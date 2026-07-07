En préambule du match États-Unis - Belgique, le commentateur de la télévision belge a lancé une pique très drôle à Donald Trump. Les Européens se sont finalement qualifiés pour les quarts de finale.

Blick Sport

Et si l'humour était finalement la solution à bien des problèmes? Après des heures de polémique autour de Folarin Balogun et de sa présence sur la pelouse pour le match entre les États-Unis et la Belgique, le journaliste belge Frank Peterkenne a usé (sans en abuser) de l'ironie dès les premiers instants de la retransmission du huitième de finale.

Sur les ondes de la RTBF, le commentateur a probablement fait rire dans les chaumières de Namur à Charleroi. Alors que la réalisation montrait les images des juges vidéos, il a saisi la balle au bond tel Charles De Ketelaere face au but américain. «Voici les arbitres de la VAR. Vous ajoutez évidemment Donald Trump depuis la Maison blanche».

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Référence évidente à l'ingérence de Grand Manitou de la Maison Blanche dans le dossier Folarin Balogun. Un merveilleux taquet. L'accent belge a encore ajouté une couche à la beauté du geste. Du très grand art.

Les Belges ont gardé le sourire tout au long de la soirée puisque leur sélection nationale s'est finalement imposée 1-4 contre les États-Unis et s'est qualifiée pour les quarts de finale. La présence si controversée de Folarin Balogun n'a donc finalement servi qu'à une chose: couronner Frank Peterkenne comme nouveau Roi des Belges. Et c'est déjà très bien.