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La Belgique a un nouveau Roi
Affaire Balogun: Un journaliste met un tacle ironique à Donald Trump

En préambule du match États-Unis - Belgique, le commentateur de la télévision belge a lancé une pique très drôle à Donald Trump. Les Européens se sont finalement qualifiés pour les quarts de finale.
Publié: 04:55 heures
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Dernière mise à jour: il y a 5 minutes
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Donald Trump a été tourné en bourrique par un journaliste belge
Photo: Evan Vucci
Blick Sport

Et si l'humour était finalement la solution à bien des problèmes? Après des heures de polémique autour de Folarin Balogun et de sa présence sur la pelouse pour le match entre les États-Unis et la Belgique, le journaliste belge Frank Peterkenne a usé (sans en abuser) de l'ironie dès les premiers instants de la retransmission du huitième de finale.

Sur les ondes de la RTBF, le commentateur a probablement fait rire dans les chaumières de Namur à Charleroi. Alors que la réalisation montrait les images des juges vidéos, il a saisi la balle au bond tel Charles De Ketelaere face au but américain. «Voici les arbitres de la VAR. Vous ajoutez évidemment Donald Trump depuis la Maison blanche».

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Référence évidente à l'ingérence de Grand Manitou de la Maison Blanche dans le dossier Folarin Balogun. Un merveilleux taquet. L'accent belge a encore ajouté une couche à la beauté du geste. Du très grand art.

Les Belges ont gardé le sourire tout au long de la soirée puisque leur sélection nationale s'est finalement imposée 1-4 contre les États-Unis et s'est qualifiée pour les quarts de finale. La présence si controversée de Folarin Balogun n'a donc finalement servi qu'à une chose: couronner Frank Peterkenne comme nouveau Roi des Belges. Et c'est déjà très bien.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
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République Tchèque
République Tchèque
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-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
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1
Suisse
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Canada
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3
5
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Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
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-1
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Qatar
Qatar
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-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
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Brésil
Brésil
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2
Maroc
Maroc
3
3
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Écosse
Écosse
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-3
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Haïti
Haïti
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Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
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Etats-Unis
Etats-Unis
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4
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Australie
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3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
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Turquie
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3
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Playoffs
Groupe E
Équipe
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Allemagne
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Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
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2
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Equateur
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3
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Curaçao
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Playoffs
Groupe F
Équipe
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Pays-Bas
Pays-Bas
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Japon
Japon
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5
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Suède
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0
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Tunisie
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-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
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1
Belgique
Belgique
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4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
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Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
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0
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3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
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France
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8
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Norvège
Norvège
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1
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Sénégal
Sénégal
3
2
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4
Irak
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-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
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Argentine
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7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
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Algérie
Algérie
3
-2
4
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Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
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1
Colombie
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3
7
2
Portugal
Portugal
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5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
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1
Angleterre
Angleterre
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4
7
2
Croatie
Croatie
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0
6
3
Ghana
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0
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Panama
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-4
0
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