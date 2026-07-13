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De nouvelles révélations
Affaire Balogun: Une seule personne aurait décidé de lever sa suspension

Selon «The Times», la levée de la suspension de Folarin Balogun n'aurait pas été décidée par la commission disciplinaire de la FIFA, mais par son seul président. Une nouvelle polémique éclate.
Publié: il y a 14 minutes
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Folarin Balogun (à droite) a été expulsé lors du match contre la Bosnie-Herzégovine.
Photo: AP Photo/Julio Cortez
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Carlo Steiner

La polémique autour de Folarin Balogun est loin d'être terminée. Selon le quotidien britannique «The Times», la levée très controversée de la suspension de l'attaquant américain n'aurait pas été décidée par l'ensemble de la commission disciplinaire de la FIFA, mais par une seule personne.

Toujours selon le journal anglais, seul Mohammad al-Kamali, président de la commission disciplinaire de la FIFA et représentant des Emirats arabes unis, aurait validé cette décision. Les 17 autres membres de la commission n'auraient pas été consultés.

Une décision toujours sans explication

Folarin Balogun avait été expulsé lors du seizième de finale face à la Bosnie-Herzégovine et aurait normalement dû purger un match de suspension. Pourtant, il a finalement été autorisé à disputer le huitième de finale perdu 4-1 contre la Belgique.

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Pour prendre cette décision, Mohammad al-Kamali se serait appuyé sur l'article 27 du règlement disciplinaire de la FIFA, qui permet de suspendre totalement ou partiellement l'application d'une sanction. L'article 66.4 prévoit pourtant qu'un carton rouge entraîne automatiquement au minimum un match de suspension. A ce jour, la FIFA n'a toujours fourni aucune explication officielle sur cette décision.

L'ombre de Donald Trump

L'affaire a pris une dimension politique après la révélation d'un échange téléphonique entre Donald Trump et le président de la FIFA, Gianni Infantino. Le président américain a reconnu avoir demandé que le carton rouge de Folarin Balogun soit réexaminé. Gianni Infantino a toutefois assuré que la décision avait été prise «en toute indépendance».

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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