Les Belges mettent la polémique et les Américains de côté

Malgré la présence de Folarin Balogun sur la pelouse, les Belges se sont qualifiés pour les quarts de finale. Ils ont battu les États-Unis 1-4 à Seattle et affronteront l'Espagne au prochain tour.

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Tout ça pour ça. Durant plus de 24 heures, la présence de Folarin Balogun sur le terrain pour les États-Unis dans des circonstances controversées a fait parler, parler et encore parler. Mais l'attaquant de l'AS Monaco a traversé la rencontre face à la Belgique comme une ombre.

Les mauvaises langues pourraient même se demander s'il était vraiment sur la pelouse. Hormis une action dangereuse en deuxième période parfaitement stoppée par le gardien Thibaut Courtois, celui qui avait dans un premier temps été suspendu avant d'être réintégré sous l'impulsion de Donald Trump a été muselé. C'est le défenseur de Lille, Nathan Ngoy, qui s'est chargé d'éteindre le fer-de-lance de la Team USA.

De l'autre côté du terrain, les Belges ont trompé à trois reprises le gardien américain, Matt Freese. Tout d'abord dès la 9e minute par Charles De Ketelaere (0-1) puis par ce même joueur de l'Atalanta Bergame à la 33e minute. Entre les deux réussites belges et deux minutes avant ce 1-2, Malik Tilman avait égalisé (31e, 1-1).

Folarin Balogun absent en quarts

En seconde mi-temps, le glas est venu d'une immense erreur du gardien américain, Matt Freese. Le dernier rempart est sorti aux fraises et a offert un but dans la cage vide à Hans Vanaken. Dans les arrêts de jeu, Romelu Lukaku a inscrit le 1-4 pour mettre un terme au suspense qui avait disparu à mesure que les minutes s'égrenaient inexorablement.

Les Belges, après avoir été miraculés contre le Sénégal au tour précédent, seront donc présents au tour prochain. Et si l'imbroglio entourant Balogun leur avait donné un supplément d'âme? Après avoir été gracié de manière étrange, Folarin Balogun ne disputera donc pas le quart de finale face à l'Espagne. Même s'il ne faut jamais dire jamais dans cette Coupe du monde, cette fois-ci l'impulsion de Donald Trump ne devrait tout de même rien y changer.