'incline lourdement mercredi et que le Qatar écrase la Bosnie. Cette dernière, elle, ne peut plus dépasser la Nati: à égalité de points, c'est la confrontation directe qui tranche, et la Suisse l'a emporté 4-1.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
Écosse
1
1
3
2
Maroc
Maroc
1
0
1
3
Brésil
Brésil
1
0
1
4
Haïti
Haïti
1
-1
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
Australie
1
2
3
3
Turquie
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
1
6
3
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
1
1
3
3
Equateur
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suède
Suède
1
4
3
2
Japon
Japon
1
0
1
3
Pays-Bas
Pays-Bas
1
0
1
4
Tunisie
Tunisie
1
-4
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgique
Belgique
1
0
1
4
Egypte
Egypte
1
0
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
1
0
1
3
Espagne
Espagne
1
0
1
4
Cap Vert
Cap Vert
1
0
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Norvège
Norvège
1
3
3
2
France
France
1
2
3
3
Sénégal
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
1
3
3
2
Autriche
Autriche
1
2
3
3
Jordanie
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
Algérie
1
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
1
-2
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Croatie
Croatie
1
-2
0
Playoffs
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