Selon «The Times», la levée de la suspension de Folarin Balogun n'aurait pas été décidée par la commission disciplinaire de la FIFA, mais par son seul président. Une nouvelle polémique éclate.

Affaire Balogun: Une seule personne aurait décidé de lever sa suspension

Affaire Balogun: Une seule personne aurait décidé de lever sa suspension

Carlo Steiner

La polémique autour de Folarin Balogun est loin d'être terminée. Selon le quotidien britannique «The Times», la levée très controversée de la suspension de l'attaquant américain n'aurait pas été décidée par l'ensemble de la commission disciplinaire de la FIFA, mais par une seule personne.

Toujours selon le journal anglais, seul Mohammad al-Kamali, président de la commission disciplinaire de la FIFA et représentant des Emirats arabes unis, aurait validé cette décision. Les 17 autres membres de la commission n'auraient pas été consultés.

Une décision toujours sans explication

Folarin Balogun avait été expulsé lors du seizième de finale face à la Bosnie-Herzégovine et aurait normalement dû purger un match de suspension. Pourtant, il a finalement été autorisé à disputer le huitième de finale perdu 4-1 contre la Belgique.

Pour prendre cette décision, Mohammad al-Kamali se serait appuyé sur l'article 27 du règlement disciplinaire de la FIFA, qui permet de suspendre totalement ou partiellement l'application d'une sanction. L'article 66.4 prévoit pourtant qu'un carton rouge entraîne automatiquement au minimum un match de suspension. A ce jour, la FIFA n'a toujours fourni aucune explication officielle sur cette décision.

L'ombre de Donald Trump

L'affaire a pris une dimension politique après la révélation d'un échange téléphonique entre Donald Trump et le président de la FIFA, Gianni Infantino. Le président américain a reconnu avoir demandé que le carton rouge de Folarin Balogun soit réexaminé. Gianni Infantino a toutefois assuré que la décision avait été prise «en toute indépendance».